Pet genijalnih recepata s lećom koji su prava bomba proteina

Leća je dokaz da najjednostavnije namirnice često skrivaju najveće bogatstvo okusa i nutritivnih vrijednosti. Vrijeme je da joj damo priliku i dopustimo da nas iznova osvoji svojom svestranošću i jednostavnošću

Leća je jedna od onih namirnica koje skromno stoje u našim smočnicama, često zasjenjene popularnijim rođacima poput graha ili slanutka. No, ova sitna mahunarka pravi je prehrambeni div, svestranija no što mislimo i neopravdano zapostavljena u modernoj kuhinji. Nekada je bila simbol skromnog, ali hranjivog obroka, a danas je vrijeme da je ponovno otkrijemo kao zvijezdu kreativnih i zdravih jela.

Bilo da tražite zamjenu za meso, želite obogatiti jelovnik biljnim proteinima ili jednostavno trebate brzu i povoljnu ideju za večeru, leća je odgovor. Zaboravite na dosadna variva; uz malo mašte, ona se pretvara u raskošne umake, osvježavajuće salate, pa čak i sočne vege burgere. Donosimo pet recepata koji će vas uvjeriti da leći treba dati počasno mjesto na vašem stolu.

Super namirnica koju neopravdano zanemarujemo

Prije nego što uronimo u recepte, važno je razumjeti zašto je leća toliko dobra za nas. Ova mahunarka, koja dolazi u nekoliko boja i veličina, prava je riznica nutrijenata. Bogata je biljnim proteinima, što je čini izvrsnom alternativom mesu, osobito u vegetarijanskoj i veganskoj prehrani. Jedna šalica kuhane leće sadrži čak 18 grama proteina.

Osim toga, obiluje vlaknima koja su ključna za zdravu probavu, potiču osjećaj sitosti i pomažu u regulaciji razine šećera u krvi. Zbog niskog glikemijskog indeksa, leća je idealna namirnica za dijabetičare i sve koji paze na unos ugljikohidrata. Izvrstan je izvor željeza, što je posebno važno za prevenciju anemije, te folata, esencijalnog vitamina B skupine ključnog za zdravlje srca i razvoj u trudnoći. Kalij, koji pomaže u regulaciji krvnog tlaka, još je jedan mineral kojeg leća ima u izobilju. Ukratko, ona je nutritivna bomba koja jača organizam bez suvišnih masnoća i kolesterola.

Kraljica transformacije u pet sljedova

Svestranost leće leži u njezinim različitim vrstama. Smeđa i zelena su čvršće i zadržavaju oblik nakon kuhanja, što ih čini idealnim za salate i variva. Crvena i žuta se brže kuhaju i raspadaju, stvarajući savršenu kremastu teksturu za juhe, namaze i indijski dhal. Crna, poznata i kao beluga leća, najfinija je i odlično izgleda u salatama zbog svog sjajnog izgleda koji podsjeća na kavijar. Za kuhanje leće nije potrebno prethodno namakanje, no uvijek je dobro isprati je pod mlazom vode. Sol dodajte tek pri kraju kuhanja kako bi ljuska ostala mekana.

Špageti s bolonjezom od leće

Ovo je jelo koje će oduševiti čak i zaklete mesojede. Umak je bogat, gust i pun okusa, a leća savršeno imitira teksturu mljevenog mesa. Najbolje je koristiti smeđu ili zelenu leću jer zadržavaju strukturu.

Sastojci:

2 žlice maslinovog ulja

1 luk, sitno sjeckan

1 mrkva, sitno sjeckana

1 stabljika celera, sitno sjeckana

2 češnja češnjaka, mljevena

1 šalica (200 g) smeđe ili zelene leće, isprane

400 g pasiranih rajčica

500 ml povrtnog temeljca

1 žličica sušenog origana

1 žličica sušenog bosiljka

sol i papar po ukusu

tjestenina po izboru, za posluživanje

veganski parmezan ili svježi peršin, za posipanje

Priprema:

1. U loncu zagrijte maslinovo ulje te pirjajte luk, mrkvu i celer dok ne omekšaju.

2. Dodajte češnjak i pirjajte još minutu dok ne zamiriši.

3. Ubacite ispranu leću, promiješajte, a zatim dodajte pasiranu rajčicu i povrtni temeljac.

4. Začinite origanom, bosiljkom, solju i paprom.

5. Smanjite vatru, poklopite i kuhajte tridesetak minuta, dok leća ne omekša, a umak se ne zgusne.

6. Poslužite uz kuhanu tjesteninu i pospite veganskim parmezanom ili svježim peršinom.

Tradicionalno varivo koje grije dušu

Varivo od leće klasik je koji nikad ne izlazi iz mode. Za njega je najbolja smeđa leća.

