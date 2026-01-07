403 Forbidden

Astro
ZA SVAKI ZNAK

Horoskop za četvrtak: Bikovi osjećaju nervozu, a ribe imaju probleme na poslu

Žena.hr
7. siječnja 2026.
Horoskop za četvrtak: Bikovi osjećaju nervozu, a ribe imaju probleme na poslu
Shutterstock
Otkrij što zvijezde prognoziraju svakom horoskopskom znaku za ovaj četvrtak

Ovan

LJUBAV: Moguće je iznenadno obiteljsko okupljanje koje niste planirali. No sve će proteći dobro i konstruktivno. POSAO: Morat ćete malo bolje objasniti što je to što biste vi željeli u jednom dijelu posla. Poslužite se činjenicama. ZDRAVLJE&SAVJET: Budite više na zemlji, a ne u oblacima.

Bik

LJUBAV: Otvoreni ste za nove mogućnosti i sa sve više nade prepuštate se spontanim trenucima koji donose ugodu. POSAO: Vaši kolege danas će se pokazati kao vrlo vješti u umjetničkim ili kreativnim temama. Izrazit će se, a vi ih pratite. ZDRAVLJE&SAVJET: Nervoze.

Blizanci

LJUBAV: Danas ćete se svako malo čuditi svojoj najdražoj osobi. Neki njeni postupci jednostavno vam nisu jasni. POSAO: Poslovi s komunikacijama ići će vam danas dobro. Jedino je važno da se trudite biti što jasniji i da ne žurite. ZDRAVLJE&SAVJET: Provjeravajte rok namirnica.

Rak

LJUBAV: Bit ćete sve bolje povezani s drugima, pa tako i s voljenom osobom. Ona će vam uzvraćati ljubav na ugodan način. POSAO: Ako malo zastanete, vidjet ćete da se većina stvari razvija sve bolje i bolje. Stoga se ne zamarajte sitnicama. ZDRAVLJE&SAVJET: Ostanite dosljedni sebi.

Lav

LJUBAV: Neće vas ništa omesti da nastavite s osvajanjem. Mnogi će izaći i pronaći metu. Neće joj dati mira. POSAO: Vas gotovo ništa ne može skrenuti s vašeg puta koji ste si zacrtali. Danas ćete u njega dodati malo šarma, te se uspješno poslužiti istim i u poslu. ZDRAVLJE&SAVJET: Oslobodite se analiziranja.

Djevica

LJUBAV: Potreba za nježnošću porast će i očekivat ćete od druge strane da vas mazi. O njoj ovisi hoće li tako i biti. POSAO: Ako postoje ikakve pravne ili moralne dvojbe u vezi jednog posla, nastojte to proanalizirati i raščistiti. ZDRAVLJE&SAVJET: Budite strpljivi.

Vaga

LJUBAV: Nikako da dođete na zelenu granu. Uvijek ima nešto za rješavati, pa tako i sad. Fokusirajte se samo na ono što je dobro. POSAO: Vaše riječi lako će izražavati ono što mislite, pa ćete znati da ste barem pokušali djelovati ili predložiti ono za što vjerujete da je dobro. ZDRAVLJE&SAVJET: Mali nemiri.

Škorpion

LJUBAV: Vaša trenutačna potreba za akcijom navodit će vas na nespretne postupke i neoprezne izjave kad je ljubav u pitanju. POSAO: Kako radni sati budu odmicali, vi ćete se sve više u mislima prebacivati uvečer za koju planirate ugodno druženje. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne jedite tešku hranu.

Strijelac

LJUBAV: Vjerojatno ćete dobiti zanimljiv poziv za izlazak i druženje koje obećava. Nemojte ga zanemariti. POSAO: Nakon rutinski odrađenog posla, ostatak dana provest ćete na nekom sportskom događaju u kom ćete istinski uživati. ZDRAVLJE&SAVJET: Budite prirodni.

Jarac

LJUBAV: Vi ćete i danas nastaviti sa svojim ljubavnim uspjesima. Vezani će biti sretni, a samci neka svakako izađu. Sve je moguće. POSAO: Uhodani poslovi dobit će novi zamah i poticaje, a vi ćete raditi predano i smjelo, te s dobrim osjećajem u sebi. ZDRAVLJE&SAVJET: Zdravi ste i vedri.

Vodenjak

LJUBAV: Pred vama je dan u kome će vam najvjerojatnije stvari izmicati iz ruku kad se o ljubavi radi. No proći će. POSAO: Kako radni sati budu prolazili, vi ćete sve manje misliti o poslovnim planovima. Želite se opustiti od svega. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne uzimajte stvari zdravo za gotovo.

Ribe

LJUBAV: Kao da nećete vidjeti jasno ili ćete biti skloni samohvali. Procjene vam danas neće biti sasvim realne. POSAO: Neki bi se mogli postaviti poput divljeg konja koji se treba pripitomiti. Shvatite da se raditi mora i to po nekim pravilima. ZDRAVLJE&SAVJET: Nije zabranjeno opustiti se.

