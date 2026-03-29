PO TRADICIONALNOJ RECEPTURI

Ovog Uskrsa napravite najsočniju pincu. Tajna je u ovom koraku

29. ožujka 2026.
Ovog Uskrsa napravite najsočniju pincu. Tajna je u ovom koraku
Shutterstock
Ništa ne miriše na Uskrs kao domaća pinca koju si sama umijesila s puno ljubavi

Za ovaj Uskrs, tema je ručni rad i domaće - od ukrasa do jela koja ćeš poslužiti svojim gostima. Nije problem napraviti pisanice koje su bojane prirodnim bojama, niti držače za salvete u obliku zečica, no što je s tradicionalnim jelima koje su dosad kupovala u dućanu? Ako ove godine planiraš kuhati šunku i raditi francusku salatu, mogla bi se okušati i u izradi tradicionalne pince.

Istražili smo što ti treba i koliko je komplicirano raditi domaću pincu.

Uskrsna pinca

Možda se čini kao komplicirani postupak, ali izrada pince nije ništa zahtjevnije od izrade kruha. A ako ti je to uspjelo barem jednom u žviotu, nemaš brige ni problema. No čak i ako si s pećnicom na "vi", uz ovaj recept, kuhinja (a i cijeli dom) ovog Uskrsa će ti mirisati na pincu. U ovom receptu dodajemo malo ruma, no slobodno možeš napraviti i bezalkoholnu verziju.

Uskrsna pinca sastojci:

  • 200 ml mlijeka
  • 1 suhi kvasac
  • 550 g glatkog brašna
  • 50 ml ulja
  • 3 žumanjka
  • 120 g šećera
  • 2 vanilin šećera
  • 50 g otopljenog maslaca
  • 2-3 prstohvata soli
  • korica 1 limuna
  • korica 1 naranče
  • 1 žlica ruma ili rakije
  • 1 veća sitno naribana jabuka

Ovog Uskrsa napravite najsočniju pincu. Tajna je u ovom koraku

Uskrsna pinca priprema:

U posudu za miješenje odmah dodaj sve sastojke pa zamijesi tijesto. Mijesi ga barem pet minuta kako bi postalo skroz glatko i samo se odlijepilo od posude.

Naribaj jabuku na sitni ribež i sve poveži, a zatim zamiješano tijesto prebaci u blago nauljenu posudu i ostavi da se diže otprilike tri sata na toplom.

Kada se tijesto diglo, ponovno ga premijesti i podijeli na dva jednaka dijela.

Oblikuj dvije kugle i stavi pince na tepsiju, a zatim ih premaži razmućenim jajem.

Kada je tijesto spremno, na samom vrhu ga razreži u obliku križa i po želji pospi listićima badema.

Ostavi tijesto tako spremno da naraste barem još sat vremena.

Nakon što se još jednom diglo, tijesto premijesti u prethodno zagrijanu pećnicu na 180 stupnjeva te ostavi da se peće oko 45 minuta.

Kada porumene, prekrij ih masnim papirom kako ne bi izgorjele.

Nakon 45 minuta i provjere vilicom je li tijesto pečeno, možeš ih izvaditi iz pećnice.

