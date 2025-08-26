Krpice sa zeljem: Jednostavno jelo koje nikad ne izlazi iz mode
Krpice sa zeljem jedno su od onih jela koja nose nostalgiju, jednostavnost i okus domaće kuhinje. Radi se o tradicionalnom specijalitetu srednje Europe, posebno omiljenom u Hrvatskoj i susjednim zemljama. Iako je jelo skromno i priprema se od sastojaka koji su gotovo uvijek pri ruci – tjestenine i kupusa – njegova aroma, koju daje karamelizirano zelje, čini ga pravim comfort foodom. Osnovni recept može se prilagoditi na više načina, ovisno o ukusu i dostupnim namirnicama.
Kako napraviti krpice sa zeljem?
Priprema krpica sa zeljem zapravo je vrlo jednostavna, no traži malo strpljenja kako bi se kupus lijepo zapekao i razvio bogat okus. Zelje se najprije sitno nasjecka, a zatim pirja na ulju, masti ili maslacu, uz povremeno miješanje. Ključ je u tome da se pirja dovoljno dugo da dobije blagu zlatnu boju i lagano se karamelizira – tada razvija onaj prepoznatljiv slatkasti miris. Kada je zelje mekano i mirisno, u njega se dodaju prethodno skuhane krpice te se sve dobro promiješa. Jelo se može poslužiti jednostavno, kao osnovna verzija, ili obogatiti dodacima poput slanine, vrhnja ili začina, ovisno o ukusu i željama.
Krpice sa zeljem - recept
Sastojci:
- 300 g tjestenine (krpice, rezanci ili druga kratka tjestenina)
- 1 glavica zelja (oko 500 g)
- 1 veća žlica ulja ili svinjske masti
- 1 luk (po želji)
- sol i papar po ukusu
Priprema:
- U posoljenoj vodi skuhaj krpice dok ne postanu al dente. Ocijedi i ostavi sa strane.
- Na ulju ili masti poprži sitno nasjeckani luk do zlatne boje.
- Dodaj sitno narezano zelje, začini solju i paprom te pirjaj na laganoj vatri 20–30 minuta, uz povremeno miješanje. Ako treba, dodaj malo vode.
- Kada zelje omekša i lagano se karamelizira, umiješaj krpice. Dobro promiješaj i kratko pirjaj sve zajedno da se okusi prožmu.
Krpice sa zeljem i slaninom
Ova verzija ima izraženiji okus i zasitnija je, a slanina daje dimljenu notu.
Sastojci:
- 300 g tjestenine (krpice)
- 1 glavica zelja (oko 500 g)
- 120 g dimljene slanine
- 1 manji luk
- 1 žlica ulja ili masti
- sol i papar
Priprema:
- Tjesteninu skuhaj i ocijedi.
- Slaninu nareži na kockice i poprži na malo ulja dok ne postane hrskava. Izvadi je i ostavi sa strane.
- Na masnoći od slanine pirjaj sitno nasjeckani luk, dodaj nasjeckano zelje i začini.
- Pirjaj dok zelje ne omekša i dobije zlatnu boju.
- Umiješaj krpice i prženu slaninu, dobro promiješaj i posluži toplo.
Krpice sa zeljem i kiselim vrhnjem
Ova verzija je kremasta i mekša, odlična za one koji vole blage, mliječne okuse.
Sastojci:
- 300 g tjestenine (krpice)
- 1 glavica zelja (oko 500 g)
- 150 g kiselog vrhnja
- 1 žlica ulja ili maslaca
- 1 manji luk (po želji)
- sol i papar
Priprema:
- Skuhaj tjesteninu u posoljenoj vodi i ocijedi.
- Na ulju pirjaj luk, dodaj sitno narezano zelje, začini i pirjaj dok ne omekša.
- Dodaj tjesteninu i promiješaj da se sve sjedini.
- Umiješaj kiselo vrhnje, kratko zagrij i odmah posluži.
Krpice sa zeljem bez luka
Ova lagana verzija posebno je pogodna za one koji ne podnose luk ili žele jednostavnije jelo.
Sastojci:
- 300 g tjestenine (krpice)
- 1 glavica zelja (oko 500 g)
- 1–2 žlice ulja ili maslaca
- sol i papar
Priprema:
- Tjesteninu skuhaj i ocijedi.
- Na ulju pirjaj sitno narezano zelje, uz dodatak malo soli i papra.
- Pirjaj 20–25 minuta, dok ne postane mekano i lagano karamelizirano.
- Dodaj krpice i promiješaj da se sjedini.
Krpice sa zeljem - kalorije
Kalorije ovise o sastojcima i dodatcima:
- Osnovne krpice sa zeljem – oko 350–400 kcal po porciji
- Sa slaninom – oko 500–550 kcal po porciji
- S kiselim vrhnjem – oko 450 kcal po porciji
- Bez luka (light varijanta) – oko 320–350 kcal po porciji