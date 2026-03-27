Imamo 12 ideja za brzi ručak za 15 minuta: Recepti i priprema
Planirati ručak može biti pravi izazov, pogotovo kad želiš nešto brzo, a opet ukusno i zdravo. Ako danas nemaš ideju što skuhati za ručak, imam nekoliko sjajnih prijedloga i ideja koje će ti olakšati izbor. Bilo da tražiš mesna, riblja ili vegetarijanska jela, naći ćeš nešto što će zadovoljiti čak i najzahtjevnija nepca.
Što napraviti za brzi ručak?
Svi imamo one dane kad nemamo vremena ili volje provesti sate u kuhinji, ali to ne znači da se moramo zadovoljiti dosadnim ili nezdravim obrocima. Ovi brzi ručkovi su savršeni za takve trenutke - jednostavni su, puni okusa i gotovi za manje od 15 minuta! Bez obzira voliš li lagane salate, zasitne omlete ili nešto što se može smotati u tortilju i pojesti u hodu, ovdje ćeš sigurno pronaći nešto za sebe. Pripremi tavu, otvori hladnjak i bacimo se na kuhanje.
Tjestenina aglio e olio
Ovo je klasično talijansko jelo koje se priprema od osnovnih sastojaka, ali ima nevjerojatno bogat okus. Kombinacija maslinovog ulja, češnjaka i ljutog papra stvara savršen umak koji se sljubljuje s tjesteninom. Brzo, jednostavno i savršeno za one dane kad nemaš puno vremena za kuhanje.
Tjestenina aglio e olio sastojci:
200 g špageta
3 češnja češnjaka
4 žlice maslinovog ulja
1/2 žličice suhog ili svježeg čilija
Sol, papar, peršin po želji
Tjestenina aglio e olio priprema:
Skuhaj tjesteninu u posoljenoj vodi prema uputama.
U tavici zagrij maslinovo ulje i dodaj sitno sjeckani češnjak te čili, prži 1-2 minute dok ne zamiriše.
Ocijedi tjesteninu i umiješaj je u ulje s češnjakom, dodaj peršin i posluži toplo.
Tortilja s piletinom i povrćem
Brza i lagana tortilja odličan je izbor za ručak jer ju možeš napuniti omiljenim sastojcima. Kombinacija pečene piletine, svježeg povrća i umaka daje sočan i hranjiv obrok. Možeš ju jesti toplu ili hladnu, kako god ti paše, a ako ju pakiraš za posao, možeš spakirati sve sastojke posebno i složiti ju na pauzi za ručak.
Tortilja s piletinom i povrćem sastojci:
2 tortilje
150 g piletine (manji komadići bijelog mesa)
1/2 crvene paprike
1/4 glavice zelene salate
3 žlice grčkog jogurta ili majoneze
Sol, papar, začini po želji
Tortilja s piletinom i povrćem priprema:
Piletinu ispeci na naglo na tavi s malo ulja.
Kad je pečena, nareži nju i povrće na tanke trakice.
Namaži tortilju grčkim jogurtom ili majonezom, zatim rasporedi piletinu i povrće.
Smotaj i uživaj!
Rižoto od tune
Ovo je jedno od najbržih jela koje možeš pripremiti, a zasitno je i ukusno. Tuna, riža i malo vrhnja čine kremasti i hranjiv obrok gotov u svega nekoliko minuta. Savršen izbor kad nemaš vremena za duže kuhanje!
Rižoto od tune sastojci:
150 g riže (brzo kuhajuće ili prethodno skuhane)
1 konzerva tune u ulju
1/2 male glavice luka
3 žlice vrhnja za kuhanje
Sol, papar, peršin po želji
Rižoto od tune priprema:
Skuhaj rižu prema uputama ili koristi već skuhanu rižu.
Na tavi poprži sitno nasjeckani luk, dodaj tunu i vrhnje te začini po želji.
Umiješaj rižu u umak, promiješaj i posluži toplo.
Brzi wok s piletinom i povrćem
Ovo je brzinsko jelo koje se priprema u jednoj tavi, a kombinira sočnu piletinu i hrskavo povrće. Zahvaljujući woku, svi sastojci ostaju ukusni i punog okusa. Idealno jelo kad želiš nešto zdravo, brzo i ukusno.
Brzi wok s piletinom i povrćem sastojci:
200 g pilećeg filea (tanko narezanog)
200 g smrznutog wok povrća
2 žlice sojinog umaka
1 žličica sezamovog ulja (po želji)
Sol, papar, češnjak u prahu
Brzi wok s piletinom i povrćem priprema:
U zagrijanoj tavi ili woku poprži piletinu na malo ulja 5 minuta.
Dodaj povrće i prži još 5 minuta uz stalno miješanje.
Dodaj sojin umak i začine, promiješaj i posluži.
Omlet s povrćem i sirom
Ovaj bogati omlet čini odličan brzinski ručak jer je pun povrća i proteina. Možeš koristiti bilo koje povrće koje imaš pri ruci, a sir mu daje dodatnu kremoznost. Savršen je za lagan, ali zasitan obrok.
Omlet s povrćem i sirom sastojci:
3 jaja
½ paprike
½ tikvice
50 g sira (gauda, feta ili drugi po izboru)
Sol, papar, malo ulja
Omlet s povrćem i sirom priprema:
Nasjeckaj povrće i poprži ga na malo ulja 3-4 minute.
Umuti jaja, dodaj sol i papar, zatim ih prelij preko povrća i pospi naribanim sirom.
Pokrij i peci 5 minuta na laganoj vatri dok se jaja ne stisnu.
Brzi tacos s mljevenim mesom i salatom
Ovo je super jednostavan i ukusan ručak inspiriran meksičkom kuhinjom. Mljeveno meso se brzo prži, a hrskava salata i umaci dodaju svježinu. Sve je gotovo za manje od 15 minuta i možeš ga prilagoditi po svom ukusu!
