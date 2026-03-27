Imamo 12 ideja za brzi ručak za 15 minuta: Recepti i priprema

Za uspješno planiranje brzih ručaka, ključni su raznolikost i praktičnost.

Planirati ručak može biti pravi izazov, pogotovo kad želiš nešto brzo, a opet ukusno i zdravo. Ako danas nemaš ideju što skuhati za ručak, imam nekoliko sjajnih prijedloga i ideja koje će ti olakšati izbor. Bilo da tražiš mesna, riblja ili vegetarijanska jela, naći ćeš nešto što će zadovoljiti čak i najzahtjevnija nepca.

Što napraviti za brzi ručak?

Svi imamo one dane kad nemamo vremena ili volje provesti sate u kuhinji, ali to ne znači da se moramo zadovoljiti dosadnim ili nezdravim obrocima. Ovi brzi ručkovi su savršeni za takve trenutke - jednostavni su, puni okusa i gotovi za manje od 15 minuta! Bez obzira voliš li lagane salate, zasitne omlete ili nešto što se može smotati u tortilju i pojesti u hodu, ovdje ćeš sigurno pronaći nešto za sebe. Pripremi tavu, otvori hladnjak i bacimo se na kuhanje.

Tjestenina aglio e olio

Ovo je klasično talijansko jelo koje se priprema od osnovnih sastojaka, ali ima nevjerojatno bogat okus. Kombinacija maslinovog ulja, češnjaka i ljutog papra stvara savršen umak koji se sljubljuje s tjesteninom. Brzo, jednostavno i savršeno za one dane kad nemaš puno vremena za kuhanje.

Tjestenina aglio e olio sastojci:

200 g špageta

3 češnja češnjaka

4 žlice maslinovog ulja

1/2 žličice suhog ili svježeg čilija

Sol, papar, peršin po želji

Tjestenina aglio e olio priprema:

Skuhaj tjesteninu u posoljenoj vodi prema uputama.

U tavici zagrij maslinovo ulje i dodaj sitno sjeckani češnjak te čili, prži 1-2 minute dok ne zamiriše.

Ocijedi tjesteninu i umiješaj je u ulje s češnjakom, dodaj peršin i posluži toplo.

Tortilja s piletinom i povrćem

Brza i lagana tortilja odličan je izbor za ručak jer ju možeš napuniti omiljenim sastojcima. Kombinacija pečene piletine, svježeg povrća i umaka daje sočan i hranjiv obrok. Možeš ju jesti toplu ili hladnu, kako god ti paše, a ako ju pakiraš za posao, možeš spakirati sve sastojke posebno i složiti ju na pauzi za ručak.

Tortilja s piletinom i povrćem sastojci:

2 tortilje

150 g piletine (manji komadići bijelog mesa)

1/2 crvene paprike

1/4 glavice zelene salate

3 žlice grčkog jogurta ili majoneze

Sol, papar, začini po želji

Tortilja s piletinom i povrćem priprema:

Piletinu ispeci na naglo na tavi s malo ulja.

Kad je pečena, nareži nju i povrće na tanke trakice.

Namaži tortilju grčkim jogurtom ili majonezom, zatim rasporedi piletinu i povrće.

Smotaj i uživaj!

Rižoto od tune

Ovo je jedno od najbržih jela koje možeš pripremiti, a zasitno je i ukusno. Tuna, riža i malo vrhnja čine kremasti i hranjiv obrok gotov u svega nekoliko minuta. Savršen izbor kad nemaš vremena za duže kuhanje!

Rižoto od tune sastojci:

150 g riže (brzo kuhajuće ili prethodno skuhane)

1 konzerva tune u ulju

1/2 male glavice luka

3 žlice vrhnja za kuhanje

Sol, papar, peršin po želji

Rižoto od tune priprema:

Skuhaj rižu prema uputama ili koristi već skuhanu rižu.

