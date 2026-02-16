Jaja u glavnoj ulozi: Najfinije salate za svaki dan

Kad vam se jede nešto lagano, a opet dovoljno zasitno, salate s jajima nameću se kao savršen izbor. Jednostavne za pripremu, bogate proteinima i lako prilagodljive sezoni i namirnicama koje već imate u hladnjaku, ove salate mogu biti i brz ručak i elegantna večera

Salata od jaja jedan je od onih kulinarskih klasika koji nikada ne izlaze iz mode. Bilo da je poslužena kao kremasti namaz u sendviču, lagani ručak ili hranjiva večera, njezina svestranost i jednostavnost pripreme čine je omiljenim odabirom u mnogim kućanstvima. Jaja su iznimno bogat izvor visokokvalitetnih proteina, vitamina i minerala, a u kombinaciji sa svježim povrćem, začinskim biljem i kreativnim dodacima pretvaraju se u nutritivno uravnotežen i ukusan obrok. Posebno su popularne u proljeće te kao sjajan način za iskoristiti tvrdo kuhana jaja preostala nakon blagdanskog stola.

Iako je osnovni recept vrlo jednostavan, postoji bezbroj varijacija koje ovaj skromni obrok mogu podići na potpuno novu razinu. Od tradicionalne kremaste verzije do osvježavajućih mediteranskih kombinacija bez majoneze, donosimo nekoliko provjerenih recepata koji će vas potaknuti da salati od jaja date novu priliku.

Klasična kremasta salata

Ova je verzija ono na što većina pomisli kada se spomene salata od jaja. Tajna njezina uspjeha leži u savršenoj ravnoteži kremaste teksture i blage kiselosti koja naglašava okus jaja. Idealna je kao namaz za tostirani kruh ili bogato punjenje za sendviče. Za dodatnu hrskavost, slobodno dodajte sitno sjeckanu stabljiku celera ili crveni luk.

Sastojci:

šest do osam tvrdo kuhanih jaja

tri žlice kvalitetne majoneze

jedna žlica Dijon senfa

jedan sitno sjeckani mladi luk

jedna žlica svježeg kopra ili peršina

sol i svježe mljeveni crni papar po ukusu

nekoliko kapi limunovog soka

Priprema:

Tvrdo kuhana jaja ogulite i narežite na kockice. Pazite da ih ne usitnite previše kako bi salata zadržala ugodnu teksturu.

U manjoj posudi pjenjačom dobro izmiješajte majonezu, Dijon senf, limunov sok, sol i papar dok ne dobijete gladak i povezan umak.

U veću zdjelu stavite nasjeckana jaja i mladi luk.

Nježno prelijte pripremljenim umakom i lagano promiješajte špatulom, pazeći da komadići jaja ostanu što cjelovitiji.

Na kraju umiješajte svježe začinsko bilje i ostavite salatu u hladnjaku barem dvadeset minuta prije posluživanja kako bi se okusi proželi.

Salata s jajima i avokadom

Za sve koji traže lakšu i zdraviju alternativu klasičnoj salati, ova mediteranska varijanta je pun pogodak. Kremasti avokado savršeno zamjenjuje majonezu, a kombinacija svježeg povrća i maslinovog ulja donosi dašak svježine. Ova je salata bogata zdravim mastima i idealna kao samostalan, osvježavajući obrok.

Sastojci:

četiri tvrdo kuhana jaja

jedan zreli avokado

jedna šalica prepolovljenih cherry rajčica

pola manjeg krastavca, narezanog na kockice

šaka rikole ili matovilca

dvije žlice ekstra djevičanskog maslinovog ulja

sok polovice limuna

sol, papar i prstohvat sušenog origana

Priprema:

Jaja narežite na četvrtine, a avokado na kockice.

U veliku zdjelu za salatu stavite opranu rikolu, cherry rajčice i kockice krastavca.

Pažljivo dodajte avokado i jaja.

U maloj šalici pripremite dresing miješanjem maslinovog ulja, limunovog soka, soli, papra i origana.

Prelijte salatu dresingom neposredno prije posluživanja i vrlo nježno promiješajte.

Salata od tune, tjestenine i jaja

Kada trebate zasitan i proteinima bogat ručak koji se brzo priprema, kombinacija tune i jaja je nepobjediva. Dodatkom tjestenine ova salata postaje cjelovit obrok, savršen za ponijeti na posao ili nakon treninga. Kapari i masline daju joj karakterističan slankasti okus.

Sastojci:

dva tvrdo kuhana jaja

jedna konzerva tune u salamuri ili maslinovom ulju

sto grama kuhane tjestenine po izboru (fusilli, penne)

pola crvene paprike, narezane na trakice

šaka crnih maslina

jedna žlica kapara

maslinovo ulje i jabučni ocat po ukusu

Priprema:

Tunu dobro ocijedite i usitnite vilicom u zdjeli.

Jaja narežite na ploške ili veće kocke.

Pomiješajte tunu, ohlađenu tjesteninu, jaja, papriku, masline i kapare.

Začinite s nekoliko žlica maslinovog ulja, malo jabučnog octa, solju i paprom. Dobro promiješajte i poslužite.

Bogata krumpir salata s jajima

Krumpir salata je tradicionalni prilog, no dodavanjem tvrdo kuhanih jaja i kremastog dresinga pretvara se u glavno jelo koje će mnoge podsjetiti na djetinjstvo. Najbolja je kada se posluži blago ohlađena ili na sobnoj temperaturi, a izvrstan je prilog uz meso s roštilja.

Sastojci:

petsto grama krumpira (kuhanog u ljusci)

četiri tvrdo kuhana jaja

dva do tri struka mladog luka

sto grama kiselog vrhnja ili grčkog jogurta

jedna žlica majoneze

sol, papar i malo alkoholnog octa

Priprema:

Kuhani krumpir ogulite dok je još topao i narežite na ploške ili kocke.

Jaja narežite na krupnije komade, a mladi luk na kolutiće, uključujući i dio zelenog lišća.

U manjoj zdjeli napravite dresing miješanjem kiselog vrhnja (ili jogurta), majoneze, octa, soli i papra.

U većoj zdjeli sjedinite krumpir, jaja i mladi luk.

Prelijte sve dresingom i lagano promiješajte. Ostavite da odstoji barem pola sata prije jela.