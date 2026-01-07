Stilistica Alma Premerl Zoko savjetuje: Pametno na sezonskom sniženju!

Dakle, za ljubitelje šopinga sezonska sniženja su odlična prilika za kupovinu, no da bi doživljaj bio potpun potrebno je prepoznati sve zamke, ali i prilike koje se ne propuštaju. Danas se, u svojim modnim savjetima, fokusiram upravo na to

Početak godine je tu, a s njime su nam stigla i sezonska sniženja koja jednostavno mame na šoping. Sad je vrijeme da se "baci oko" na temeljne odjevne predmete koji su na sniženju do 30 posto, da se možda ugrabi neki komad sa šljokicama povoljniji i do 50 posto ili da se za neku prigodu ove godine (krizma ili maturalni ples) po jako povoljnim cijenama kupi odlična haljina, štikle, nakit...

Dakle, za ljubitelje šopinga sezonska sniženja su odlična prilika za kupovinu, no da bi doživljaj bio potpun potrebno je prepoznati sve zamke, ali i prilike koje se ne propuštaju. Danas se, u svojim modnim savjetima, fokusiram upravo na to.

Dakle, sezonska sniženja uvijek izgledaju jednako - odjeća je selektirana po vrsti odjevnog predmeta (majice, haljine...) i cijeni (9,99 eura, 12,99 eura...).

Mohito - prije 34,99 sada 29,99 €

Kako bi "ulov" na sniženju bio pravi potrebno je dobro razmaknuti vješalice i pogledati sve ono što se nalazi na njima. Ono što ti se sviđa izdvoji i nakon "listanja" dobro pogledaj. Na ovaj se način odjeća grupira bez obzira na sezonu pa se na jednom mjestu mogu pronaći super sniženi komadi iz aktualne kolekcije, ali i nešto što je "zalutalo" iz skladišta (neprodano na prethodnim sniženjima tijekom prošle godine). Na takve odjevne predmete je potrebno posebno staviti fokus jer ono je prošlo nekoliko krugova sniženja i akcija, ali i dugo stajalo u skladištu možda nije neki komad za investiranje.

Reserved - prije 35,99 sada 19,99 €

Kao žena ženi ti savjetujem da takav komad svakako odjeneš prije kupovine, dobro pogledaš šavove s jedne i druge strane te svaki takav odjevni predmet usmjeriš prema svjetlu. Tako ćeš vidjeti kvalitetu izrade i teksturu tkanine (od stajanja tekstura tkanine se može bitno promijeniti). Kako u masi odjevnih predmeta prepoznati takav? Fashionistice će ga lako prepoznati jer dobro znaju što je bilo must have prošlih sezona, a ti ga možeš prepoznati po etiketi. Ako je zgužvana, nekoliko puta prelijepljena, s oznakama u nekoj od boja (crvena ili žuta točkica) znači da je riječ o komadu koji, po ne znam koji put, dobiva novu šansu da se proda.

Mohito - prije 74,99 sada 39,99 €

S čime nećeš pogriješiti prilikom kupovine na sezonskom sniženju?

U prvom krugu sezonskih sniženja fokusiraj se na komade iz aktualne kolekcije - klasičan kaput od fine vune snižen 30 posto je odlična investicija, kao i klasične čizme koje si "škicala" mjesecima. Nosiš li klasiku, odijelo ili kvalitetan sako, klasična haljina koja se lako kombinira na različite načine mogu biti odlična investicija. Na prvom krugu sniženja možeš na povoljan način osvježiti svoje rublje, kupiti sportsku opremu, kupiti novi kofer za sva putovanja u 2026. godini.

Reserved - prije 59,99 sada 22,99 €

Reserved - prije 12,99 sada 3,99 €

Svečani komadi u koje je potrebno investirati!

Uz klasiku i bazne komade na prvom krugu sniženja možeš investirati i u svečane kombinacije. Posebno znaš li da će početak proljeća biti u znaku svečanosti. Na popustu do 50 posto u prvom krugu sniženja možeš pronaći lijepu svečanu haljinu (iz party novogodišnjeg programa) za sebe ili svoju tinejdžericu, pronaći odličan svečani kombinezon koji se lako može stilizirati ili kupiti klasične salonke visoke potpetice i pripadajuću torbicu koja ti nedostaje. Ovakvi odjevni predmeti i modni detalji kupljeni po vrlo povoljnim cijenama najbolja su godišnja investicija koja će ti aktivirati hormon sreće dva puta - prvi put kad stignu komplimenti na to kako izgledate ti i tvoja kći, a drugi put kad budeš pričala o cijeni koju si platila za svoj outfit.

Reserved prsluk - prije 29,99 sada 17,99 €

Kad smo kod hormona sreće, ljubiteljicama šopinga on se aktivira u trenutku plaćanja računa, posebno kad vide punu i sniženu cijenu. Moja usluga "Privatni shopping s Almom" je prilika da se smanji stres oko potrage za IT komadima i pojača ugoda povoljnog shoppinga (ti si u kabini, a ja ti donosim komade sa sniženja i zajedno stvaramo modne stilove) pa ako te privlače sezonska sniženja, a nemaš "živaca" za to - postoji rješenje.

A rješenje ću ti dati za novu modnu temu i iduće srijede, kad ti kao žena ženi savjetujem nešto novo.