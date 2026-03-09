Traper jakne opet vladaju modnom scenom: Od klasike do oversized modela

Ovog proljeća posebnu pažnju privlače traper jakne koje su postale ključni komad svakodnevnih kombinacija. Svestrane, trendi i jednostavne za stiliziranje, dolaze u raznim krojevima i nijansama – od klasičnih modela do oversized varijanti i jakni u stilu natkošulje

Traper je jedan od rijetkih modnih materijala koji uspijeva odoljeti vremenu i trendovima. Generacijama se vraća u novim interpretacijama, ali uvijek zadržava svoju prepoznatljivu ležernost i praktičnost. Upravo zato svake sezone ponovno zauzima važno mjesto u garderobi, a ovog proljeća posebnu pažnju privlače – traper jakne.

Traper jakna idealan je komad za prijelazno razdoblje jer nudi savršenu ravnotežu između funkcionalnosti i stila. Lako se uklapa u svakodnevne kombinacije, a svakom looku daje dozu cool karaktera. Možeš je nositi uz haljine, suknje, klasične traperice ili lagane proljetne hlače, jednako dobro pristaje uz tenisice, balerinke ili mokasine. Upravo ta svestranost čini je neizostavnim dijelom proljetne garderobe.

Ove sezone u trendu su različiti modeli traper jakni - klasični krojevi ostaju siguran izbor za ljubiteljice minimalizma, dok oversized modeli donose opuštenu i modernu siluetu. Veliku popularnost imaju i traper jakne u stilu natkošulja, koje se mogu nositi kao lagani kaput ili kao slojeviti komad preko majice ili tanke veste. Paleta boja kreće se od tamnog indigo trapera do ispranih i svjetlijih varijanti koje prizivaju retro estetiku.

Traper jakne zavladale su i kolekcijama brojnih brendova, potvrđujući njihov status ključnog komada proljetne sezone. Dizajneri ih reinterpretiraju kroz zanimljive detalje, naglašene džepove, kontrastne šavove i opuštene krojeve, čime ovaj bezvremenski komad dobiva novo, osvježeno lice.

Traper jakna ostaje jedan od najsigurnijih modnih izbora za proljeće. Bez obzira preferiraš li klasične linije ili trendi oversized modele, ovaj komad lako će se uklopiti u tvoju garderobu i podići svaku kombinaciju. Na kraju, donosimo i favorite iz high street ponude – modele koji spajaju aktualne trendove, pristupačne cijene i nosivost za svaki dan.

H&M - 39,99 €

H&M - 49,99 €

H&M - 59,99 €

H&M - 49,99 €

Pull and Bear - 29,99 €

Pull and Bear - 25,99 €

Pull and Bear - 25,99 €

Pull and Bear - 29,99 €

Pull and Bear - 29,99 €

Stradivarius - 45,99 €

Stradivarius - 25,99 €

Zara - 29,95 €

Zara - 39,95 €

Zara - 39,95 €