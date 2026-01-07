403 Forbidden

Moda
OD KLASIČNIH DO OVERSIZED

Ne propustite: Najbolji sakoi sa sniženja u Zari koji će upotpuniti vaš stil

Žena.hr
7. siječnja 2026.
Ne propustite: Najbolji sakoi sa sniženja u Zari koji će upotpuniti vaš stil
Zara
Zara se već godinama ističe kvalitetnom i raznolikom ponudom sakoa, a aktualna sniženja donose posebno dobar izbor modela – od klasičnih krojeva do oversized silueta

Sakoi su jedan od rijetkih komada u garderobi koji uspijevaju spojiti bezvremensku eleganciju i svakodnevnu praktičnost. Bez obzira na sezonu, oni se lako prilagođavaju različitim stilovima i prilikama, od ležernih dnevnih kombinacija do poslovnih outfita koji zahtijevaju dozu ozbiljnosti i uglađenosti. Upravo zato sako već desetljećima ima status modnog klasika kojem se uvijek vraćamo, a sezonska sniženja idealan su trenutak za pametnu investiciju u kvalitetan model.

Ove zime odličnu ponudu sakoa ima Zara, a brojni se modeli trenutno mogu uloviti na sniženju. Brend uspješno balansira između klasičnih krojeva i suvremenih, oversized silueta koje su posljednjih godina postale nezaobilazan dio trendovske garderobe. U kolekcijama se mogu pronaći modeli koji funkcioniraju jednako dobro uz traperice i tenisice, kao i u kombinaciji s elegantnim hlačama ili suknjom, što ih čini iznimno svestranim komadima za svakodnevno nošenje.

Za hladnije dane najbolji izbor su vuneni sakoi koji pružaju dodatnu toplinu i strukturu. Takvi modeli u prijelaznom razdoblju mogu bez problema zamijeniti laganu jaknu, osobito u ranim proljetnim danima kada slojevito odijevanje ima ključnu ulogu. S druge strane, laganiji sakoi od tanjih materijala idealni su za proljeće i ljeto, kada se nose kao završni detalj outfita, bez osjećaja težine ili pretjerane formalnosti.

Kada je riječ o bojama i uzorcima, dominiraju neutralni tonovi poput sive, bež, crne i tamnoplave, koji se lako uklapaju u postojeću garderobu i jamče dugoročnu nosivost. Uz njih, i dalje su vrlo traženi modeli s kariranim printom, koji klasičnom kroju daju dozu karaktera i vizualne dinamike, ali bez gubitka elegancije.

Zaključno, sako ostaje jedan od najsigurnijih modnih odabira, a Zarin izbor na sniženju nudi odličnu priliku za nadogradnju ormara komadima koji će se nositi godinama. U nastavku izdvajamo 13 favorita sa sniženja koji se ističu krojem, materijalima i svestranošću te potvrđuju zašto je sako nezamjenjiv dio svake moderne garderobe.

Zara - 59,99 €

Zara - 39,99 €

Zara - 39,99 €

Zara - 59,99 €

Zara - 39,99 €

Zara - 25,99 €

Zara - 39,99 €

Zara - 39,99 €

Zara - 39,99 €

Zara - 39,99 €

Zara - 39,99 €

Zara - 39,99 €

Zara - 59,99 €