Na tavi poprži sitno nasjeckani luk, dodaj tunu i vrhnje te začini po želji.

Umiješaj rižu u umak, promiješaj i posluži toplo.

Brzi wok s piletinom i povrćem

Ovo je brzinsko jelo koje se priprema u jednoj tavi, a kombinira sočnu piletinu i hrskavo povrće. Zahvaljujući woku, svi sastojci ostaju ukusni i punog okusa. Idealno jelo kad želiš nešto zdravo, brzo i ukusno.

Brzi wok s piletinom i povrćem sastojci:

200 g pilećeg filea (tanko narezanog)

200 g smrznutog wok povrća

2 žlice sojinog umaka

1 žličica sezamovog ulja (po želji)

Sol, papar, češnjak u prahu

Brzi wok s piletinom i povrćem priprema:

U zagrijanoj tavi ili woku poprži piletinu na malo ulja 5 minuta.

Dodaj povrće i prži još 5 minuta uz stalno miješanje.

Dodaj sojin umak i začine, promiješaj i posluži.

Omlet s povrćem i sirom

Ovaj bogati omlet čini odličan brzinski ručak jer je pun povrća i proteina. Možeš koristiti bilo koje povrće koje imaš pri ruci, a sir mu daje dodatnu kremoznost. Savršen je za lagan, ali zasitan obrok.

Omlet s povrćem i sirom sastojci:

3 jaja

½ paprike

½ tikvice

50 g sira (gauda, feta ili drugi po izboru)

Sol, papar, malo ulja

Omlet s povrćem i sirom priprema:

Nasjeckaj povrće i poprži ga na malo ulja 3-4 minute.

Umuti jaja, dodaj sol i papar, zatim ih prelij preko povrća i pospi naribanim sirom.

Pokrij i peci 5 minuta na laganoj vatri dok se jaja ne stisnu.

Brzi tacos s mljevenim mesom i salatom

Ovo je super jednostavan i ukusan ručak inspiriran meksičkom kuhinjom. Mljeveno meso se brzo prži, a hrskava salata i umaci dodaju svježinu. Sve je gotovo za manje od 15 minuta i možeš ga prilagoditi po svom ukusu!

Brzi tacos s mljevenim mesom i salatom sastojci:

200 g mljevene junetine ili piletine

4 male tortilje

½ glavice zelene salate

50 g sira

3 žlice salse ili jogurt umaka

Sol, papar, začini po želji

Brzi tacos s mljevenim mesom i salatom priprema:

Na tavi poprži mljeveno meso uz začine 5-7 minuta.

Ugrij tortilje na suhoj tavi, zatim ih napuni mesom, salatom, sirom i umakom.

Posluži odmah dok su još topli.

Grah salata s tunom, lukom i kukuruzom

Brza i zasitna salata koja može biti kompletan ručak. Grah i tuna daju puno proteina, dok luk i kukuruz dodaju hrskavost i slatkoću. Sve se samo pomiješa i gotovo je za par minuta!

Grah salata s tunom, lukom i kukuruzom sastojci:

1 konzerva graha (bijeli ili crveni)

1 konzerva tune u ulju

½ glavice ljubičastog luka

½ šalice kukuruza

2 žlice maslinovog ulja, sol, papar

Grah salata s tunom, lukom i kukuruzom priprema:

Ocijedi grah, tunu i kukuruz, zatim ih pomiješaj u zdjeli.

Dodaj sitno nasjeckani luk, maslinovo ulje, sol i papar.

Sve dobro promiješaj i posluži hladno ili sobne temperature.

Brzi wrap s tunom, grčkim jogurtom i povrćem

Ovaj lagani wrap savršen je za brz ručak kod kuće ili na poslu. Tuna i jogurt čine ga sočnim, a povrće daje svježinu, hrskavost i sve potrebne vitamine. Gotov je za manje od 10 minuta!

