Vivienne Westwood u Parizu: Oda neustrašivosti, humoru i vječnoj pobuni

Andreas Kronthaler je na Tjednu mode u Parizu predstavio svoju dvadeset i prvu kolekciju za kuću Vivienne Westwood, nazvanu "Catch the Rhythm". Revija je bila emotivno putovanje kroz kontinuitet, tugu i igru, isporučeno s erotizmom koji je odavno postao potpis njegove vladavine brendom. Više od modne revije, bio je to Kronthalerov dirljivi pokušaj da krene dalje, da nauči živjeti s gubitkom supruge i kreativne partnerice i pritom se, kako je sam rekao, i dalje zabavlja i pronalazi zadovoljstvo u stvarima.

Tri stupa kreativne inspiracije

Kronthaler je svoju viziju za jesen i zimu 2026. izgradio na tri različita, ali komplementarna stupa inspiracije. Prvi je bila austrijska filmska legenda Romy Schneider, čija su mnoga lica i neustrašivi životni izbori odjeknuli kroz emocionalni raspon kolekcije. „Bila je nevjerojatna glumica, vrlo moćna. Nije se bojala i uvijek je birala riskantne stvari u životu“, izjavio je dizajner. Ta glad za rizikom očitovala se u haljinama grubih, otvorenih šavova koje su se nepredvidivo uvijale i drapirale oko tijela, stvarajući osjećaj intimne anarhije. Drugi utjecaj bio je Danilo Donati, proslavljeni talijanski kostimograf poznat po radu na Pasolinijevom filmu „Canterburyjske priče“. Donatijev duh provlačio se kroz sirov, gotovo improviziran pristup krojenju, gdje je tkanina bila omotana i ostavljena da visi u neobrađenim trakama, evocirajući svijet antike preoblikovan kroz punk romantizam. Treći, i najprovokativniji, stup inspiracije bilo je erotsko donje rublje. Elementi poput haltera, mrežastih čarapa i svilenih grudnjaka suptilno su provirivali ispod kariranih kaputa i strogo krojenih sakoa, unoseći u kolekciju dozu zaigrane provokacije i senzualnosti.

Teatralnost kao vječni potpis

Revija je bila pravi modni teatar, što je oduvijek zaštitni znak kuće Westwood. Pistom su dominirale siluete naglašenih, dvostruko podstavljenih ramena koja su odavala počast punk krojenju osamdesetih, stapajući se s dekonstruiranim sakoima, večernjim jaknama i prugastim uzorcima. Karirani kaputi slagani su preko pencil suknji, dok su predimenzionirana, skulpturalna pokrivala za glavu i robusne platforme zaokružile moćan dojam. Atmosferu je dodatno pojačala originalna glazba koju potpisuju Boy George i Kinky Roland, a među gostima u prvom redu viđeni su Chappell Roan, Lola Young i Paris Jackson. Vrhunac večeri bio je završni izlazak. Model Vivienne Rohner, koja je ime dobila po slavnoj dizajnerici, nosila je nekonvencionalno vjenčano odijelo s dramatičnim cilindričnim pokrivalom za glavu. U rukama je, umjesto klasičnog buketa, držala svežanj rotkvica. Taj bizarni, duhoviti trenutak savršeno je sažeo duh brenda: teatralan, nekonvencionalan i uvijek ekscentričan. Kronthalerova kolekcija za jesen i zimu 2026. pokazala je da duh Vivienne Westwood živi dalje. Kroz mješavinu povijesnih referenci, avangardne konstrukcije i duboko osobne priče, dizajner uspješno održava ravnotežu između nasljeđa i budućnosti, dokazujući da se i u najtežim trenucima može pronaći radost u stvaranju, igri i vječnoj pobuni protiv konvencija.