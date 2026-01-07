403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Moda
KRALJEVSKI CHIC

Sofisticirana zamjena za kaput: Efektni komad koji kraljica Letizia obožava

Žena.hr
7. siječnja 2026.
Sofisticirana zamjena za kaput: Efektni komad koji kraljica Letizia obožava
Profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Bio je to zanimljiv kontrast: na svečanoj ceremoniji, princeza Leonor stajala je uz majku u potpunoj vojnoj uniformi. Kombinacija kraljičinog profinjenog minimalizma i Leonorine formalne uniforme savršeni je spoj mode, tradicije i autoriteta

Za prvo javno pojavljivanje u 2026. godini, kraljica Letizia ponovno je pokazala zašto je stilom postala jedna od najpraćenijih žena europskog plemstva. Dok je većina Španjolaca 6. siječnja provelo u obiteljskom okruženju uz darove i slastice, španjolska kraljevska obitelj odala je počast tradiciji kroz 'Pascua Militar', svečanu vojnu ceremoniju koja označava početak nove godine službenih obveza i održava se još od 18. stoljeća. Uz kralja Filipa VI, kraljicu Letiziju pratila je kći, princeza Leonor, u svojoj uniformi Zračnih snaga, demonstrirajući predanost vojnoj obuci, odnosno budućim dužnostima nasljednice španjolskog prijestolja.

Sofisticirana zamjena za kaput: Efektni komad koji kraljica Letizia obožava
Profimedia

Letizijin outfit bio je savršena kombinacija klasične elegancije i suvremenog minimalizma. Odabrala je crno-bijelu kombinaciju: duga crna suknja s profinjenim prorezom uparena s bijelom plisiranom bluzom sa zvonolikim rukavima, sve nadopunjeno crnom pelerinom s potpisom Caroline Herrere, komadom koji je već viđen na brojnim službenim prigodama, a koji istovremeno spaja funkcionalnost i vrhunski dizajn. Posebnu pažnju privukla je i suknja španjolskog brenda Boüret, izrađena od krepa, koju je kraljica već nosila u sličnim prilikama, još jednom potvrđujući sklonost održivoj i domaćoj modi. Cijeli styling upotpunile su elegantne crne salonke brenda Magrit, dok su kosa i make-up ostali prirodni i nenametljivi - pravi primjer sofisticirane diskrecije.

Sofisticirana zamjena za kaput: Efektni komad koji kraljica Letizia obožava
Profimedia

Ovo pojavljivanje ne samo da je označilo Letizijin povratak službenim obvezama, već i sugeriralo smjer njezina stila u 2026. godini: klasične linije, neutralna paleta i odjevni predmeti koji balansiraju funkcionalnost i profinjenost. 

Pročitajte još o:
Kraljica LetiziaModa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najčitanije
Iz naše mreže
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
KRALJEVSKI CHIC
Sofisticirana zamjena za kaput: Efektni komad koji kraljica Letizia obožava