Sastojci:

2 žlice ulja

1 luk, sjeckan

1-2 mrkve, narezane na kockice

2 krumpira, narezana na kockice

1 šalica (200 g) smeđe leće, isprane

1 lovorov list

1 žlica koncentrata rajčice

1 žličica slatke crvene paprike

1,5 l vode ili povrtnog temeljca

sol i papar po ukusu

1 žlica octa ili limunovog soka

po želji: komadići pancete ili kobasice

Priprema:

1. Na ulju prodinstajte luk. Ako koristite pancetu ili kobasicu, popržite ih zajedno s lukom.

2. Dodajte mrkvu i krumpir narezane na kockice i kratko pirjajte.

3. Ubacite ispranu leću, lovorov list, koncentrat rajčice i crvenu papriku. Promiješajte.

4. Podlijte vodom ili temeljcem, zakuhajte, a zatim smanjite vatru.

5. Kuhajte poklopljeno oko 40 minuta, dok povrće i leća ne omekšaju.

6. Pred kraj kuhanja začinite solju i paprom.

7. Prije posluživanja umiješajte žlicu octa ili limunovog soka kako biste zaokružili okuse.

Hladna salata od zelene leće

Idealna za lagani ručak ili kao prilog, ova salata je dokaz da leća može biti i osvježavajuća.

Sastojci:

1 šalica (200 g) zelene ili beluga leće

1 crvena paprika, sjeckana

1 krastavac, sjeckan

1 šalica cherry rajčica, prepolovljenih

2 mlada luka, sitno narezana

150 g feta sira, narezanog na kockice

šaka svježeg peršina ili mente, sjeckanog

Za preljev:

4 žlice maslinovog ulja

sok 1 limuna

sol i papar po ukusu

Priprema:

1. Skuhajte leću prema uputama na pakiranju, pazeći da se ne raskuha. Ocijedite je i pustite da se ohladi.

2. U velikoj zdjeli pomiješajte ohlađenu leću, sjeckanu papriku, krastavac, cherry rajčice i mladi luk.

3. Nježno umiješajte kockice feta sira i svježi peršin ili mentu.

4. U maloj posudi pjenjačom umutite maslinovo ulje, limunov sok, sol i papar.

5. Prelijte salatu preljevom, lagano promiješajte i ostavite da odstoji desetak minuta kako bi se okusi proželi.

Savršeni vege burgeri

Sočni i hranjivi, burgeri od leće odlična su alternativa mesnima.

Sastojci:

1 šalica (200 g) smeđe leće, kuhane i dobro ocijeđene

1 manji luk, sitno sjeckan

2 češnja češnjaka, mljevena

½ šalice zobenih pahuljica ili krušnih mrvica

1 žličica kumina

1 žličica dimljene paprike

sol i papar po ukusu

ulje za pečenje

peciva, umaci i salata za posluživanje

Priprema:

1. Kuhanu i ocijeđenu leću stavite u zdjelu i djelomično je usitnite vilicom, tako da dio ostane u komadu radi teksture.

2. Dodajte sjeckani luk, češnjak, zobene pahuljice, kumin, dimljenu papriku, sol i papar.

3. Sve dobro izmiješajte rukama dok se smjesa ne poveže. Ostavite da odstoji 10 minuta.

4. Oblikujte 4 do 6 polpeta.

5. Pecite ih na zagrijanoj tavi s malo ulja, otprilike 4-5 minuta sa svake strane, dok ne postanu zlatne i hrskave.

6. Poslužite ih u pecivu s omiljenim umacima i svježom salatom.

Egzotična krem juha od crvene leće

Inspirirana turskom mercimek çorbası, ova juha je nevjerojatno kremasta, aromatična i gotova za manje od pola sata.

Sastojci:

1 žlica maslaca ili maslinovog ulja

1 luk, sjeckan

1 mrkva, naribana ili sitno sjeckana

1 šalica (200 g) crvene leće, isprane

1 litra povrtnog temeljca

sol i papar po ukusu

Za preljev:

1 žlica maslaca

1 žličica sušene mente

prstohvat čili pahuljica

kriške limuna za posluživanje

Priprema:

1. U loncu otopite maslac ili ulje te kratko popržite luk i mrkvu dok ne omekšaju.

2. Dodajte ispranu crvenu leću i zalijte povrtnim temeljcem.

3. Pustite da zavrije, zatim smanjite vatru i kuhajte 15-20 minuta, dok se leća potpuno ne raspadne.

4. Juhu usitnite štapnim mikserom do glatke teksture. Začinite solju i paprom.

5. Za preljev, u maloj tavi otopite maslac pa dodajte mentu i čili. Kratko pržite (10-15 sekundi) dok ne zamiriši.

6. Poslužite juhu vruću, prelivenu aromatiziranim maslacem, uz krišku limuna za cijeđenje.