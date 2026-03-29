Uskrsna pletenica: Recept za najljepši ukras blagdanskog stola

Priprema uskrsne pletenice više je od pukog praćenja recepta; to je čin ljubavi kojim unosimo duh blagdana u svoj dom i na stol, stvarajući okuse i mirise koji će se još dugo pamtiti

Uskrsno jutro u Hrvatskoj nezamislivo je bez mirisa svježe pečenog slatkog kruha koji se širi domom. Uz nezaobilaznu pincu ili sirnicu, središnje mjesto na blagdanskom stolu zauzima njezina elegantna sestra - uskrsna pletenica. Ovo bogato pecivo od dizanog tijesta, ukrašeno pisanicama, nije samo ukusna poslastica, već i moćan simbol koji priča priču o obitelji, vjeri i radosti novog života.

Njezina priprema predstavlja mali ritual, trenutak posvećen tradiciji i stvaranju uspomena. Iako se na prvi pogled može činiti složenom, uz malo strpljenja i ljubavi, svatko može ispeći pletenicu koja će oduševiti i izgledom i okusom.

Simbol koji povezuje obitelj i tradiciju

Uskrsna pletenica mnogo je više od običnog kruha. Njezine isprepletene trake simboliziraju zajedništvo, snagu obiteljskih veza i Sveto Trojstvo. Kuhano jaje, često obojeno u crveno, koje se utiskuje u tijesto, predstavlja Kristovu muku i uskrsnuće, ali i ponovno rođenje i dolazak proljeća.

Ovisno o kraju Hrvatske, ovo pecivo nosi različita imena. U okolici Slunja zovu je jajarica, dok je u Istri poznata kao kolombina, a u nekim dijelovima Dalmacije kao koluba ili karitula. Bez obzira na naziv, običaj je svugdje isti: pletenica se, zajedno sa šunkom, jajima i mladim lukom, nosi u košari na blagoslov hrane na Veliku subotu ili na samu uskrsnu nedjelju, prije nego što se posluži za svečani doručak

Tajne savršenog tijesta

Osnova svake dobre pletenice je bogato, aromatično dizano tijesto, slično onome za pincu ili francuski brioš. Upravo u njemu leži tajna njezine mekoće i punoće okusa. Da bi tijesto uspjelo, važno je da svi sastojci budu sobne temperature, a ključnu ulogu igra nekoliko elemenata.

Za bogatstvo su zadužene masnoće, najčešće kombinacija maslaca koji daje finu aromu i svinjske masti koja osigurava mekoću i sočnost. Poseban miris, koji nas vraća u djetinjstvo, daju naribana korica organskog limuna i naranče te dodatak ruma, rakije lozovače ili čak likera od ruže. Velika količina jaja, a pogotovo žumanjaka, daje tijestu prepoznatljivu, intenzivnu žutu boju i bogatiji okus. Ipak, najvažniji sastojak je strpljenje. Ovo tijesto zahtijeva dugo miješenje i dovoljno vremena za dizanje kako bi razvilo svoju svilenkastu strukturu.

Recept za uskrsnu pletenicu

Ovaj recept dovoljan je za jednu veću ili dvije manje pletenice.

Sastojci:

500 g glatkog brašna

sedam grama suhog kvasca ili 20 g svježeg

80 g šećera

jedan vanilin šećer

prstohvat soli

dva jaja

dva žumanjka

80 g maslaca, sobne temperature

50 ml ulja (ili 40 g svinjske masti)

oko 150 ml toplog mlijeka

naribana korica jednog limuna i jedne naranče

dvije žlice ruma

jedan žumanjak za premazivanje

kuhana jaja (pisanice) za ukras

krupni šećer ili listići badema za posipanje

Priprema korak po korak:

1. Ako koristite svježi kvasac, prvo ga aktivirajte. Razmrvite ga u 100 ml toplog mlijeka, dodajte žličicu šećera i žličicu brašna, promiješajte i ostavite na toplom desetak minuta da se zapjeni.

2. U veću zdjelu stavite brašno, dodajte šećer, sol, koricu citrusa i promiješajte. U sredini napravite udubinu pa dodajte jaja, žumanjke, rum, otopljeni maslac i ulje te aktivirani kvasac (ili suhi kvasac izravno u brašno).

3. Postupno dodajući preostalo toplo mlijeko, zamijesite glatko i elastično tijesto. Najbolje je koristiti kuhinjski robot s nastavkom za tijesto i mijesiti ga desetak do petnaest minuta. Ručno miješenje zahtijevat će malo više truda, ali rezultat će biti jednako dobar. Tijesto treba biti mekano i lagano ljepljivo.

4. Oblikujte tijesto u kuglu, stavite ga u lagano nauljenu zdjelu, pokrijte krpom i ostavite na toplom mjestu da se diže dok se ne udvostruči, otprilike sat i pol do dva.

5. Nakon što se diglo, tijesto prebacite na lagano pobrašnjenu podlogu i kratko ga premijesite. Podijelite ga na tri jednaka dijela. Svaki dio dlanovima razvaljajte u dugačku traku ("valjak") duljine oko 40-50 cm.

6. Od tri trake ispletite pletenicu. Krajeve dobro stisnite i podvucite ispod kako se ne bi odmotali tijekom pečenja. Možete je ostaviti duguljastu ili joj spojiti krajeve kako biste dobili oblik vijenca.

7. Pletenicu pažljivo prebacite na lim za pečenje obložen papirom. U nju nježno utisnite kuhane i obojene pisanice. Pokrijte je krpom i ostavite da se diže još 30 do 45 minuta.

8. Pećnicu zagrijte na 180 °C. Pletenicu premažite žumanjkom razmućenim sa žlicom mlijeka i pospite krupnim šećerom ili listićima badema.

9. Pecite oko 30-40 minuta, odnosno dok ne dobije lijepu zlatno-smeđu boju. Ako primijetite da prebrzo tamni, prekrijte je aluminijskom folijom. Pečena je kada čačkalica zabodena u sredinu izađe suha. Ostavite je da se potpuno ohladi prije rezanja.

Posluživanje s tradicijom

Iako je slatka, uskrsna pletenica se tradicionalno poslužuje kao dio bogatog uskrsnog doručka. Njezin blago slatkasti okus savršeno se spaja sa slanom kuhanom šunkom, ljutkastim hrenom, svježinom mladog luka i rotkvica. Taj spoj slatkog i slanog okosnica je hrvatske uskrsne gastronomije. Naravno, jednako je ukusna i sama, uz šalicu kave, čaja ili čašu mlijeka, a idućeg dana bit će savršena prepečena s malo maslaca i džema.