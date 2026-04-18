Jeste li kad kušali žabe? Donosimo recept iz 'Igre chefova' koji je oduševio žiri

Luka je u kulinarskom show 'Igra chefova" pripremio žabe na kapuli, a mi vam donosimo recept

Kulinarski show "Igra chefova" već zavladao je našim ekranima, a prvi natjecatelji su pokazali svoje kulinarsko umijeće pred velikim žirijem. Chefovi Tibor Valinčić, Toni Boban i Stiven Vunić bili su oduševljeni žabama na kapulu koje je pripremio dvadesetpetogodišnji Luka, kuhar iz Metkovića, a mi vam donosimo recept.

Mladi kuhar iz Metkovića

Luka je odmah imao jasan cilj, odlučio je predstaviti svoj neretvanski kraj, a u kuhinju je došao sa svojim noževima. Smatra da je organizacija 80 posto posla, bez previše stresa prionuo je pripremi žaba na kapulu, tradicionalnog specijaliteta kojim je želio odati počast svom kraju.

Kada su žabe stigle pred žiri, njihova početna reakcija bila je suzdržana. Vizualni dojam tanjura nije ih odmah osvojio, a chef Toni je čak komentirao kako misli da je jelo pripremila žena. No, sve se promijenilo s prvim zalogajem. "Ne znam kako bih definirao ovo jelo, ali meni je ovo jako fino. Nemam zamjerke", rekao je chef Stiven, dok je chef Toni dodao: "Baš mi ga je gušt jesti." Ubrzo su se složili da je jelo, unatoč nesavršenoj prezentaciji, okusom izvrsno izbalansirano i puno sladora i kiseline. Pohvale su se nizale, a Lukin kamen sa srca, kako je sam rekao, počeo je padati. Na kraju, okus je bio presudan. Luka je s tri "da" od žirija osigurao prolazak u daljnje natjecanje.

Žabe na kapulu

Sastojci:

1 kg žabljih krakova

1 kg crvenog luka

4 lovorova lista

3 g timijana

10 g mente

10 g čaja od mente

20 g lecitina

0,5 dl maslinovog ulja

1 žlica suncokretovog ulja

0,4 dl vina pošip

3 limuna

3 g šećera

sol

papar

Priprema:

Luk narezati na polumjesece. U tavu dodati maslinovo ulje, luk, lovorov list i sol te ga izdinstati dok ne uvene.

Žablje krakove odvojiti od trupa, a gornje dijelove staviti u mali lonac s ostatkom crvenog luka, maslinovim uljem, vodom i lovorom. Prokuhati kako bi se dobio temeljac koji ćemo po potrebi dodavati luku i žabama.

Kad luk uvene, dodati žablje krakove i svježi timijan te deglazirati bijelim vinom. Dodati malo temeljca, poklopiti i pustiti da kuha 5 do 8 minuta, dok vino ne ispari.

Skuhati čaj od mente, dodati šećer te ga ostaviti da se ohladi na sobnu temperaturu.

Limunov sok i maslinovo ulje uliti u usku posudu te ih štapnim mikserom izmiksati dok se ne postigne emulzija.

Žabe s lukom začiniti po želji i po potrebi dodati temeljac. Smjesa treba biti povezana, ali ne smije biti previše masna niti previše tekuća (količinu temeljca prilagoditi po potrebi).

Svježu mentu sitno nasjeckati. Čaj od mente procijediti, dodati lecitin te izmiksati štapnim mikserom dok se ne dobije pjenica.

Žabe na luku servirati na sredinu tanjura. Oko njih dodati emulziju od maslinovog ulja i limuna, na vrh staviti pjenicu i posuti svježom mentom.

