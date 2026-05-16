Ručak gotov za pola sata: Piletina u kremastom umaku od kopra

Piletina u umaku od kopra jelo je koje spaja jednostavnost pripreme s bogatstvom okusa, podsjećajući na specijalitete iz finih bistroa, a opet dovoljno utješno za obiteljski ručak. Sočni komadi piletine uronjeni u baršunasti, aromatični umak od vrhnja i svježeg kopra idealan su odabir kada želite brz, a impresivan obrok. Cijelo jelo priprema se u jednoj tavi, što znači manje prljavog posuđa i više vremena za uživanje.

Ovaj klasik savršeno se slaže s pire krumpirom koji upija svaki višak umaka, ali i s kuhanom rižom, tjesteninom ili samo komadom svježeg kruha. Bilo da se radi o brzinskom ručku tijekom tjedna ili opuštenoj večeri, ovo jelo uvijek je pun pogodak.

Sastojci:

500 g pilećeg filea ili otkoštenih zabataka bez kože

žlica ulja i dvije žlice maslaca

1 manji luk ili ljutika, sitno nasjeckan, i dva do tri češnja češnjaka

jedna čaša (oko 250 ml) pilećeg temeljca i pola čaše suhog bijelog vina (po želji, za bogatiji okus)

pola čaše (oko 100-150 ml) vrhnja za kuhanje, milerama ili kiselog vrhnja. Za bogatiju keto verziju, možete koristiti vrhnje s većim udjelom masnoće

3 žličice svježe nasjeckanog kopra. Ako koristite suhi, dovoljna će biti jedna žličica

sol i svježe mljeveni papar po ukusu

po potrebi: jedna žlica gustina (kukuruznog škroba) razmućena s malo vode ili temeljca.

Priprema:

Priprema je brza i ne zahtijeva posebno kulinarsko umijeće, a rezultat je jednostavan obrok u jednoj tavi.

1. Najprije pripremite piletinu. Ako koristite pileći file, narežite ga na komade debljine oko dva centimetra. Dobro osušite meso papirnatim ručnikom jer će tako dobiti ljepšu boju prilikom pečenja. Posolite ga i popaprite s obje strane.

2. U široj tavi na srednje jakoj vatri zagrijte ulje. Kada se ulje zagrije, pažljivo položite komade piletine i pecite ih dvije do tri minute sa svake strane, dok ne dobiju lijepu zlatnosmeđu koricu. Piletina ne mora biti potpuno pečena iznutra. Izvadite je na tanjur i ostavite sa strane.

3. Na istoj masnoći smanjite vatru i dodajte sitno nasjeckani luk. Pirjajte ga nekoliko minuta dok ne postane staklast i mekan. Po potrebi dodajte još malo ulja. Zatim dodajte protisnuti ili sitno sjeckani češnjak i pirjajte još minutu, samo dok ne zamiriše. Pazite da češnjak ne zagori.

4. Ako koristite vino, sada ga ulijte u tavu kako biste deglazirali dno - postružite sve ukusne, zapečene komadiće s dna tave. Pustite da alkohol ispari, otprilike jednu do dvije minute. Zatim ulijte pileći temeljac i pustite da umak krčka desetak minuta. Važno je da se tekućina reducira otprilike za polovicu kako bi umak bio koncentriraniji i gušći. Nemojte poklapati tavu jer će para razvodniti umak.

5. Kada se temeljac reducirao, smanjite vatru i umiješajte vrhnje. Dobro promiješajte da se sve sjedini. Ako želite gušći umak, sada je vrijeme da dodate mješavinu gustina i vode, neprestano miješajući dok se umak ne zgusne.

6. Vratite prethodno pečenu piletinu u tavu. Sve zajedno kuhajte još nekoliko minuta kako bi se piletina do kraja skuhala i prožela okusima umaka. Na samom kraju, maknite tavu s vatre. Dodajte maslac i miješajte dok se potpuno ne otopi i sjedini s umakom. Na kraju umiješajte svježe nasjeckani kopar, dodatno posolite i popaprite po želji.

Poslužite odmah, preliveno bogatim umakom i posuto s još malo svježeg kopra. Uz ovo jelo ne treba vam ništa više od dobrog raspoloženja i nekoga s kim ćete ga podijeliti.