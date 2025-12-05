Miris zime - recept za kiselo zelje sa svinjskim rebrima

Priprema ovog jela nije komplicirana, ali zahtijeva malo vremena i pažnje kako bi svi sastojci dobili priliku da se dobro povežu i razviju svoj puni okus

Ovo jelo je savršen primjer kako od jednostavnih sastojaka napraviti pravo zimsko jelo koje će ugrijati i zadovoljiti. Pečeno kiselo zelje s mesnatim svinjskim rebrima je punog okusa, a uz njega možeš poslužiti prženi krumpir, žgance ili pire krumpir. Ako želiš nešto jednostavnije, samo kruh će biti sasvim dovoljan kao prilog. Jelo je pravi spoj tradicije i bogatih okusa, idealno za obiteljska okupljanja ili uživanje u mirnim večerima.

Kiselo zelje, poznato po svom pikantnom okusu, odlično se slaže s mesom, a kada se peče, razvija još dublje i punije okuse. Svinjska rebra, koja se tokom pečenja omekšaju i upijaju sve začine, čine ovo jelo nevjerojatno sočnim i bogatim. Priprema ovog jela nije komplicirana, ali zahtijeva malo vremena i pažnje kako bi svi sastojci dobili priliku da se dobro povežu i razviju svoj puni okus.

Sastojci:

800 g mesnatih svinjskih rebrica

2 žlice ulja

1 glavica crvenog luka

2-3 češnja češnjaka (po ukusu)

800 g kiselog zelja

1 žlica mljevene slatke paprike

2 lovorova lista

Sol i mljeveni papar (po ukusu)

Voda ili temeljac

Ulje ili mast za podmazivanje lima za pečenje

Priprema:

Prvo, probaj kiselo zelje. Ako ti je previše kiselo, brzo ga isperi pod tekućom vodom i dobro ocijedi. Oguli i sitno nasjeckaj crveni luk i češnjak.

Svinjska rebra dobro posoli i popapri. U većoj tavi zagrij dvije žlice ulja i na njemu isprži rebra sa svih strana dok ne dobiju lijepu zlatnu boju. Kada su gotova, prebaci ih na tanjur.

U istoj tavi na preostalom ulju, stavi sitno nasjeckani luk i prži ga dok ne postakleni i malo omekša. Dodaj češnjak i prži još nekoliko sekundi dok ne zamiriše. Zatim dodaj kiselo zelje i prži još nekoliko minuta. Na kraju umiješaj mljevenu papriku i lovorove listove, te sve začini s malo mljevenog papra.

Pekač premaži s malo ulja ili masti, pa ravnomjerno rasporedi kiselo zelje na dno. Na zelje posloži popečena rebra i sve prelij sokom koji je nastao dok su se rebra odmarala. Dodaj još malo vode ili temeljca kako bi se zelje tijekom pečenja sačuvalo od isušivanja.

Pokrij pekač aluminijskom folijom i stavi ga u prethodno zagrijanu pećnicu na 180 °C. Pecite oko 50 minuta. Nakon toga, ukloni foliju, rebra po želji nareži na manje komade i sve peci još 20-30 minuta dok se zelje i rebra lijepo zapeku. Ako je potrebno, dodaj još malo vode u pekač, piše Okusno.je.