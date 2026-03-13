Petak 13. i retrogradni Merkur: Ova 3 horoskopska znaka danas trebaju biti opreznija

Nakon što Merkur 20. ožujka krene direktno, istog dana kada počinje proljeće i sezona Ovna, osjetit ćemo kolektivno olakšanje i priljev nove energije. Zbrka će se raščistiti, a mi ćemo biti spremni zakoračiti u novo razdoblje s više jasnoće

Kada se u kalendaru poklope dva fenomena poznata po izazivanju blage nervoze, petak 13. i retrogradni Merkur, mnogi će zastati i zapitati se što nam zvijezde poručuju. Upravo takav dan očekuje nas u petak, 13. ožujka 2026. godine, usred prvog ovogodišnjeg razdoblja prividnog kretanja Merkura unatrag. Ovaj astrološki tranzit, koji traje od 26. veljače do 20. ožujka, odvija se u emotivnom i intuitivnom znaku Riba, donoseći sa sobom pojačanu osjetljivost, kreativnu refleksiju, ali i potencijal za nesporazume i komunikacijski kaos. Dok će svi osjetiti utjecaj, tri znaka zodijaka naći će se u samom središtu zbivanja.

Što je retrogradni Merkur i zašto je ovaj poseban?

Iako zvuči zlokobno, retrogradni Merkur zapravo je optička iluzija. S našeg gledišta na Zemlji, čini se kao da planet Merkur, koji inače vlada komunikacijom, tehnologijom i putovanjima, usporava i kreće unatrag. Astronomski gledano, riječ je o uobičajenoj pojavi koja nastaje jer Zemlja i Merkur kruže oko Sunca različitim brzinama. Međutim, u astrologiji se ovo razdoblje tradicionalno povezuje s prekidima u komunikaciji, tehnološkim kvarovima, kašnjenjima u prometu i općim osjećajem zbunjenosti.

Ono što ovaj ciklus čini posebnim jest njegovo odvijanje u vodenom znaku Riba. Merkur je planet logike i razuma, dok su Ribe znak intuicije, snova i dubokih osjećaja. Kada se ova dva principa spoje u retrogradnom hodu, granica između činjenica i osjećaja postaje nejasna. To može dovesti do emocionalno nabijenih nesporazuma, povratka starih ljubavi ili neriješenih situacija iz prošlosti, ali i pružiti jedinstvenu priliku za duboko iscjeljenje i kreativne proboje. To je vrijeme kada nas svemir poziva da usporimo, preispitamo svoje odluke i poslušamo unutarnji glas, umjesto da slijepo jurimo naprijed.

Tri znaka na koje će ovaj tranzit najviše utjecati

Iako svi osjećamo kolektivnu energiju retrogradnog Merkura, neki će se znakovi naći pod izravnijim utjecajem zbog položaja planeta u njihovom horoskopu. Tijekom ovog ciklusa u Ribama, tri znaka trebala bi obratiti posebnu pozornost.

Ribe

Nije iznenađenje da su Ribe prve na popisu. S retrogradnim Merkurom koji se odvija izravno u njihovu znaku, ovo je za njih iznimno osobno i introspektivno razdoblje. Ribe bi se mogle osjećati kao da ih je obavila magla, boreći se s izražavanjem vlastitih misli i osjećaja. Moguća je kriza identiteta ili preispitivanje dosadašnjeg životnog puta. Stare rane i potisnute emocije mogu isplivati na površinu, tražeći da budu priznate i iscijeljene. Savjet za Ribe je da budu nježne prema sebi, dopuste si odmor i ne donose nagle odluke. Ovo je idealno vrijeme za vođenje dnevnika, meditaciju i oslanjanje na provjerene prijatelje koji im mogu pružiti objektivnu perspektivu.

Djevica

Kao znak kojim vlada upravo Merkur, Djevice svaki njegov retrogradni hod osjećaju intenzivno. Ovoga puta, tranzit se događa u Ribama, njihovom suprotnom znaku koji vlada partnerstvima i odnosima. Zbog toga će Djevice najveće izazove osjetiti u komunikaciji s partnerima, kako poslovnim, tako i privatnim. Planovi koje su pažljivo gradile mogli bi se suočiti s neočekivanim odgodama ili revizijama, a detalji koje inače ne propuštaju sada bi im mogli promaknuti. Ključno je dvaput provjeriti sve informacije, izbjegavati potpisivanje važnih ugovora i biti strpljiv u razgovorima s drugima. Umjesto frustracije zbog kaosa, Djevice bi ovo razdoblje trebale iskoristiti za preispitivanje ravnoteže u svojim najvažnijim odnosima.

Blizanci

Poput Djevica, i Blizancima vlada Merkur, što ih čini iznimno osjetljivima na njegove hirove. Ovaj retrogradni ciklus aktivira njihovo polje karijere i javnog imidža. Komunikacija, inače njihovo najjače oružje, mogla bi postati izvor nesporazuma s nadređenima ili kolegama. Projekti mogu kasniti, a važne poruke ili e-mailovi mogu se izgubiti. Blizanci bi se mogli naći u situaciji da moraju braniti svoje ideje ili preispitivati smjer svoje karijere. Savjetuje im se da izbjegavaju pokretanje novih poslovnih pothvata i da se radije usredotoče na dovršavanje započetih zadataka. Strpljenje i diplomacija bit će ključni za navigaciju kroz profesionalne izazove.

Kako preživjeti i iskoristiti ovo razdoblje?

Retrogradni Merkur nije razdoblje kojeg se treba bojati, već prilika za duboki rad na sebi. Ključ je u prihvaćanju energije usporavanja. Umjesto forsiranja novih početaka, usredotočite se na sve što počinje s prefiksom „re“: revizija, refleksija, reorganizacija, ponovno povezivanje. Ovo je savršeno vrijeme da sredite ormare, završite staru knjigu, nazovete prijatelja s kojim se dugo niste čuli ili preuredite svoj životni prostor. Budite fleksibilni i imajte rezervni plan, osobito kada su u pitanju putovanja.