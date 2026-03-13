Proso u kuhinji: 5 recepata zbog kojih ćete zavoljeti ovu žitaricu
Ako ti je proso do sada bio tek još jedna "čudna žitarica s polica zdrave hrane", vrijeme je da mu pružiš drugu šansu – i to s razlogom. Ova sitna, žuta zrnca kriju veliku priču: bez glutena, lako probavljiva, nutritivno bogata i nevjerojatno svestrana. Proso je totalno podcijenjen superjunak tvoje kuhinje.
Bilo da si u fazi "zdravog doručka", tražiš brzi ručak ili želiš večeru koja neće biti dosadna – proso ti može biti baza, dodatak ili čak glavni lik. A što je najbolje? Uz malo kreativnosti i dobre začine, proso može postati tvoja nova omiljena namirnica. Nekad zvijezda tradicionalne indijske kuhinje, proso je dugo bio zaboravljen, ali sada se vraća na velika vrata – i to pod kuhinjskim reflektorima.
Zašto volimo proso?
– Bez glutena: Idealna opcija za one s intolerancijama ili one koji žele lakši obrok.– Bogat vlaknima i mineralima: Magnezij, željezo, fosfor – proso sve to ima.– Lako se kuha: Gotov za 15-ak minuta, a ide uz sve – slatko, slano, toplo, hladno.– Daje sitost bez težine: Osjećaj sitosti bez napuhanog trbuha.
Popečci od prosa i tune
Sastojci:
- 100 g prosa
- 1 konzerva tune
- 1 jaje
- 1 žlica senfa
- začini: sol, papar, peršin, malo češnjaka
- po želji: ribani sir, luk ili naribana mrkva
Priprema:
Skuhaj proso pa pomiješaj sve sastojke.
Oblikuj male popečke i ispeci ih na malo ulja dok ne postanu zlatno hrskavi.
Super su uz jogurt umak ili zelenu salatu.
Proso salata s povrćem i fetom
- kuhani proso
- cherry rajčice
- krastavac
- feta sir
- masline
- limunov sok + maslinovo ulje
Priprema:
Pomiješaj sve sastojke, začini po ukusu i serviraj hladno.
Po želji dodaj avokado ili svježi bosiljak.
Proso slatko jelo
Sastojci:
- kuhani proso
- biljno mlijeko (ili obično)
- cimet, med ili javorov sirup
- voće po izboru: banane, jabuke, bobičasto voće
- orašasti plodovi ili chia sjemenke
Priprema:
Zagrij mlijeko s cimetom i dodaj kuhani proso.
Po vrhu stavi voće, žlicu meda i posipaj sjemenkama.
Proso s curry piletinom
Sastojci:
- kuhani proso
- pileći file na trakice
- luk, češnjak
- curry u prahu
- kokosovo mlijeko (ili vrhnje za kuhanje)
Priprema:
Prodinstaj luk i piletinu, dodaj curry i kokosovo mlijeko.
Pusti da se lagano krčka i serviraj uz proso.
Slatki muffini s prosom i čokoladom
Sastojci:
- 150 g kuhanog prosa
- 2 jaja
- 100 g smeđeg šećera ili zaslađivača
- 1 banana
- 50 ml ulja
- prašak za pecivo
- komadići tamne čokolade ili borovnice
Priprema:
Pomiješaj sve sastojke, ulij u kalupe za muffine i peci 20-ak minuta na 180°C.