Polpete od tikvica kakve još niste probali: Tajna je u jednom ključnom koraku

Bez obzira na to koju verziju odabrali, ovo jednostavno jelo dokaz je da se od skromnih ljetnih tikvica mogu stvoriti pravi kulinarski dragulji

Ljeto na tanjuru često ima okus i miris tikvica. Ovo svestrano povrće, blagog i prilagodljivog okusa, dominira tržnicama i vrtovima, a jedno od najomiljenijih jela koje od njega nastaje bez sumnje su polpete. Hrskave izvana, a sočne i mekane iznutra, predstavljaju brz i ukusan obrok koji vole sve generacije. Bilo da ih poslužujete kao lagani ručak, predjelo ili prilog, polpete od tikvica nude bezbroj mogućnosti. Ipak, put do savršeno hrskavog zalogaja krije jednu malu, ali presudnu tajnu. Mnogi odustanu nakon prvog neuspjelog pokušaja, žaleći se da su im polpete ispale gnjecave i masne. No, uz nekoliko provjerenih savjeta, svatko može postati majstor za ovo popularno ljetno jelo.

Ključ savršenstva leži u vodi

Glavni razlog zašto polpete od tikvica često ne uspiju jest voda. Tikvice sadrže iznimno visok postotak vode, a upravo je taj višak tekućine najveći neprijatelj hrskavosti. Ako se ne ukloni pravilno, smjesa će biti prerijetka, polpete će se teško oblikovati i raspadat će se pri prženju, a umjesto da postanu zlatne i hrskave, upit će previše ulja i postati gnjecave.

Postupak je jednostavan, ali zahtijeva malo strpljenja. Nakon što naribate tikvice, prvi i najvažniji korak je obilno ih posoliti i dobro promiješati. Sol će izvući vodu iz povrća. Ostavite ih da odstoje u cjedilu desetak do petnaest minuta. Već tada ćete primijetiti kako se na dnu posude skuplja tekućina. No, to nije kraj. Nakon što su odstajale, slijedi ključni dio: cijeđenje. Naribane tikvice prebacite na čistu kuhinjsku krpu ili gazu, zamotajte i zatim rukama istisnite što je više moguće tekućine. Iznenadit ćete se koliko će vode izaći. Tek kada su tikvice dobro ocijeđene, spremne su za miješanje s ostalim sastojcima. Ovaj korak jamči lagane i prozračne polpete s onom neodoljivom, hrskavom koricom.

Klasični recept kao siguran početak

Za one koji se prvi put upuštaju u pripremu, najbolji je početak klasični recept.

Sastojci:

1 kg svježih tikvica

2 jaja

2-3 žlice oštrog brašna (ili po potrebi)

sol i svježe mljeveni papar

po želji: sitno sjeckani češnjak, mladi luk, naribani parmezan ili drugi tvrdi sir

ulje za prženje

Priprema:

1. Tikvice pripremite prema gore opisanom ključnom koraku: naribajte ih, posolite, ostavite da odstoje i zatim ih rukama kroz krpu ili gazu dobro ocijedite.

2. U velikoj zdjeli pomiješajte dobro ocijeđene tikvice s lagano umućenim jajima, sirom (ako ga koristite) i začinima.

3. Brašno dodajte postepeno, žlicu po žlicu, miješajući dok ne dobijete smjesu koja je dovoljno gusta da se može oblikovati žlicom.

4. U široj tavi dobro zagrijte ulje. Važno je da ulje bude dovoljno vruće kako bi se polpete odmah počele pržiti, a ne upijati masnoću.

5. Žlicom vadite smjesu, stavljajte je na vruće ulje i lagano spljoštite u oblik polpete.

6. Pržite ih u serijama, pazeći da ne pretrpate tavu, otprilike dvije do tri minute sa svake strane, ili dok ne postanu lijepo zlatnosmeđe.

7. Pržene polpete vadite na tanjur obložen papirnatim ručnikom koji će upiti višak masnoće.

Mediteranski okusi i zdraviju alternativu

Kada svladate osnove, vrijeme je za igru s okusima. Za dašak Mediterana, isprobajte grčku verziju poznatu kao kolokithokeftedes. U osnovnu smjesu dodajte izmrvljeni feta sir, obilje svježe sjeckanog začinskog bilja poput mente, kopra i bosiljka te koricu limuna. Ova kombinacija daje polpetama izvanrednu svježinu i kompleksnost okusa. Poslužite ih uz jednostavan umak od grčkog jogurta, sitno ribanog češnjaka, malo maslinovog ulja i prstohvata soli.

Za one koji izbjegavaju prženje, postoji i zdravija, ali jednako ukusna alternativa. Polpete možete ispeći u pećnici ili u fritezi na vrući zrak. Pećnicu zagrijte na 200 Celzijevih stupnjeva. Smjesu pripremite na isti način, a za dodatnu hrskavost možete joj dodati i malo krušnih mrvica. Oblikovane polpete posložite na lim za pečenje obložen papirom, lagano ih pošpricajte maslinovim uljem i pecite dvadesetak do 25 minuta, okrećući ih na pola pečenja, dok ne dobiju lijepu zlatnu boju. Neće biti hrskave kao one pržene u dubokom ulju, ali će biti iznimno ukusne i znatno lakše.

Polpete od tikvica najbolje je poslužiti tople, dok su još hrskave. Mogu biti samostalan obrok uz sezonsku salatu i umak, izvrstan prilog uz ribu s roštilja ili piletinu, pa čak i kao ukusan nadjev za sendviče. Ako vam ostane viška, pohranite ih u hladnjak u zatvorenoj posudi. Hrskavost im možete vratiti kratkim zagrijavanjem u pećnici ili na suhoj tavi. Mikrovalnu pećnicu izbjegavajte jer će u njoj postati mekane.