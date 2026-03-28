Donosimo recept za Bribirski prisnac, omiljeno jelo nastalo slučajno na Uskrs

Na samo korak od mora i dva od snijega, u srcu Vinodolske općine, skriva se gastronomska priča koja osvaja ljubitelje tradicije- priča o Bribirskom prisnacu. Ovaj tradicionalni “slani kolač” Vinodolskog kraja nije samo jelo, već simbol života, običaja i zajedništva cijelog kraja. A ako ga želite okusiti na pravi, tradicionalni način – zabilježite datum: 6. travnja, kada se održava Festival Bribirskog prisnaca na lokaciji Kula Turan u centru Bribira. Tijekom ove manifestacije možete kušati različite verzije bribirske prisnace,upoznati lokalne proizvođače te uživati u bogatom programu i tradicijskoj atmosferi. Posebna atrakcija je i nagradna igra u kojoj možete osvojiti sedmodnevno krstarenje Jadranom, dok će aktivniji posjetitelji imati priliku sudjelovati u uskrsnoj biciklijadi kroz vinodolske pejzaže.

Nikola Zoko

Kako je nastao Bribirski prisnac? Priča koja počinje – slučajno

Jedna od najzanimljivijih stvari vezanih uz bribirski prisnac je njegovo porijeklo. Njegova priča vraća nas u vrijeme kada su vinodolskim krajem vladali Frankopani, razdoblje skromnog života i snalažljive kuhinje. Prema lokalnoj predaji, prisnac je nastao sasvim slučajno – na Uskrs, kada je mačka skočila na stol i razbacala pripremljene namirnice. Domaćica, ne želeći ništa baciti, skupila je jaja, sir, brašno i ostale sastojke, pomiješala ih i stavila peći.

Nikola Zoko

Rezultat? Neočekivano ukusan, mirisan i zasitan kolač koji je isprva zamirisao, a onda svojim okusom osvojio baš sve. Recept se prenosio "s koljena na koljeno", a zbog “prisnih” – odnosno svježih sastojaka, posebno sira škripavca, jelo je dobilo ime koje se zadržalo do danas: Bribirski prisnac.

Kako se Bribirski prisnac priprema danas?

Iako je recept star stoljećima, i danas se priprema na vrlo sličan način, a posebno mjesto ima upravo u uskrsnoj tradiciji, kada se priprema u bogatijoj verziji – s puno jaja, finim brašnom, sirom škripavcem i dodatkom slanine ili pancete. No moderne interpretacije donose i nove kombinacije posebno one s blitvom koja ovom užitku daje posebnu svježinu. jede se samostalno ili u nekim lokalnim kuhinjama, poput one u Vagabundinoj kolibi, poslužuje se uz juhu od samoniklog bilja poput koprive i medvjeđeg luka, ili uz nareske divljači i neobičnog 'kiseliša' poput drenja i maslačka.

Nikola Zoko

Nikola Zoko

Dok ne dođete na festival — isprobajte recept za Bribirski prisnac

Dok čekate 6. travnja i priliku da ga kušate u njegovom izvornom okruženju, možete ga pripremiti i kod kuće. Recept nam je ustupila Katarina Marina, vlasnica Vagabundine konobe.

Bribirski prisnac

Sastojci:

15 jaja

jedan domaći sir škripavac

1⁄2 kg slanine

mladi luk (može i kapula)

malo kvasa (može i bez njega)

bijelo brašno po potrebi

mast po potrebi

sol i papar po želji

Priprema:

U zdjelu u kojoj se miješaju jaja dodaju se kvas i sir narezan na male komadiće. Slanina i luk (također narezani na komadiće) poprže se na masti dok luk ne omekša. Kad se ohladi, doda se u jaja i sir, zatim sol, papar i brašno, pa se sve dobro promiješa. Smjesa treba biti gusta da lijepo pada sa žlice. Izlije se u protvan namazan mašću u koju ste stavili tijesto, rubovi se nakon dodavanja smjese preklope, te se sve peče na srednje jakoj vatri oko 45 minuta.