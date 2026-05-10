Kremasta piletina na toskanski: Recept za brzi ručak koji će svi obožavati

Bilo da tražite recept za ručak koji će impresionirati bez puno muke ili jednostavno želite unijeti dašak restoranske kvalitete u svoju kuhinju, kremasta piletina na toskanski siguran je pogodak koji će oduševiti sve generacije

Piletina je mnogima omiljeni odabir za ručak, a kada se sljubi s bogatim i kremastim umakom, postaje jelo kojem je teško odoljeti. Upravo je takva piletina na toskanski - sočni komadi mesa okupani u raskošnom umaku od vrhnja, parmezana, sušenih rajčica i špinata. Iako zvuči kao specijalitet za koji su potrebni sati pripreme, ovo je jelo gotovo za tridesetak minuta i zahtijeva samo jednu tavu, što ga čini idealnim rješenjem za brzi obiteljski ručak preko tjedna, ali i dovoljno posebnim da ga poslužite gostima.

Jelo koje nije iz Toskane, ali osvaja na prvi zalogaj

Zanimljivo je da, unatoč svom imenu, piletina na toskanski nije tradicionalno jelo iz talijanske pokrajine Toskane. Pitajte Talijana za ovaj recept i vjerojatno ćete dobiti zbunjen pogled. Riječ je o talijansko-američkom klasiku čiju je popularnost uvelike potaknuo američki lanac restorana Olive Garden sa svojim jelom "Tuscan Garlic Chicken".

No, bez obzira na nejasno podrijetlo, recept je postao globalni hit s razlogom. Smatra se savršenim spojem dvaju drugih popularnih jela: piletine Florentine, koju karakterizira umak od vrhnja i špinata, i jela "Marry Me Chicken", poznatog po kremastom umaku s rajčicama. Rezultat je harmonična kombinacija okusa koja je istovremeno bogata, utješna i puna mediteranskih aroma.

Sastojci (za 4 osobe):

Za piletinu:

600 g pilećih prsa bez kože i kostiju (2-3 komada)

1 žličica mješavine talijanskih začina (origano, bosiljak, timijan)

sol i svježe mljeveni papar po ukusu

2 žlice maslinovog ulja (ili ulja iz staklenke sušenih rajčica)

Za umak:

1 manja glavica luka, sitno nasjeckana

3-4 režnja češnjaka, sitno nasjeckana

80 g sušenih rajčica iz ulja, ocijeđenih i nasjeckanih

150 g svježeg baby špinata

250 ml vrhnja za kuhanje

50 g svježe naribanog parmezana

po želji: 50 ml bijelog vina, prstohvat čili pahuljica

Priprema korak po korak:

Pripremite piletinu: Ako su pileća prsa nejednake debljine, stavite ih između dva komada prozirne folije i lagano istucite batom za meso na debljinu od oko 1.5 cm. To će osigurati ravnomjerno pečenje. Obilno začinite piletinu s obje strane solju, paprom i mješavinom talijanskih začina.

Pecite piletinu: U široj tavi (od nehrđajućeg čelika ili lijevanog željeza) zagrijte maslinovo ulje na srednje jakoj vatri. Pažljivo položite piletinu u tavu pazeći da je ne pretrpate. Pecite 3-4 minute sa svake strane, bez pomicanja, dok ne dobije lijepu zlatnosmeđu koricu. Pečenu piletinu izvadite na tanjur i ostavite sa strane.

Dinstajte povrće: U istu tavu, na masnoći od pečenja, dodajte nasjeckani luk i dinstajte ga 2-3 minute dok ne postane staklast. Dodajte nasjeckani češnjak i sušene rajčice te nastavite dinstati još otprilike minutu, dok češnjak ne zamiriše.

Napravite umak: Dodajte svježi špinat u tavu i miješajte dok ne povene, što će trajati minutu ili dvije. Ulijte vrhnje za kuhanje, dodajte naribani parmezan i dobro promiješajte. Kuhačom ostružite sve ukusne, zapečene komadiće s dna tave kako bi se sjedinili s umakom.

Spojite sve zajedno: Kada se sir otopi i umak počne lagano krčkati, vratite pečenu piletinu (zajedno sa sokovima koje je pustila na tanjuru) natrag u tavu.

Završite jelo: Smanjite vatru i pustite da se sve zajedno krčka još 5-6 minuta. Piletina će se tako do kraja skuhati, ostati sočna i upiti sve okuse raskošnog umaka. Poslužite odmah.

Shutterstock

Tajna sočne piletine i savršenog umaka

Ključ uspjeha ovog jela leži u kvalitetnim sastojcima i pravilnoj tehnici pripreme. Iako je recept jednostavan, nekoliko trikova osigurat će da vaša piletina bude nevjerojatno sočna, a umak baršunast i pun okusa.

Za ovo jelo najčešće se koriste pileća prsa bez kože i kostiju. Budući da prsa mogu biti nejednake debljine i sklona isušivanju, najbolji trik je lagano ih istući batom za meso. Alternativno, deblje komade možete prerezati po dužini kako biste dobili dva tanja filea. Ako više volite tamnije meso, slobodno koristite otkoštene zabatke.

Srce umaka čine aromatični temelji: luk, češnjak i sušene rajčice. Sušene rajčice iz ulja idealan su izbor jer su mekše i daju umaku duboku, koncentriranu aromu. Nemojte baciti ulje iz staklenke - iskoristite žlicu ili dvije za pečenje piletine kako biste dodatno obogatili okus. Za kremastu teksturu zaduženi su vrhnje za kuhanje i svježe naribani parmezan. Na kraju, svježi baby špinat daje jelu boju i svježinu. Nemojte se bojati upotrijebiti veliku količinu špinata, jer on kuhanjem znatno gubi na volumenu.

Ideje za posluživanje i male preinake

Ovo jelo doslovno vapi za prilogom koji će pokupiti svaki kap slasnog umaka. Najčešći izbor je tjestenina - široki rezanci poput pappardelle ili tagliatelle idealno se slažu s kremastom teksturom. Odličan izbor su i njoki, kremasta palenta, kuhana riža ili pire krumpir. Za potpun doživljaj, poslužite jelo uz krišku hrskavog kruha za umakanje. Kako biste uravnotežili bogatstvo okusa, jednostavna zelena salata s limunovim sokom i maslinovim uljem bit će savršen kontrast.

Recept je otvoren i za male preinake. Za dodatnu dubinu okusa, nakon dinstanja češnjaka tavu možete podliti s malo bijelog vina i pričekati da alkohol ispari prije dodavanja vrhnja. Ljubitelji gljiva mogu zajedno s lukom prodinstati i nasjeckane šampinjone, a prstohvat čili pahuljica dat će umaku ugodnu pikantnost.