Sofisticirana zamjena za kaput: Efektni komad koji kraljica Letizia obožava

Bio je to zanimljiv kontrast: na svečanoj ceremoniji, princeza Leonor stajala je uz majku u potpunoj vojnoj uniformi. Kombinacija kraljičinog profinjenog minimalizma i Leonorine formalne uniforme savršeni je spoj mode, tradicije i autoriteta

Za prvo javno pojavljivanje u 2026. godini, kraljica Letizia ponovno je pokazala zašto je stilom postala jedna od najpraćenijih žena europskog plemstva. Dok je većina Španjolaca 6. siječnja provelo u obiteljskom okruženju uz darove i slastice, španjolska kraljevska obitelj odala je počast tradiciji kroz 'Pascua Militar', svečanu vojnu ceremoniju koja označava početak nove godine službenih obveza i održava se još od 18. stoljeća. Uz kralja Filipa VI, kraljicu Letiziju pratila je kći, princeza Leonor, u svojoj uniformi Zračnih snaga, demonstrirajući predanost vojnoj obuci, odnosno budućim dužnostima nasljednice španjolskog prijestolja.

Letizijin outfit bio je savršena kombinacija klasične elegancije i suvremenog minimalizma. Odabrala je crno-bijelu kombinaciju: duga crna suknja s profinjenim prorezom uparena s bijelom plisiranom bluzom sa zvonolikim rukavima, sve nadopunjeno crnom pelerinom s potpisom Caroline Herrere, komadom koji je već viđen na brojnim službenim prigodama, a koji istovremeno spaja funkcionalnost i vrhunski dizajn. Posebnu pažnju privukla je i suknja španjolskog brenda Boüret, izrađena od krepa, koju je kraljica već nosila u sličnim prilikama, još jednom potvrđujući sklonost održivoj i domaćoj modi. Cijeli styling upotpunile su elegantne crne salonke brenda Magrit, dok su kosa i make-up ostali prirodni i nenametljivi - pravi primjer sofisticirane diskrecije.

Ovo pojavljivanje ne samo da je označilo Letizijin povratak službenim obvezama, već i sugeriralo smjer njezina stila u 2026. godini: klasične linije, neutralna paleta i odjevni predmeti koji balansiraju funkcionalnost i profinjenost.