Recept za domaće pahuljaste buhtle koje vraćaju u djetinjstvo
Mnogi pri kušanju buhtli odmah pomisle na toplu kuhinju i hladne jesensko-zimske dane, kada nam je mama servirala još tople buhtle i čašu mlijeka. Zbog sjećanja na djetinjstvo i dana danas ih rado jedemo, a dobar su izbor za doručak ili užinu.
Sastojci za 8 osoba
- marmelada po želji ili namaz od lješnjaka
- 50 g maslaca
- šećer u prahu za posipanje
Tijesto
- 350 g brašna
- 0,5 kocke svježeg kvasca (ili jedna vrećica suhog kvasca)
- 2 žlice šećera
- 1,5 dl mlijeka
- 30 g maslaca
- 1 žličica soli
- 1 žlica ulja
- 2 jaja
- naribana korica jednog limuna
Postupak korak po korak
U posudu prosijemo brašno. U sredini napravimo udubinu, u koju nadrobimo kvasac (ako koristimo suhi kvasac, usipamo ga u udubinu). Dodamo šećer i ulijemo mlako mlijeko, u kojem smo otopili 30 grama maslaca. Lagano promiješamo i ostavimo pet minuta, da kvasac počne djelovati.
Dodamo sol, ulje, naribanu limunovu koricu i jaja. Sve sastojke dobro izradimo. To možemo učiniti pomoću kuhinjskog robota ili tijesto mijesimo rukama. Ako se čini previše ljepljivo, dodamo još brašna dok tijesto ne postane mekano na dodir i ne lijepi se.
Tijesto ostavimo da se diže dok mu se volumen ne udvostruči (otprilike 45 minuta).
Dignuto tijesto razvaljamo na debljinu od oko pola centimetra. Pomoću rezača za pizzu, izrežemo ga na kvadrate po želji.
Na sredinu svakog kvadrata stavimo jednu žličicu nadjeva (marmelade po želji ili namaza od lješnjaka).
U lončiću otopimo 50 grama maslaca. Uglove kvadrata povučemo preko nadjeva i na vrhu ih stisnemo zajedno da se formira 'kuglica', pri tome pazeći da tijesto svugdje dobro prekriva nadjev i da nema otvora kroz koje bi tijekom pečenja izlazilo van. Buhtle sa svih strana premažemo maslacem, zatim ih stavimo u namašćeni lim za pečenje. Buhtle u limu slažemo jednu do druge.
Kad u lim posložimo sve buhtle, pokrijemo i ostavimo da buhtle prije pečenja narastu 15 minuta.Buhtle pečemo otprilike 40 minuta u pećnici zagrijanoj na 180 stupnjeva.
Pečene buhtle serviramo dok su još mlake, a prije posluživanja ih posipamo šećerom u prahu, piše okusno.je.