Kakav struk: Ljepotica sa špice u kombinaciji koja privlači poglede

Ova djevojka spojila je dva trendi modna komada i stvorila outfit koji nije prošao nezapaženo

Mlada dama sa zagrebačke špice uskočila je u najtrendi komade ovog proljeća - i nije prošla nezapaženo, a primijetio ju je i naš Dosadni Fotograf ekskluzivno za Žena.hr.

Kombinacija bijele peplum bluze i hlača na točkice djeluje sofisticirano, ali i vrlo urbano te nosivo za dnevne gradske kombinacije.

Bijeli top s kratkim rukavima i naglašenim peplum krojem lijepo ističe struk, dok zlatni gumbi daju dozu luksuza i profinjenosti. Dekolte blagog srcolikog oblika dodatno naglašava ženstvenost cijelog outfita. Hlače visokog struka s crnim točkicama unose retro vibru inspiriranu talijanskom i francuskom modom, a njihov lagano zvonoliki kroj vizualno izdužuje figuru.

Crni modni dodaci - špic cipele, strukturirana torba i uske sunčane naočale - savršeno zaokružuju styling i daju mu minimalistički efekt. Cjelokupan look djeluje vrlo elegantno, ali mladenački, idealno za gradske šetnje, brunch, poslovni casual ili ljetne evente.