Tajne savršenog mađarskog gulaša: Donosimo tri provjerena recepta

Bilo da se odlučite za čistu klasiku, bogatu verziju s povrćem ili moderni recept s vinom, mađarski gulaš uvijek je pun pogodak. To je jelo koje traži strpljenje i ljubav, ali zauzvrat nudi toplinu i okus koji se pamte

Mađarski gulaš puno je više od običnog jela na žlicu; on je simbol bogate gastronomije, utješna hrana za hladne dane i krunski dokaz kako se od jednostavnih namirnica može stvoriti kulinarsko remek-djelo. Porijeklom s panonskih ravnica, gdje su ga pastiri (mađ. gulyás) pripremali u kotlićima nad otvorenom vatrom, gulaš je postao nacionalno jelo Mađarske i osvojio srca gurmana diljem svijeta.

Iako se danas mogu pronaći brojne inačice, pravi mađarski gulaš temelji se na tri stupa: kvalitetnoj junetini, obilju luka i, naravno, vrhunskoj crvenoj paprici koja mu daje prepoznatljivu boju i dubok, slatkast okus. Donosimo vam tri recepta, od klasičnog do onog s modernim pomakom, uz koje ćete kod kuće pripremiti gulaš koji će okusom parirati onima iz najboljih mađarskih čardi.

Nekoliko ključnih savjeta za najbolji gulaš

Prije nego što se upustite u kuhanje, važno je znati nekoliko trikova koji svaki gulaš pretvaraju u savršenstvo.

Prvi korak je odabir mesa. Nemojte se bojati žilavijih komada junetine poput plećke, vrata ili buta. Upravo ti komadi, bogati kolagenom, dugim i polaganim kuhanjem postaju nevjerojatno mekani i sočni, stvarajući meso koje se doslovno topi u ustima.

Zvijezda jela svakako je paprika. Za autentičan okus ključno je koristiti kvalitetnu, slatku mađarsku mljevenu papriku. Nemojte štedjeti na količini, Mađari je koriste izdašno. Važan je i trenutak dodavanja - paprika se stavlja na masnoću, ali se ne smije pržiti na previsokoj temperaturi jer će postati gorka i uništiti jelo.

Temelj svakog dobrog gulaša je luk. Zlatno pravilo kaže da omjer luka i mesa treba biti otprilike jedan prema dva. Luk je potrebno dugo i polako dinstati dok ne postane staklast i gotovo se ne raspadne, jer upravo on daje gustoću i slatkoću umaku.

Klasik nad klasicima: Tradicionalni gulaš

Ovaj recept je esencija mađarske kuhinje - jednostavan, fokusiran na duboke okuse mesa i paprike, bez suvišnih dodataka.

Sastojci:

1 kg junetine od plećke ili vrata, narezane na kocke

1/2 kg luka, sitno nasjeckanog

3 do 4 žlice svinjske masti ili ulja

3 žlice slatke mađarske mljevene paprike

1 žličica ljute mljevene paprike (po želji)

2 lista lovora

sol i svježe mljeveni papar po ukusu

Priprema:

U velikom loncu zagrijte mast ili ulje na srednje jakoj vatri. Dodajte sitno sjeckani luk i dinstajte ga polako, uz povremeno miješanje, desetak do petnaest minuta, dok potpuno ne omekša i ne postane staklast. Maknite lonac s vatre, umiješajte slatku i ljutu papriku te brzo promiješajte da paprika pusti boju i aromu.

Vratite lonac na vatru, dodajte junetinu i pržite je sa svih strana dok ne dobije lijepu smeđu boju. Posolite, popaprite, dodajte lovorov list i podlijte vodom ili goveđim temeljcem tek toliko da prekrije meso. Kad tekućina proključa, smanjite vatru na najmanje, poklopite i pustite da se gulaš krčka najmanje dva do tri sata. Povremeno provjerite i po potrebi dodajte malo tople vode. Gulaš je gotov kada je meso toliko mekano da se raspada na dodir vilicom, a umak gust i baršunast. Poslužite uz kuhani krumpir ili široke rezance.

Bogata verzija s povrćem

Za one koji vole kompletan obrok u jednom loncu, ova verzija obogaćena korjenastim povrćem i paprikom idealan je izbor. Povrće dodatno obogaćuje umak i čini jelo još izdašnijim.

Sastojci:

800 grama junećeg buta

2 velike glavice luka

2 mrkve, narezane na kolutiće

2 krumpira srednje veličine, narezana na kocke

1 velika crvena paprika, narezana na kockice

2 češnja češnjaka, sitno sjeckana

2 žlice koncentrata rajčice

3 žlice slatke mljevene paprike

goveđi temeljac ili voda

sol i papar

Priprema:

Slijedite osnovni postupak dinstanja luka i prženja mesa kao u tradicionalnom receptu. Nakon što ste dodali meso i začine, umiješajte koncentrat rajčice i sjeckani češnjak te kratko propirjajte. Podlijte temeljcem, poklopite i kuhajte na laganoj vatri oko sat i pol.

Nakon toga, dodajte mrkvu, krumpir i svježu papriku. Promiješajte i nastavite kuhati još 45 minuta do sat vremena, odnosno dok povrće i meso ne budu potpuno mekani. Ako je umak previše rijedak, zadnjih 15 minuta kuhajte bez poklopca kako bi višak tekućine ispario.

Gulaš s modernim pomakom

Ova verzija spaja tradiciju s daškom elegancije. Dodatak crnog vina i kima daje gulašu posebnu dubinu i kompleksnost okusa koja će oduševiti i najzahtjevnija nepca.

Sastojci:

1 kilogram junetine

3 velike glavice luka

4 žlice ulja

3 žlice slatke mljevene paprike

1/2 čaše suhog crnog vina

1 žličica mljevenog kima

prstohvat mažurana

goveđi temeljac

sol i papar

Priprema:

Na ulju dinstajte luk dok ne postane karameliziran i mekan. Dodajte meso i pržite ga dok ne posmeđi sa svih strana. Pospite paprikom, kimom i mažuranom, promiješajte i odmah zalijte crnim vinom. Pustite da alkohol ispari, stružući dno lonca kako biste pokupili sve slasne zapečene komadiće.

Podlijte temeljcem da prekrije meso, posolite i popaprite. Smanjite vatru, poklopite i kuhajte dva i pol do tri sata, dok meso ne postane savršeno meko. Crno vino i kim stvorit će bogat i aromatičan umak koji se savršeno slaže s pireom od krumpira ili palentom.