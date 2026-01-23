Recept za domaće pahuljaste buhtle koje vraćaju u djetinjstvo

Buhtle pripremljene prema ovom receptu divno su mekane, nježne i pahuljaste, a možeš ih nadjenuti bilo kojom marmeladom ili namazom od lješnjaka

Mnogi pri kušanju buhtli odmah pomisle na toplu kuhinju i hladne jesensko-zimske dane, kada nam je mama servirala još tople buhtle i čašu mlijeka. Zbog sjećanja na djetinjstvo i dana danas ih rado jedemo, a dobar su izbor za doručak ili užinu.

Sastojci za 8 osoba

marmelada po želji ili namaz od lješnjaka

50 g maslaca

šećer u prahu za posipanje

Tijesto

350 g brašna

0,5 kocke svježeg kvasca (ili jedna vrećica suhog kvasca)

2 žlice šećera

1,5 dl mlijeka

30 g maslaca

1 žličica soli

1 žlica ulja

2 jaja

naribana korica jednog limuna

Postupak korak po korak

U posudu prosijemo brašno. U sredini napravimo udubinu, u koju nadrobimo kvasac (ako koristimo suhi kvasac, usipamo ga u udubinu). Dodamo šećer i ulijemo mlako mlijeko, u kojem smo otopili 30 grama maslaca. Lagano promiješamo i ostavimo pet minuta, da kvasac počne djelovati.

Dodamo sol, ulje, naribanu limunovu koricu i jaja. Sve sastojke dobro izradimo. To možemo učiniti pomoću kuhinjskog robota ili tijesto mijesimo rukama. Ako se čini previše ljepljivo, dodamo još brašna dok tijesto ne postane mekano na dodir i ne lijepi se.

Sanja Sirk/okusno.je

Tijesto ostavimo da se diže dok mu se volumen ne udvostruči (otprilike 45 minuta).

Sanja Sirk/okusno.je

Dignuto tijesto razvaljamo na debljinu od oko pola centimetra. Pomoću rezača za pizzu, izrežemo ga na kvadrate po želji.

Sanja Sirk/okusno.je

Na sredinu svakog kvadrata stavimo jednu žličicu nadjeva (marmelade po želji ili namaza od lješnjaka).

U lončiću otopimo 50 grama maslaca. Uglove kvadrata povučemo preko nadjeva i na vrhu ih stisnemo zajedno da se formira 'kuglica', pri tome pazeći da tijesto svugdje dobro prekriva nadjev i da nema otvora kroz koje bi tijekom pečenja izlazilo van. Buhtle sa svih strana premažemo maslacem, zatim ih stavimo u namašćeni lim za pečenje. Buhtle u limu slažemo jednu do druge.

Kad u lim posložimo sve buhtle, pokrijemo i ostavimo da buhtle prije pečenja narastu 15 minuta.Buhtle pečemo otprilike 40 minuta u pećnici zagrijanoj na 180 stupnjeva.

Sanja Sirk/okusno.je

Pečene buhtle serviramo dok su još mlake, a prije posluživanja ih posipamo šećerom u prahu, piše okusno.je.