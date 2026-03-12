Hurmašice možete pripremiti i kod kuće! Imamo recept za ovu tursku slasticu

Savršeno mekane i sočne, hurmašice su idealan desert za svakog ljubitelja turskih deserata

Pokraj baklave i rahatlokuma našla se još jedna popularna, no često zaboravljena slastica - hurmašice! Radi se o tradicionalnoj turskoj slastici koja se radi od pečenog tijesta prelivenog posebnim šećernim sirupom. Tijesto se prvo ispeče u pećnici, a zatim se kupa u agdi - šećerni sirup s limunom. Istražili smo kako se pripremaju hurmašice.

Hurmašice recept

S ovim receptom ne možeš pogriješiti jer zaista nije kompliciran. Iako ćeš pronaći da hurmašice mogu biti turske ili bosanske, riječ je o istom desertu koji se priprema na isti način uz jedan jedini izuzetak - u turskoj verziji u sredini slastice je očišćena jezgra oraha, no možeš raditi i bez nje. Za pripremu ovih slastica trebat će ti veći čisti pleh za pećnicu kojeg nećeš mastiti. Hurmašice su još bolje kad odstoje preko noći – ako im dotad uspiješ odoljeti!

Tijesto sastojci:

2 jaja

250 g šećera

4 žlice jogurta

½ praška za pecivo

1 vanilin šećer

5 žlica ulja

450 g glatkog brašna

50 g oštrog brašna

250 g maslaca

100 g oraha (za punjenje)

Agda sastojci:

250 g šećera

500 ml vode

sok od pola limuna

nekoliko tankih kriški limuna

Priprema:

1. Umuti jaja sa šećerom dok ne postane pjenasto. Dodaj ulje, jogurt i omekšani maslac pa sve dobro izmiješaj.

2. Postepeno umiješaj brašno pomiješano s praškom za pecivo i vanilin šećerom. Mijesi dok ne dobiješ mekano, ali kompaktno tijesto.

3. Od tijesta uzmi male komade i rukama oblikuj duguljaste hurmašice. U sredinu svake utisni polovicu oraha i lagano zatvori. Ako želiš onaj prepoznatljivi uzorak, pritisni ih na ribež ili vilicu.

4. Posloži hurmašice na pleh i peci ih u prethodno zagrijanoj pećnici. Prvih 5-10 minuta peci na 200°C dok ne porumene, zatim smanji na 180°C i peci još 30-ak minuta dok ne dobiju lijepu zlatnosmeđu boju.

5. Dok se hurmašice peku, napravi agdu – pomiješaj vodu i šećer u loncu i pusti da zakuha. Dodaj limunov sok i kriške limuna, smanji vatru i kuhaj još 5 minuta.

6. Kad su hurmašice gotove, ostavi ih da se malo ohlade, pa ih prelij toplom (ne vrućom!) agdom. Ostavi ih nekoliko sati da upiju sirup i postanu sočne.