Brzi wrap s tunom, grčkim jogurtom i povrćem sastojci:

1 velika tortilja

1 konzerva tune

2 žlice grčkog jogurta

½ krastavca

½ paprike

Sol, papar

Brzi wrap s tunom, grčkim jogurtom i povrćem priprema:

Ocijedi tunu i pomiješaj je s grčkim jogurtom, solju i paprom.

Nasjeckaj krastavac i papriku na tanke trakice.

Namaži smjesu tune na tortilju, dodaj povrće, zarolaj i prereži na pola.

Zapečeni grah s avokadom i kukuruzom

Grah ne trebaš peći samo u pećnici! Ako si u stisci s vremenom, i tava će poslužiti. Ovo jelo je jednostavno, ali jako ukusno, s kombinacijom toplog graha i svježeg avokada. Zasitno je, puno vlakana i proteina, a možeš ga jesti samog ili s kruhom.

Zapečeni grah s avokadom i kukuruzom sastojci:

1 konzerva graha

½ avokada

½ šalice kukuruza

1 češanj češnjaka

Sol, papar, maslinovo ulje

Zapečeni grah s avokadom i kukuruzom priprema:

Na malo ulja poprži nasjeckani češnjak i dodaj ocijeđeni grah i kukuruz.

Kratko zagrij i začini po želji.

Serviraj s narezanim avokadom na vrhu.

Pečeni tofu sa sojinim umakom i rižom

Tofu je brz i lagan sastojak koji upija okuse umaka i začina. U kombinaciji s rižom i sojinim umakom dobivaš hranjiv i ukusan ručak savršen za dane kad ne želiš težak obrok. Odličan je izbor ako želiš nešto brzo i zdravo.

Pečeni tofu sa sojinim umakom i rižom sastojci:

200 g čvrstog tofua

1 šalica riže

2 žlice sojinog umaka

1 žličica sezamovog ulja

1 mladi luk

Pečeni tofu sa sojinim umakom i rižom priprema:

Skuhaj rižu prema uputama.

Nareži tofu na kockice i poprži ga na tavi sa sezamovim uljem 5-7 minuta dok ne postane zlatno smeđi.

Dodaj sojin umak i promiješaj.

Posluži uz kuhanu rižu i pospi nasjeckanim mladim lukom.

Brza pizza na tortilji

Ako nemaš vremena za klasičnu malu pizzu, tortilja verzija je odlična zamjena! Hrskava je, ukusna i gotova za samo 10 minuta, a super je što ih možeš napraviti i nekoliko istovremeno. Možeš staviti bilo koje sastojke koje voliš, a savršena je ako se jede topla.

Brza pizza na tortilji sastojci:

1 velika tortilja

3 žlice umaka od rajčice

50 g sira (mozzarella ili gauda)

50 g šunke, salame ili povrća po izboru

Origano, maslinovo ulje

Brza pizza na tortilji priprema:

Zagrij pećnicu na 200°C.

Namaži tortilju umakom od rajčice, dodaj sir i nadjev po želji.

Peci 7-10 minuta dok sir ne postane zlatan i rastopljen.

Lešo piletina s blitvom i krumpirom

Kad ti treba lagan, ali hranjiv obrok, lešo piletina s blitvom i krumpirom je klasik koji nikad ne razočara. Ovaj ručak je brzo gotov, ne zahtijeva komplicirane pripreme i savršen je za one dane kada želiš pojesti nešto jednostavno, ali zasitno.

Lešo piletina s blitvom i krumpirom sastojci:

1 pileći file, narezan

2 srednja krumpira

200 g blitve

Maslinovo ulje, sol, papar

Lešo piletina s blitvom i krumpirom priprema:

Stavi pileći file u kipuću posoljenu vodu i kuhaj 10-12 minuta.

U drugom loncu skuhaj krumpir narezan na kockice, dodaj blitvu zadnje 2 minute.

Ocijedi, začini maslinovim uljem i posluži uz piletinu.