Ključ, sukobi i prekid ceremonije ruža: 'Nije mi ovdje mjesto'

Zlatni ključevi koji omogućuju noć s Gospodinom Savršenim bez kamera bili su glavna tema večeri, a Petar je sve šokirao svojim izborom

„Ključevi su stvarno unijeli nemir; jedna djevojka ima grčeve, ne ustaje iz kreveta, druga povraća, trećoj isto nije dobro… Svidio nam se Karlov izbor, a što se tiče Petra, tu nismo baš sigurni što će napraviti. Mislim da on želi dati ključ djevojci s kojom ne bi ništa bilo, da ne bi nikoga naljutio. Ja sam odmah isključena iz te igre“, kroz smijeh je komentirala jedna djevojka.

Petar je na cocktail partyju razgovarao s nekoliko kandidatkinja i objašnjavao svoju odluku da ključ želi dati djevojci koju još nije dovoljno upoznao. „Mislim ja na tebe, ti si super… Hvali te, ali onda - ne ide ključ tebi“, razočarao je jednu kandidatkinju.

Istodobno, Karlo je pokušavao smiriti napetosti u kući pa je razgovarao s djevojkama o njihovim osjećajima i odnosima, a kad je Petar napokon izvukao ključ i ponudio ga djevojci, reakcije u vili bile su burne. „Dobila ga je cura koja ga je manje zaslužila nego ja“, komentirala je jedna kandidatkinja, a odluka je najviše pogodila jednu djevojku. „Ljuta sam na sebe što sam ovo stvarno shvatila kao ljubav. Ja znam što je on meni rekao, ja znam da on njoj ne bi htio dati ključ. Žao mi je što su moje emocije stale na put tome svemu što se događa“, iskreno je priznala.

Napetost je kulminirala na ceremoniji ruža, kada je došlo do neočekivanog preokreta. Jedna je kandidatkinja prekinula ceremoniju i vratila obje ruže uz riječi: „S obzirom na stanje u mojoj glavi i znam da mi ovdje nije mjesto, ne mogu stajati s dvije ruže i uskratiti te ruže nekome tko bi bio sretniji da ih ima.“

Show su napustile dvije djevojke, a odnosi među onima koje su ostale - potpuno su uzdrmani.

