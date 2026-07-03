Sočne mak kocke sa žutim filom koje se tope u ustima

Ove kocke nisu samo još jedan kolač u nizu; one su simbol ljetnog opuštanja, savršene za druženja s dragim ljudima ili kao slatka nagrada na kraju dana - donosimo recept koji ćete vrlo lako slijediti

Kad se spoje bogatstvo maka, klasičnog sastojka kontinentalnih slastica, i nježna, svilenkasta krema od vanilije, nastaje desert koji osvaja na prvi zalogaj. Prozračan biskvit u savršenoj je ravnoteži s raskošnom kremom, a mi vam donosimo detaljan recept koji jamči uspjeh čak i onima koji se ne snalaze najbolje u kuhinji.

Sastojci za rapsodiju okusa

Za biskvit:

9 bjelanjaka

150 g šećera

60 g glatkog brašna

200 g mljevenog maka

1 vanilin šećer

1 prašak za pecivo

naribana korica jednog limuna

Za kremu:

9 žumanjaka

1 litra mlijeka

150 g šećera

3 vanilin šećera

130 g gustina (kukuruznog škroba)

200 g maslaca

Postupak pripreme

Biskvit koji se topi u ustima

Priprema započinje odvajanjem bjelanjaka od žumanjaka. Bjelanjke miksajte dok se ne stvori lagana pjena, a zatim postepeno, uz neprestano miksanje, dodajte šećer i vanilin šećer. Potrebno je miksati sve dok ne dobijete čvrst i sjajan snijeg, toliko čvrst da se ne pomiče kada okrenete posudu. U zasebnoj zdjeli pomiješajte suhe sastojke: brašno, prašak za pecivo, mljeveni mak i naribanu koricu limuna. Tu mješavinu zatim lagano, pjenjačom, umiješajte u snijeg od bjelanjaka. Miješajte nježnim pokretima odozdo prema gore kako bi smjesa ostala prozračna.

Od dobivene smjese peku se tri tanke kore. Pripremite lim za pečenje dimenzija otprilike 20x27 cm, obložite ga papirom za pečenje te na njega rasporedite trećinu smjese. Pecite u prethodno zagrijanoj pećnici na 180 stupnjeva Celzijevih oko 20 minuta. Postupak ponovite još dva puta kako biste dobili ukupno tri biskvita. Ostavite ih da se potpuno ohlade.

Tajna savršene kreme od vanilije

Dok se biskviti hlade, pripremite kremu. U zdjeli pjenjačom izmiješajte žumanjke, šećer, vanilin šećer i gustin s malo mlijeka, tek toliko da dobijete glatku smjesu bez grudica. Ostatak mlijeka stavite kuhati na srednje jaku vatru. Kada mlijeko proključa, sklonite ga s vatre i u njega, uz brzo miješanje, ulijte pripremljenu smjesu sa žumanjcima. Vratite lonac na laganu vatru i nastavite kuhati uz neprestano miješanje dok se krema ne zgusne, otprilike nekoliko minuta. Kuhanu kremu prebacite u drugu posudu, a površinu prekrijte prozirnom folijom kako se ne bi stvorila korica. Ostavite da se ohladi na sobnu temperaturu.

U ohlađenu kremu mikserom umiješajte maslac koji ste prethodno ostavili da omekša na sobnoj temperaturi. Važno je da su maslac i krema podjednake temperature kako se smjesa ne bi zgrudala. Miksajte dok ne dobijete potpuno glatku i baršunastu kremu.

Slaganje i hlađenje

Slaganje kolača je jednostavno: na pladanj stavite prvi biskvit, premažite ga trećinom kreme, zatim položite drugi biskvit, premažite drugom trećinom kreme te na kraju stavite treći biskvit i završite s ostatkom kreme. Kremu je najlakše ravnomjerno rasporediti slastičarskom špatulom. Površinu možete ukrasiti vilicom ili češljem za ukrašavanje kolača te posuti s malo mljevenog maka za lijep kontrast.

Prije posluživanja, kolač obavezno dobro ohladite, najbolje preko noći, kako bi se okusi proželi, a krema savršeno stisnula. Ohlađen kolač režite na kocke oštrim nožem i uživajte u svakom zalogaju ove profinjene slastice koja će, bez sumnje, postati čest gost na vašem stolu.