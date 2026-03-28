Donosimo 10 statement jakni iz Zare koje izgledaju kao s modne piste

Iako smo još uvijek u zimskom raspoloženju, modni svijet već živi u proljeću. S dolaskom toplijih dana, teške kapute zamijenili smo već laganijim modelima, a ako je suditi po novoj kolekciji Zare, čeka nas uzbudljiva sezona. Španjolski div ponovno je uspio spojiti najnovije trendove s komadima koji izgledaju znatno skuplje od svoje stvarne cijene. Središnji dio kolekcije zauzimaju bomber jakne. No, zaboravite isključivo sportske modele; Zara nudi profinjene inačice od brušene kože, strukturiranog pletiva pa čak i modele s visokim ovratnikom. Ovi komadi idealni su za prijelazno razdoblje i lako se kombiniraju s trapericama, ali i elegantnijim suknjama, čime se postiže moderan i slojevit izgled.

Zara

Modeli od prave i umjetne kože ponovno dominiraju, s naglaskom na siluete. Posebno se ističu jakne oštrog kroja i naglašenih ramena koje podsjećaju na estetiku luksuznih modnih kuća. Trend koji se prelio iz prošle sezone i ne ide nikamo jest takozvani funnel neck - visoki, elegantni ovratnik koji pruža toplinu i dozu sofisticiranosti svakom izgledu, praktički eliminirajući potrebu za šalom.

Za one koji traže nešto posebno, tu je Zarina premium ZW kolekcija. U njoj se mogu pronaći dvostrani (double-faced) modeli s podstavom od umjetnog krzna, idealni za prohladna proljetna jutra. Paleta boja temelji se na neutralnim tonovima poput crne, smeđe i bež, no za statement efekt tu su komadi u jarkoj trešnja crvenoj ili nježnim pastelnim nijansama plave boje. Bilo da se odlučite za klasičnu kožnu jaknu ili modernu bombericu, nova kolekcija dokazuje da dobar prijelazni komad može transformirati cijelu garderobu i unijeti dašak visoke mode u svakodnevni stil.

Bomber jakna od umjetne kože - 59,95 €

Kratka jakna - 99,95 €

Jakna od umjetne kože - 69,95 €

Kratka jakna od umjetne kože - 49,95 €

Bomber jakna od umjetne kože - 39,95 €

Jakna sa šljokicama i resama - 99,95 €

Jakna od imitacije antilop kože - 39,95 €

Jakna s naglašenim ramenima - 49,95 €

Kratka jakna s ukrasnim gumbima - 119,00 €