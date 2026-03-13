Proso u kuhinji: 5 recepata zbog kojih ćete zavoljeti ovu žitaricu

Uz malo kreativnosti i dobre začine, proso može postati tvoja nova omiljena namirnica

Ako ti je proso do sada bio tek još jedna "čudna žitarica s polica zdrave hrane", vrijeme je da mu pružiš drugu šansu – i to s razlogom. Ova sitna, žuta zrnca kriju veliku priču: bez glutena, lako probavljiva, nutritivno bogata i nevjerojatno svestrana. Proso je totalno podcijenjen superjunak tvoje kuhinje.

Bilo da si u fazi "zdravog doručka", tražiš brzi ručak ili želiš večeru koja neće biti dosadna – proso ti može biti baza, dodatak ili čak glavni lik. A što je najbolje? Uz malo kreativnosti i dobre začine, proso može postati tvoja nova omiljena namirnica. Nekad zvijezda tradicionalne indijske kuhinje, proso je dugo bio zaboravljen, ali sada se vraća na velika vrata – i to pod kuhinjskim reflektorima.

Zašto volimo proso?

– Bez glutena: Idealna opcija za one s intolerancijama ili one koji žele lakši obrok.– Bogat vlaknima i mineralima: Magnezij, željezo, fosfor – proso sve to ima.– Lako se kuha: Gotov za 15-ak minuta, a ide uz sve – slatko, slano, toplo, hladno.– Daje sitost bez težine: Osjećaj sitosti bez napuhanog trbuha.

Popečci od prosa i tune

Sastojci:

100 g prosa

1 konzerva tune

1 jaje

1 žlica senfa

začini: sol, papar, peršin, malo češnjaka

po želji: ribani sir, luk ili naribana mrkva

Priprema:

Skuhaj proso pa pomiješaj sve sastojke.

Oblikuj male popečke i ispeci ih na malo ulja dok ne postanu zlatno hrskavi.

Super su uz jogurt umak ili zelenu salatu.

Proso salata s povrćem i fetom

kuhani proso

cherry rajčice

krastavac

feta sir

masline

limunov sok + maslinovo ulje

Priprema:

Pomiješaj sve sastojke, začini po ukusu i serviraj hladno.

Po želji dodaj avokado ili svježi bosiljak.

Shutterstock

Proso slatko jelo

Sastojci:

kuhani proso

biljno mlijeko (ili obično)

cimet, med ili javorov sirup

voće po izboru: banane, jabuke, bobičasto voće

orašasti plodovi ili chia sjemenke

Priprema:

Zagrij mlijeko s cimetom i dodaj kuhani proso.

Po vrhu stavi voće, žlicu meda i posipaj sjemenkama.

Proso s curry piletinom

Sastojci:

kuhani proso

pileći file na trakice

luk, češnjak

curry u prahu

kokosovo mlijeko (ili vrhnje za kuhanje)

Priprema:

Prodinstaj luk i piletinu, dodaj curry i kokosovo mlijeko.

Pusti da se lagano krčka i serviraj uz proso.

Slatki muffini s prosom i čokoladom

Sastojci:

150 g kuhanog prosa

2 jaja

100 g smeđeg šećera ili zaslađivača

1 banana

50 ml ulja

prašak za pecivo

komadići tamne čokolade ili borovnice

Priprema:

Pomiješaj sve sastojke, ulij u kalupe za muffine i peci 20-ak minuta na 180°C.