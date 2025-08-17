Imamo recept za sočnu piletinu u umaku gotovu za 20 minuta

Idealna će biti uz tjesteninu, rižu ili pire krumpir

Pileći medaljoni u umaku od vrhnja odličan su ručak za dane kad si u žurbi, a ipak želiš nešto dobro pojesti. Priprema je brza i nema previše rezanja i sjeckanja, a sve možeš napraviti u jednoj tavi. Ova kombinacija sočne piletine, kremastog umaka od vrhnja spoj je koji nikoga ne ostavlja ravnodušnim.

Možeš ju pripremiti uz prilog po želji, a najbolje će se slagati u kombinaciji s rižom ili tjesteninom. S nekoliko osnovnih sastojaka napravit ćeš jelo koje nećeš moći prestati jesti.

Sastojci:

500 g pilećih medaljona

sol i mljeveni papar

1.5 žlice ulje

30 g maslaca

sušeni timijan (po ukusu)

150 ml temeljca za juhu od piletine

250 ml slatkog vrhnja

1 čajna žlica senfa (više po želji)

Priprema:

Pileće medaljone posoli i popapri s obje strane. U tavi zagrij ulje i na brzinu poprži začinjene medaljone s obje strane. Smanji temperaturu i u tavu dodaj maslac. Peci medaljone još oko 5 minuta, da se meso malo karamelizira. Dok se peku začini timijanom, a kad su pečeni stavi ih na tanjur i ostavi poklopljene da odmaraju dok pripremaš umak.

Jušni temeljac ulij u posudu u kojoj se kuhalo meso. Kuhinjskom žlicom dobro ostruži dno kako bi odstranila sve karamelizirane komadiće koji su nastali tijekom kuhanja mesa. Pojačaj temperaturu i kuhaj samo dok se umak malo reducira. Ulij vrhnje i u umak umiješaj senf.

Kuhaj na umjerenoj vatri dok se malo ne zgusne i dobije lijepu baršunastu teksturu (od 5 do 6 minuta). Zadnju minutu pečene medaljone vrati u posudu sa sokom koji je meso pustilo odmaranjem. Medaljone u umaku posluži uz odabrani prilog.

Uz nju dobro pristaju kuhana heljdina kaša, njoki, kroketi, pire ili pečeni krumpir, palenta, okruglice od kruha, te kuhana riža ili tjestenina, piše Okusno.je.