Marijana Batinić novom frizurom najavila povratak na TV i veliki kulinarski show

Omiljena televizijska voditeljica Marijana Batinić, nakon jednogodišnje stanke koju je posvetila obitelji i privatnim projektima, vraća se na male ekrane u velikom stilu. Svoj je dugoočekivani povratak najavila objavom na Instagramu koja je odmah privukla golemu pažnju. U nizu profesionalnih fotografija sa snimanja novog kulinarskog showa "Igra chefova", Batinić je zablistala u elegantnom izdanju, no u prvom planu našla se promjena frizure o kojoj je, u svom prepoznatljivom stilu, iskreno i duhovito progovorila.

Promjena stila za novi početak

Na seriji fotografija voditeljica pozira samouvjereno u modernom televizijskom studiju, odjevena u elegantno svijetlosivo odijelo širokih nogavica s dvostrukim kopčanjem. No, ono što je izazvalo najviše komentara jest njezina frizura. Nakon dugo vremena, Marijana je svoju prepoznatljivu raspuštenu kosu skupila u zalizani, niski rep, frizuru koja naglašava lice i odaje dojam sofisticiranosti. Upravo je ta promjena, kako je sama priznala, za nju bila najveći korak izvan zone komfora.

"Ono kad prvi put nakon osam godina zavežeš kosu na televiziji i svi ti govore kako ti je super, a ti se osjećaš kao da nemaš uši", napisala je Batinić uz objavu, nasmijavši tisuće svojih pratitelja. U nastavku je dodala kako smatra da je frizura odlična, ali "za nekog drugog", te da je barem spašava "super odijelo".

Iza kulisa novog RTL-ovog spektakla 'Igra chefova'

Ove fotografije nisu samo modni editorijal, već ekskluzivni pogled iza kulisa novog velikog projekta RTL-a, kulinarskog natjecanja "Igra chefova".

"Igra chefova" hrvatska je inačica uspješnog međunarodnog formata, a donosi inovacije na domaću TV scenu, poput "slijepih audicija" gdje chefovi ocjenjuju jela ne znajući tko ih je pripremio. U showu će se tri tima, predvođena vrhunskim chefovima Tiborom Valinčićem, Tonijem Bobanom i Stivenom Vunićem, boriti za pobjedu. Sudeći prema prvim kadrovima sa snimanja i Marijaninoj energiji, gledatelje očekuje vizualno atraktivan i napet televizijski spektakl.