Zagreb uskoro postaje pozornica na otvorenom: Stiže osmo izdanje Festivala svjetla
Dolazak proljeća u Zagrebu već se tradicionalno povezuje s događajem koji gradske ulice, trgove i pročelja pretvara u čarobnu galeriju pod vedrim nebom. Od 18. do 22. ožujka, glavni grad Hrvatske ponovno će zasjati u punom sjaju tijekom osmog izdanja Festivala svjetla Zagreb, manifestacije koja spaja umjetnost, dizajn i tehnologiju kako bi ispričala jedinstvene vizualne priče. Tijekom pet večeri, od 18:30 do 23 sata, posjetitelji će imati priliku doživjeti povijesnu jezgru grada u potpuno novom ruhu, a ulaz na sve programe i lokacije bit će besplatan.
Bogat program na Gornjem i Donjem gradu
Ovogodišnji festival, u organizaciji Turističke zajednice grada Zagreba i uz podršku Grada Zagreba, bit će najveći do sada. Na ukupno dvadeset i jednoj lokaciji u Donjem i Gornjem gradu bit će postavljeno dvadeset i šest svjetlosnih instalacija koje potpisuju domaći i inozemni umjetnici. Program donosi spoj inovativnih tehnoloških rješenja, 3D mapping projekcija, interaktivnih instalacija i dinamičnih animacija koje će oživjeti poznate vizure grada.
Među najiščekivanijim povratničkim atrakcijama je popularni laserski show kod Dubravkinog puta, koji se na radost publike vraća nakon dvogodišnje pauze. Novost koja će zasigurno privući brojne posjetitelje je i disko atrij u Klovićevim dvorima, gdje će svake večeri nastupati drugi DJ, stvarajući jedinstvenu atmosferu plesa pod zvijezdama. Posebnu čar festivalu dat će i instalacije namijenjene najmlađima, koje će biti postavljene na Trgu Mažuranića, u parku Opatovina te na Dubravkinom putu. Simbol grada, plavi ZET-ov tramvaj, ove će se godine također uključiti u program posebnom svjetlosnom instalacijom ispunjenom balonima na Trgu bana Josipa Jelačića, dok će pročelja zgrada na Marulićevom trgu oživjeti uz pomoć umjetnika iz Španjolske.
Međunarodni ugled i snažna ekološka poruka
Festival svjetla Zagreb odavno je prešao lokalne okvire, što potvrđuje i sve veći interes stranih umjetnika. Ove godine u programu sudjeluje deset instalacija autora iz Češke, Francuske, Njemačke, Slovačke i Španjolske, čime se Zagreb potvrđuje kao važno mjesto susreta međunarodne umjetničke scene. Kvalitetu festivala prepoznali su i ugledni svjetski mediji, pa su tako European Best Destinations i Forbes uvrstili Festival svjetla Zagreb među najzanimljivija europska kulturna događanja koja vrijedi posjetiti.
Osim vizualnog spektakla, festival nosi i snažnu poruku o očuvanju prirode. U suradnji sa Svjetskom organizacijom za zaštitu prirode (WWF Adria), ovogodišnja tema posvećena je održivosti, s posebnim naglaskom na utjecaj klimatskih promjena i plastike na morski ekosustav. Kroz impresivan 3D mapping na platou Gradec, koji će se prikazivati svakih deset minuta, posjetitelji će biti potaknuti na razmišljanje o važnosti očuvanja našeg planeta. U duhu ekološke osviještenosti, u subotu, 22. ožujka, u 20:30 sati, festival će se prigodno uključiti u globalnu akciju "Sat za planet Zemlju" desetominutnim gašenjem svjetala na Marulićevom trgu.
Digitalni vodič kroz svjetlosnu čaroliju
Kako bi se posjetitelji lakše snašli u bogatom programu i isplanirali svoju šetnju, organizatori su pripremili i novu besplatnu mobilnu aplikaciju "FOL (Festival Of Lights)". Aplikacija, dostupna na hrvatskom i engleskom jeziku za Android i iOS uređaje, nudi pregled svih lokacija, detaljne informacije o pojedinim instalacijama te interaktivnu kartu koja olakšava kretanje gradom. Time se iskustvo festivala dodatno modernizira i prilagođava digitalnim navikama publike.
Festival svjetla pozivnica je za istraživanje grada i slavlje dolaska proljeća na jedan posve drugačiji način. Večernja šetnja zagrebačkim ulicama tijekom ovih pet dana postaje nezaboravno iskustvo u kojem se poznate lokacije pretvaraju u impresivne kulise, a spoj povijesne arhitekture i suvremene umjetnosti stvara atmosferu zajedništva i pozitivnih vibracija. Pripremite se za šetnju i dopustite da vas ponese igra svjetla i boja u najblistavijem izdanju Zagreba.
Popis svih lokacija
Kako biste lakše isplanirali svoju svjetlosnu avanturu, donosimo popis svih lokacija i ključnih instalacija.
Gornji grad
- Kula Lotrščak: Kozmičko vizualno iskustvo.
- Strossmayerovo šetalište (istok): Tradicionalni svjetlosni prikazi.
- Strossmayerovo šetalište (zapad): Interaktivna poetska instalacija.
- Zakmardijeve stube: Svjetleći mjehurići.
- Galerija Klovićevi dvori (atrij): Disko atrij s laserima i glazbom.
- Galerija Klovićevi dvori (Jezuitski trg): Velike 3D mapping projekcije.
- Park Opatovina: Dinamične svjetlosne instalacije.
- Park Opatovina (igralište): Instalacija "Manifest ekologije".
- Tunel Grič: Imerzivna podzemna svjetlosna šuma.
- Plato Gradec: Središnja simbolička instalacija festivala.
- Crkva sv. Katarine: Arhitektonska svjetlosna projekcija na pročelju.
- Opatička ulica: Instalacija "Metamorfoza" uz instrumentalnu glazbu.
- Hrvatski institut za povijest: 3D mapping na povijesnoj zgradi.
- Vrazovo šetalište: Cvjetni svjetlosni obrisi.
- Dubravkin put (dječje igralište): "Igralište iz snova".
Donji grad
- Trg bana Jelačića: Divovski osvijetljeni likovi i interaktivna umjetnost.
- Trg kralja Tomislava: Interaktivne svjetlosne klackalice.
- Park Zrinjevac: Atmosfersko osvjetljenje parka.
- Trg J. J. Strossmayera: Svjetlosne strukture pokretane vjetrom.
- Europski trg: Umjetnička instalacija "Točka gledišta".
- Tržnica Dolac: 3D mapping na zgradama tržnice.
- Tržnica Dolac (glavne stube): Instalacija "ZG Moonwalk".
- Hrvatsko narodno kazalište (HNK): Velika arhitektonska projekcija.
- Trg Marka Marulića: 3D mapping na zgradi Državnog arhiva.
- Masarykova ulica: Interaktivna urbana instalacija.
- Hotel Esplanade: "Krug svjetlosti", projekcija povodom stogodišnjice hotela.