Valentino u Rimu: Zvijezde stigle na reviju u palaču Barberini

Rim je u četvrtak navečer bio epicentar modnog svijeta. Alessandro Michele predstavio je svoju prvu ready-to-wear kolekciju za kuću Valentino u veličanstvenoj palači Barberini, a revija nazvana "Interferenze" bila je emotivna posveta osnivaču Valentinu Garavaniju. Kolekcija je vješto spojila Garavanijevo nasljeđe s Micheleovom ekscentričnošću, s naglaskom na siluete iz osamdesetih. Nadrealna scenografija s umjetnom travom u baroknim salonima dodatno je istaknula ideju interferencije, a vrhunac večeri bio je posljednji izlazak: model u haljini prepoznatljive "Valentino crvene" nijanse.

Događaj je privukao brojne svjetske zvijezde. U prvim redovima istaknuli su se Gwyneth Paltrow, dugogodišnja prijateljica pokojnog dizajnera, pjevačice Lily Allen i Tyla, glumac Colman Domingo, Georgina Rodriguez te Philippine Leroy-Beaulieu. Michelova revija u Rimu bila je snažna poruka. Održavanjem događaja u Vječnom gradu umjesto u Parizu, kuća Valentino odala je počast svojim korijenima i potvrdila svoju relevantnost. Bila je to večer koja je ispreplela nostalgiju, poštovanje prema ostavštini i hrabru viziju budućnosti, dokazujući da se duh Valentina Garavanija i dalje osjeća u svakom šavu.