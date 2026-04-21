Stela Rade najavila najveći koncert u karijeri: Jedan sretnik osvojit će njezin automobil!

U Velikoj Gorici Stela organizira glazbeni-auto spektakl: Stela Rade Music Show "Car Experience Edition" i jednom sretnom obožavatelju poklanja svoj pink automobil

Jako energična, svestrana i uvijek zanimljiva, Stela Rade sprema svoj najveći koncert do sada. Publika je već navikla da od nje uvijek dobije više, od emotivnih trenutaka kakve donosi balada „Ostavi dušu“, do snažne koncertne energije i zaraznog ritma pjesama poput „Balkan Pop“.

Show koji priprema pamtit će svi, a jedan sretni obožavatelj najviše, jer će upravo na tom koncertu Stela proglasiti pobjednika velike nagradne igre koji će osvojiti njezin prepoznatljivi pink automobil. Nagrada će biti dodijeljena neovisno o prisutnosti dobitnika na samom događaju, u pravom duhu poruke koju nosi i njezin hit „Može se, mora se“.

Veliki open-air spektakl održat će se u petak, 29. svibnja, u Velikoj Gorici, u blizini stadiona Radnik.

Andro Tasovac

Šira javnost Stelu je upamtila po njezinoj roza harmonici, ali i po osvajanju trećeg mjesta na Dori. U kratkom vremenu izgradila je prepoznatljiv stil i snažnu koncertnu energiju kojom osvaja publiku diljem regije.

Koncert u Velikoj Gorici donosi produkcijski iskorak i novi koncept nastupa. Stela na pozornicu dolazi s cijelim bendom, uz snažan vizualni show i moderan pop repertoar koji spaja balkanski senzibilitet sa suvremenim, svjetskim zvukom.

Posebnost ovog događaja je povezivanje svijeta glazbe i automobilizma, dvije velike Steline strasti. Prije večernjeg koncerta planiran je i dnevni event u formi „car meeta“, druženja s publikom i predstavljanja službenih promotivnih proizvoda.

Vrhunac događaja bit će proglašenje pobjednika velike nagradne igre u kojoj mogu sudjelovati svi, a kako sudjelovati otkrijte OVDJE. Ulaznice za ovaj adrenalinski spektakl su u prodaji!