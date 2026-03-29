Ovog Uskrsa napravite najsočniju pincu. Tajna je u ovom koraku
Za ovaj Uskrs, tema je ručni rad i domaće - od ukrasa do jela koja ćeš poslužiti svojim gostima. Nije problem napraviti pisanice koje su bojane prirodnim bojama, niti držače za salvete u obliku zečica, no što je s tradicionalnim jelima koje su dosad kupovala u dućanu? Ako ove godine planiraš kuhati šunku i raditi francusku salatu, mogla bi se okušati i u izradi tradicionalne pince.
Istražili smo što ti treba i koliko je komplicirano raditi domaću pincu.
Uskrsna pinca
Možda se čini kao komplicirani postupak, ali izrada pince nije ništa zahtjevnije od izrade kruha. A ako ti je to uspjelo barem jednom u žviotu, nemaš brige ni problema. No čak i ako si s pećnicom na "vi", uz ovaj recept, kuhinja (a i cijeli dom) ovog Uskrsa će ti mirisati na pincu. U ovom receptu dodajemo malo ruma, no slobodno možeš napraviti i bezalkoholnu verziju.
Uskrsna pinca sastojci:
- 200 ml mlijeka
- 1 suhi kvasac
- 550 g glatkog brašna
- 50 ml ulja
- 3 žumanjka
- 120 g šećera
- 2 vanilin šećera
- 50 g otopljenog maslaca
- 2-3 prstohvata soli
- korica 1 limuna
- korica 1 naranče
- 1 žlica ruma ili rakije
- 1 veća sitno naribana jabuka
Uskrsna pinca priprema:
U posudu za miješenje odmah dodaj sve sastojke pa zamijesi tijesto. Mijesi ga barem pet minuta kako bi postalo skroz glatko i samo se odlijepilo od posude.
Naribaj jabuku na sitni ribež i sve poveži, a zatim zamiješano tijesto prebaci u blago nauljenu posudu i ostavi da se diže otprilike tri sata na toplom.
Kada se tijesto diglo, ponovno ga premijesti i podijeli na dva jednaka dijela.
Oblikuj dvije kugle i stavi pince na tepsiju, a zatim ih premaži razmućenim jajem.
Kada je tijesto spremno, na samom vrhu ga razreži u obliku križa i po želji pospi listićima badema.
Ostavi tijesto tako spremno da naraste barem još sat vremena.
Nakon što se još jednom diglo, tijesto premijesti u prethodno zagrijanu pećnicu na 180 stupnjeva te ostavi da se peće oko 45 minuta.
Kada porumene, prekrij ih masnim papirom kako ne bi izgorjele.
Nakon 45 minuta i provjere vilicom je li tijesto pečeno, možeš ih izvaditi iz pećnice.