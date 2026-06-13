Lagana torta sa šumskim voćem bez pečenja: Ključ je u savršenoj kremi

Ovaj osvježavajući, lagani desert ne samo da izgleda impresivno, već će i okusom osvojiti svakoga tko ga proba. Savršen je izbor za ljetna druženja, proslave ili jednostavno kao slatka nagrada na kraju napornog dana

Kad temperature porastu, paljenje pećnice posljednja je opcija. Srećom, rješenje koje spaja jednostavnost i božanstven okus je torta bez pečenja sa šumskim voćem. Ovaj desert donosi savršenu ravnotežu kremaste teksture i voćne arome, a izgleda kao da je stigao iz vrhunske slastičarnice, iako ga i početnici mogu s lakoćom pripremiti.

Sastojci:

Za podlogu:

300 g mljevenih keksa (npr. Plazma ili Digestive)

150 g otopljenog maslaca

jedna ravna žlica šećera

Za kremu:

500 ml mlijeka

4 žumanjka

100 g šećera

50 g kukuruznog škroba (gustina)

2 žličice ekstrakta vanilije

250 ml slatkog vrhnja za šlag, vrlo hladnog

Za voćni umak i dekoraciju:

450 g miješanog šumskog voća (svježeg ili smrznutog)

100 g šećera

sok polovice limuna

jedna žlica kukuruznog škroba (gustina)

svježe bobičasto voće za ukrašavanje

Priprema:

1. Usitnite kekse u fini prah. Najlakše je to učiniti u sjeckalici, ali poslužit će i vrećica te valjak za tijesto. Usitnjenim keksima dodajte žlicu šećera i otopljeni maslac. Dobro promiješajte dok ne dobijete smjesu nalik mokrom pijesku.

2. Smjesu utisnite na dno kalupa za tortu promjera 24 cm, kojem ste dno obložili papirom za pečenje. Pritisnite čvrsto dnom čaše kako bi podloga bila kompaktna. Stavite kalup u zamrzivač dok pripremate ostatak torte.

3. Za voćni umak, u manji lonac stavite 300 g šumskog voća (ostatak sačuvajte za ukras), šećer i limunov sok. Kuhajte na srednje jakoj vatri dok voće ne omekša i ne počne se raspadati. U maloj posudi razmutite kukuruzni škrob s dvije žlice hladne vode kako ne bi bilo grudica, pa umiješajte u voće. Kuhajte još minutu-dvije, neprestano miješajući, dok se umak ne zgusne. Maknite s vatre i ostavite da se potpuno ohladi na sobnoj temperaturi.

4. Ključno je pažljivo skuhati kremu od vanilije kako bi bila glatka, a zatim je ohladiti prije spajanja sa šlagom. U zdjeli pjenjačom izmiješajte žumanjke sa šećerom i kukuruznim škrobom dok ne dobijete glatku pastu.

5. U loncu zagrijte mlijeko s ekstraktom vanilije do vrenja. Vrelo mlijeko polako, u tankom mlazu, ulijevajte u smjesu sa žumanjcima, neprestano miješajući kako se jaja ne bi skuhala. Vratite sve u lonac i kuhajte na laganoj vatri, stalno miješajući, dok se krema ne zgusne, otprilike 2-3 minute. Kuhanu kremu prebacite u čistu zdjelu, površinu prekrijte prozirnom folijom kako se ne bi stvorila korica i ostavite da se potpuno ohladi, prvo na sobnoj temperaturi, a zatim u hladnjaku.

6. U zasebnoj, prethodno ohlađenoj zdjeli, istucite vrlo hladno slatko vrhnje u čvrsti šlag. Kad se krema od vanilije potpuno ohladila, kratko je izmiksajte da postane glatka, a zatim špatulom nježno umiješajte šlag, pokretima odozdo prema gore, kako bi krema ostala lagana i prozračna.

7. Izvadite podlogu iz zamrzivača. Preko nje rasporedite polovicu ohlađenog voćnog umaka. Zatim pažljivo nanesite cijelu kremu od vanilije i poravnajte površinu. Na vrh kreme stavite ostatak voćnog umaka, stvarajući mramorni uzorak pomoću vrha noža ili čačkalice. Tortu prekrijte prozirnom folijom i stavite u hladnjak na najmanje šest do osam sati, a idealno preko noći. Ovaj korak je presudan jer omogućuje keksima da upiju vlagu i postanu mekani, a kremi da se potpuno stisne.

8. Prije posluživanja, tortu ukrasite ostatkom svježeg bobičastog voća. Za uredne kriške, koristite dugi, tanki nož koji ste prethodno uronili u vruću vodu i obrisali.