Brzi tacos s mljevenim mesom i salatom sastojci:
200 g mljevene junetine ili piletine
4 male tortilje
½ glavice zelene salate
50 g sira
3 žlice salse ili jogurt umaka
Sol, papar, začini po želji
Brzi tacos s mljevenim mesom i salatom priprema:
Na tavi poprži mljeveno meso uz začine 5-7 minuta.
Ugrij tortilje na suhoj tavi, zatim ih napuni mesom, salatom, sirom i umakom.
Posluži odmah dok su još topli.
Grah salata s tunom, lukom i kukuruzom
Brza i zasitna salata koja može biti kompletan ručak. Grah i tuna daju puno proteina, dok luk i kukuruz dodaju hrskavost i slatkoću. Sve se samo pomiješa i gotovo je za par minuta!
Grah salata s tunom, lukom i kukuruzom sastojci:
1 konzerva graha (bijeli ili crveni)
1 konzerva tune u ulju
½ glavice ljubičastog luka
½ šalice kukuruza
2 žlice maslinovog ulja, sol, papar
Grah salata s tunom, lukom i kukuruzom priprema:
Ocijedi grah, tunu i kukuruz, zatim ih pomiješaj u zdjeli.
Dodaj sitno nasjeckani luk, maslinovo ulje, sol i papar.
Sve dobro promiješaj i posluži hladno ili sobne temperature.
Brzi wrap s tunom, grčkim jogurtom i povrćem
Ovaj lagani wrap savršen je za brz ručak kod kuće ili na poslu. Tuna i jogurt čine ga sočnim, a povrće daje svježinu, hrskavost i sve potrebne vitamine. Gotov je za manje od 10 minuta!
Brzi wrap s tunom, grčkim jogurtom i povrćem sastojci:
1 velika tortilja
1 konzerva tune
2 žlice grčkog jogurta
½ krastavca
½ paprike
Sol, papar
Brzi wrap s tunom, grčkim jogurtom i povrćem priprema:
Ocijedi tunu i pomiješaj je s grčkim jogurtom, solju i paprom.
Nasjeckaj krastavac i papriku na tanke trakice.
Namaži smjesu tune na tortilju, dodaj povrće, zarolaj i prereži na pola.
Zapečeni grah s avokadom i kukuruzom
Grah ne trebaš peći samo u pećnici! Ako si u stisci s vremenom, i tava će poslužiti. Ovo jelo je jednostavno, ali jako ukusno, s kombinacijom toplog graha i svježeg avokada. Zasitno je, puno vlakana i proteina, a možeš ga jesti samog ili s kruhom.
Zapečeni grah s avokadom i kukuruzom sastojci:
1 konzerva graha
½ avokada
½ šalice kukuruza
1 češanj češnjaka
Sol, papar, maslinovo ulje
Zapečeni grah s avokadom i kukuruzom priprema:
Na malo ulja poprži nasjeckani češnjak i dodaj ocijeđeni grah i kukuruz.
Kratko zagrij i začini po želji.
Serviraj s narezanim avokadom na vrhu.
Pečeni tofu sa sojinim umakom i rižom
Tofu je brz i lagan sastojak koji upija okuse umaka i začina. U kombinaciji s rižom i sojinim umakom dobivaš hranjiv i ukusan ručak savršen za dane kad ne želiš težak obrok. Odličan je izbor ako želiš nešto brzo i zdravo.
Pečeni tofu sa sojinim umakom i rižom sastojci:
200 g čvrstog tofua
1 šalica riže
2 žlice sojinog umaka
1 žličica sezamovog ulja
1 mladi luk
Pečeni tofu sa sojinim umakom i rižom priprema:
Skuhaj rižu prema uputama.
Nareži tofu na kockice i poprži ga na tavi sa sezamovim uljem 5-7 minuta dok ne postane zlatno smeđi.
Dodaj sojin umak i promiješaj.
Posluži uz kuhanu rižu i pospi nasjeckanim mladim lukom.
Brza pizza na tortilji
Ako nemaš vremena za klasičnu malu pizzu, tortilja verzija je odlična zamjena! Hrskava je, ukusna i gotova za samo 10 minuta, a super je što ih možeš napraviti i nekoliko istovremeno. Možeš staviti bilo koje sastojke koje voliš, a savršena je ako se jede topla.
Brza pizza na tortilji sastojci:
1 velika tortilja
3 žlice umaka od rajčice
50 g sira (mozzarella ili gauda)
50 g šunke, salame ili povrća po izboru
Origano, maslinovo ulje
Brza pizza na tortilji priprema:
Zagrij pećnicu na 200°C.
Namaži tortilju umakom od rajčice, dodaj sir i nadjev po želji.
Peci 7-10 minuta dok sir ne postane zlatan i rastopljen.
Lešo piletina s blitvom i krumpirom
Kad ti treba lagan, ali hranjiv obrok, lešo piletina s blitvom i krumpirom je klasik koji nikad ne razočara. Ovaj ručak je brzo gotov, ne zahtijeva komplicirane pripreme i savršen je za one dane kada želiš pojesti nešto jednostavno, ali zasitno.
Lešo piletina s blitvom i krumpirom sastojci:
1 pileći file, narezan
2 srednja krumpira
200 g blitve
Maslinovo ulje, sol, papar
Lešo piletina s blitvom i krumpirom priprema:
Stavi pileći file u kipuću posoljenu vodu i kuhaj 10-12 minuta.
U drugom loncu skuhaj krumpir narezan na kockice, dodaj blitvu zadnje 2 minute.
Ocijedi, začini maslinovim uljem i posluži uz piletinu.