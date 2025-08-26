Krpice sa zeljem: Jednostavno jelo koje nikad ne izlazi iz mode

Krpice sa zeljem jedno su od onih jela koje vežemo uz toplinu doma i mirise djetinjstva. To je tipično “siromašno” jelo koje je kroz godine postalo prava kulinarska klasika

Krpice sa zeljem jedno su od onih jela koja nose nostalgiju, jednostavnost i okus domaće kuhinje. Radi se o tradicionalnom specijalitetu srednje Europe, posebno omiljenom u Hrvatskoj i susjednim zemljama. Iako je jelo skromno i priprema se od sastojaka koji su gotovo uvijek pri ruci – tjestenine i kupusa – njegova aroma, koju daje karamelizirano zelje, čini ga pravim comfort foodom. Osnovni recept može se prilagoditi na više načina, ovisno o ukusu i dostupnim namirnicama.

Kako napraviti krpice sa zeljem?

Priprema krpica sa zeljem zapravo je vrlo jednostavna, no traži malo strpljenja kako bi se kupus lijepo zapekao i razvio bogat okus. Zelje se najprije sitno nasjecka, a zatim pirja na ulju, masti ili maslacu, uz povremeno miješanje. Ključ je u tome da se pirja dovoljno dugo da dobije blagu zlatnu boju i lagano se karamelizira – tada razvija onaj prepoznatljiv slatkasti miris. Kada je zelje mekano i mirisno, u njega se dodaju prethodno skuhane krpice te se sve dobro promiješa. Jelo se može poslužiti jednostavno, kao osnovna verzija, ili obogatiti dodacima poput slanine, vrhnja ili začina, ovisno o ukusu i željama.

Pexels

Krpice sa zeljem - recept

Sastojci:

300 g tjestenine (krpice, rezanci ili druga kratka tjestenina)

1 glavica zelja (oko 500 g)

1 veća žlica ulja ili svinjske masti

1 luk (po želji)

sol i papar po ukusu

Priprema:

U posoljenoj vodi skuhaj krpice dok ne postanu al dente. Ocijedi i ostavi sa strane.

Na ulju ili masti poprži sitno nasjeckani luk do zlatne boje.

Dodaj sitno narezano zelje, začini solju i paprom te pirjaj na laganoj vatri 20–30 minuta, uz povremeno miješanje. Ako treba, dodaj malo vode.

Kada zelje omekša i lagano se karamelizira, umiješaj krpice. Dobro promiješaj i kratko pirjaj sve zajedno da se okusi prožmu.

Krpice sa zeljem i slaninom

Ova verzija ima izraženiji okus i zasitnija je, a slanina daje dimljenu notu.

Sastojci:

300 g tjestenine (krpice)

1 glavica zelja (oko 500 g)

120 g dimljene slanine

1 manji luk

1 žlica ulja ili masti

sol i papar

Priprema:

Tjesteninu skuhaj i ocijedi.

Slaninu nareži na kockice i poprži na malo ulja dok ne postane hrskava. Izvadi je i ostavi sa strane.

Na masnoći od slanine pirjaj sitno nasjeckani luk, dodaj nasjeckano zelje i začini.

Pirjaj dok zelje ne omekša i dobije zlatnu boju.

Umiješaj krpice i prženu slaninu, dobro promiješaj i posluži toplo.

Krpice sa zeljem i kiselim vrhnjem

Ova verzija je kremasta i mekša, odlična za one koji vole blage, mliječne okuse.

Sastojci:

300 g tjestenine (krpice)

1 glavica zelja (oko 500 g)

150 g kiselog vrhnja

1 žlica ulja ili maslaca

1 manji luk (po želji)

sol i papar

Priprema:

Skuhaj tjesteninu u posoljenoj vodi i ocijedi.

Na ulju pirjaj luk, dodaj sitno narezano zelje, začini i pirjaj dok ne omekša.

Dodaj tjesteninu i promiješaj da se sve sjedini.

Umiješaj kiselo vrhnje, kratko zagrij i odmah posluži.

Krpice sa zeljem bez luka

Ova lagana verzija posebno je pogodna za one koji ne podnose luk ili žele jednostavnije jelo.

Sastojci:

300 g tjestenine (krpice)

1 glavica zelja (oko 500 g)

1–2 žlice ulja ili maslaca

sol i papar

Priprema:

Tjesteninu skuhaj i ocijedi.

Na ulju pirjaj sitno narezano zelje, uz dodatak malo soli i papra.

Pirjaj 20–25 minuta, dok ne postane mekano i lagano karamelizirano.

Dodaj krpice i promiješaj da se sjedini.

Krpice sa zeljem - kalorije

Kalorije ovise o sastojcima i dodatcima: