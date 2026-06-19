Kako ispeći savršeno jaje na oko? Jedan sastojak ključan je za hrskave rubove

Bilo da se odlučite za provjerenu metodu s maslinovim uljem, eksperimentirate s viralnim receptima ili slijedite savjete profesionalaca, jedno je sigurno: savršeno pečeno jaje na oko može uljepšati početak svakog dana

Zasitna, hranjiva i ukusna, jaja su omiljeni izbor za doručak i večeru, a njihovo pečenje na oko jedan je od najjednostavnijih načina pripreme. Ipak, ne daju sve tehnike jednak rezultat. Mnogi teže postizanju savršeno hrskavih, čipkastih rubova i nježnog bjelanjka koji obavija tekući žumanjak, no često završe s prepečenim ili gumenastim jajetom.

Kuharica i autorica Nancy Mock odlučila je stati na kraj tim problemima i testirati tri popularne metode pečenja kako bi otkrila koja daje najbolje rezultate. Usporedila je tri različite masnoće i njihovu učinkovitost u stvaranju savršenog jajeta na oko, a njezini su zaključci, objavljeni na portalu Simply Recipes, prilično iznenađujući.

Tri metode, jedan jasan pobjednik

U svom kulinarskom eksperimentu, Mock je suprotstavila maslac, slatko vrhnje i maslinovo ulje. Iako je maslac čest odabir mnogih profesionalnih i amaterskih kuhara zbog bogatog okusa koji daje, u ovom testu nije se približio pobjedničkom postolju. Pokazalo se da je tajni sastojak za ultimativno jaje na oko zapravo maslinovo ulje.

Nancy je detaljno opisala pobjedničku tehniku. Za početak, potrebno je dodati dvije žlice ekstradjevičanskog maslinovog ulja u tavu i zagrijati je na srednje jakoj vatri. Jaje se dodaje tek kada ulje postane "rijetko i počne svjetlucati". U tom trenutku, Nancy lagano nagne tavu tako da se ulje skupi na jednom rubu, a zatim nježno spusti jaje izravno u to vruće ulje.

Nakon što se bjelanjci počnu stvrdnjavati, ključan je korak prelijevanje jajeta vrućim uljem pomoću žlice. To se ponavlja sve dok jaje nije u potpunosti pečeno po vašem ukusu. "Bjelanjci su se prilično napuhnuli i stvorili pjenušav, mliječni sloj preko žumanjka. Jaje je bilo gotovo za samo jednu minutu", objasnila je.

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Maslinovo ulje za hrskavost i savršen okus

Rezultati su bili nedvojbeni. "Osim što je bila najbrža od triju metoda, ovo jaje prženo na maslinovom ulju postiglo je pravu ravnotežu", istaknula je Nancy. Usporedba triju popularnih metoda pečenja jaja otkrila je da ova tehnika daje lagano zapečenu donju stranu i savršenu hrskavost na rubovima. "Bjelanjci su bili nježni, s malim zlatnim džepovima aromatičnog ulja. A ispod mliječnog vela, žumanjak je i dalje bio pomalo tekući. Maslinovo ulje dalo je jajetu čišći i lakši okus od metode sa slatkim vrhnjem. Ocjena: deset od deset!" Nancy je ovo jaje opisala kao najbolji izbor za sve koji vole zlatne i hrskave rubove, a najradije ga poslužuje uz porciju prženih krumpirića ili u doručak-sendviču.

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Zašto druge metode nisu bile tako uspješne?

Na posljednjem mjestu završila je metoda s maslacem. "Ovaj pristup zadržava paru u tavi kako bi se jaje brže skuhalo i daje bjelanjcima meku, nježnu teksturu", objasnila je Nancy. "Loša strana je što zarobljena vlaga sprječava gotovo svako tamnjenje, tako da nema hrskavosti ni dodatnog okusa na rubovima; jaje je mekano cijelom površinom uz tek blagi okus maslaca."

Slatko vrhnje dalo je zanimljive rezultate. Zahvaljujući mliječnim šećerima, jaje je dobilo bogatu, zlatnosmeđu boju na dnu i rubovima, kao i okus koji podsjeća na prepečeni maslac. Ipak, cjelokupni dojam bio je znatno teži u usporedbi s laganom i čistom aromom jajeta pečenog na maslinovom ulju.

Novi trendovi i savjeti profesionalaca

Dok je Nancy Mock potvrdila superiornost maslinovog ulja za postizanje hrskavosti, svijet kulinarstva neprestano se razvija. Društvene mreže, posebice TikTok, postale su izvor novih tehnika. Jedan od najpopularnijih trendova su hrskava jaja s čili uljem i feta sirom, gdje se jaje peče na zagrijanom čili ulju za pikantnu notu i hrskave rubove, a na kraju se posipa feta sirom koji ublažava ljutinu.

♬ Silver Snowflakes - Keys To Motion @sugar_n_ice Chilli Crisp Feta eggs Absolutely love eggs on avo toast, this is a fun and flavourful way to have them. You can also make multiple eggs at a time so breakfasts and brunch are sorted!! Drizzle some olive oil or ghee in a pan, make a ring with crumbled feta and let the base get a little crispy and golden before popping your egg on. Drizzle over some Chilli crisp (recipe is in my previous tiktok videos) Add extra oil/ghee to baste the egg a bit and slide onto some seasoned avocado toast Fresh crack of black pepper and spring onions and enjoy!!! #crispyfetaeggs #fetaeggs #chillicrispeggs

Profesionalni kuhari također imaju svoje tajne. Iako mnogi, za razliku od Nancy, preferiraju maslac zbog okusa, slažu se da je ključ uspjeha u kontroli temperature. Neki zagovaraju laganu vatru za postupno pečenje, dok drugi tvrde da je isključivo vrlo vruća tava put do savršenstva. Gotovo svi se slažu oko jednog trika: jaje je uvijek pametnije prvo razbiti u manju zdjelicu, a ne izravno u tavu, kako bi se smanjila mogućnost pucanja žumanjka.