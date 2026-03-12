Hurmašice možete pripremiti i kod kuće! Imamo recept za ovu tursku slasticu
Pokraj baklave i rahatlokuma našla se još jedna popularna, no često zaboravljena slastica - hurmašice! Radi se o tradicionalnoj turskoj slastici koja se radi od pečenog tijesta prelivenog posebnim šećernim sirupom. Tijesto se prvo ispeče u pećnici, a zatim se kupa u agdi - šećerni sirup s limunom. Istražili smo kako se pripremaju hurmašice.
Hurmašice recept
S ovim receptom ne možeš pogriješiti jer zaista nije kompliciran. Iako ćeš pronaći da hurmašice mogu biti turske ili bosanske, riječ je o istom desertu koji se priprema na isti način uz jedan jedini izuzetak - u turskoj verziji u sredini slastice je očišćena jezgra oraha, no možeš raditi i bez nje. Za pripremu ovih slastica trebat će ti veći čisti pleh za pećnicu kojeg nećeš mastiti. Hurmašice su još bolje kad odstoje preko noći – ako im dotad uspiješ odoljeti!
Tijesto sastojci:
- 2 jaja
- 250 g šećera
- 4 žlice jogurta
- ½ praška za pecivo
- 1 vanilin šećer
- 5 žlica ulja
- 450 g glatkog brašna
- 50 g oštrog brašna
- 250 g maslaca
- 100 g oraha (za punjenje)
Agda sastojci:
- 250 g šećera
- 500 ml vode
- sok od pola limuna
- nekoliko tankih kriški limuna
Priprema:
1. Umuti jaja sa šećerom dok ne postane pjenasto. Dodaj ulje, jogurt i omekšani maslac pa sve dobro izmiješaj.
2. Postepeno umiješaj brašno pomiješano s praškom za pecivo i vanilin šećerom. Mijesi dok ne dobiješ mekano, ali kompaktno tijesto.
3. Od tijesta uzmi male komade i rukama oblikuj duguljaste hurmašice. U sredinu svake utisni polovicu oraha i lagano zatvori. Ako želiš onaj prepoznatljivi uzorak, pritisni ih na ribež ili vilicu.
4. Posloži hurmašice na pleh i peci ih u prethodno zagrijanoj pećnici. Prvih 5-10 minuta peci na 200°C dok ne porumene, zatim smanji na 180°C i peci još 30-ak minuta dok ne dobiju lijepu zlatnosmeđu boju.
5. Dok se hurmašice peku, napravi agdu – pomiješaj vodu i šećer u loncu i pusti da zakuha. Dodaj limunov sok i kriške limuna, smanji vatru i kuhaj još 5 minuta.
6. Kad su hurmašice gotove, ostavi ih da se malo ohlade, pa ih prelij toplom (ne vrućom!) agdom. Ostavi ih nekoliko sati da upiju sirup i postanu sočne.