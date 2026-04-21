1664 lansira kampanju 'Unquestionably Good Taste' s Robertom Pattinsonom

Premium francuski brend piva 1664 predstavlja novu globalnu platformu brenda Unquestionably Good Taste, redefinirajući pojam dobrog ukusa kao ponosno subjektivan. Lansiranje platforme predvodi filmski spot smješten u Parizu, s globalnim ambasadorom brenda 1664 Robertom Pattinsonom, u režiji priznatog redatelja Bradyja Corbeta (dobitnika Oscara za film The Brutalist, Zlatnog globusa i BAFTA nagrade za najboljeg redatelja, kao i autora filmova Vox Lux i The Childhood of a Leader), a u produkciji Magna Studios. Corbet u film unosi svoj prepoznatljiv vizualni stil i pripovijedanje vođeno karakterima, prikazujući raspravu o „dobrom ukusu“ kroz tri snažno kontrastna lika koje utjelovljuje Robert Pattinson – modernog minimalista, avangardnog umjetnika i ekscentričnog starijeg „dandyja“ koji se ne slažu ni oko čega osim oko jedne stvari: boce 1664. Svaki od likova čvrsto vjeruje da utjelovljuje vrhunac dobrog ukusa. Kako se njihovi svjetovi sudaraju i sigurnost u vlastite stavove raste, raste i napetost – sve dok ne postane jasno jedno: 1664 je Unquestionably Good Taste.

Premium francuski brend piva 1664 lansiranjem Unquestionably Good Taste kampanje predstavlja novu globalnu inicijativu i dugoročnu platformu brenda osmišljenu kako bi dodatno učvrstila premium pozicioniranje brenda, istovremeno slaveći subjektivnost modernog ukusa.

U vremenu kada su mišljenja glasnija nego ikad, 1664 zagovara individualno izražavanje koje dovodi u pitanje rigidne definicije ukusa. Ideja koja stoji iza platforme Unquestionably Good Taste jest da, iako se možda nikada nećemo složiti oko toga što definira dobar ukus, prihvaćanje neslaganja potiče zdravu raspravu.

Filmski sadržaj

S pariškim ambijentom, domom prepoznatljivog francuskog identiteta brenda 1664, film spaja filmsku estetiku s duhovitim kulturnim komentarom, dodatno učvršćujući premium pozicioniranje brenda, uz naglasak na humor i raspravu.

„Suradnja s brendom 1664 bila je osvježavajuća jer projekt ima snažan osjećaj stila i humora. Privukla me ideja igranja likova koji su potpuno uvjereni da su u pravu. Ukus je izrazito osobna stvar, svi misle da su ga ‘prokužili’. Zabava ovog filma je u tome kako se ta sigurnost raspada i kako istražuje koliko je ‘Good Taste’ zapravo subjektivan“ izjavio je Robert Pattinson.

Brady Corbet, dodao je: „Zanimalo me kako ljudi brane svoj ukus gotovo kao sustav uvjerenja. Željeli smo da film bude kinematografski i pomalo nadrealan – tri lika uvjerena da predstavljaju vrhunac dobrog ukusa. Robert je bio savršen suradnik jer bez napora može mijenjati ton, što nam je pomoglo istražiti koliko je dobar ukus zapravo subjektivan.“

Kampanja je dodatno podržana novim istraživačkim radom ‘A Question of Good Taste’, globalnim istraživanjem brenda 1664 koje obuhvaća Aziju, Europu i Sjevernu Ameriku. Istraživanje otkriva snažnu kulturnu napetost: iako 83% ljudi vjeruje da ima dobar ukus, samo 31% se slaže oko toga što on zapravo znači. Rezultati potvrđuju ključnu ideju kampanje – da je ukus duboko osoban, kulturološki uvjetovan i ponosno subjektivan.

„Kampanja Unquestionably Good Taste odražava širu svrhu brenda 1664: promovirati dobar ukus kao oblik osobnog izražavanja. Dobar ukus jedna je od najviše raspravljanih ideja u kulturi i prostor u kojemu je 1664 oduvijek samouvjereno zauzimao vlastitu poziciju. Kao najprepoznatljiviji pivski brend na svijetu, ponosno plav u moru zelenih, prihvaćamo sudar mišljenja koji ga definira“, izjavio je Seva Nikolaev, globalni potpredsjednik za premium brendove u Carlsbergu te za kraj dodao: „Unquestionably Good Taste slavi one koji imaju dovoljno samopouzdanja da stoje iza vlastitog stava i prihvaćaju raspravu koja iz toga proizlazi.“

O 1664 Blanc

Prepoznatljivo po svojoj plavoj boci i jedinstvenom okusu, 1664 Blanc je lagano i osvježavajuće premium francusko pivo s notama citrusa i blagim začinskim završetkom, savršeno za uživanje u trenutcima provedenim s prijateljima.