Najljepše traper košulje za proljeće: Komad koji nikad ne izlazi iz mode

Svestrane, nosive i uvijek stylish, traper košulje se uklapaju u svaku garderobu - bilo da voliš ležerne ili elegantnije kombinacije. Donosimo ideje kako ih nositi i 10 high street favorita koje vrijedi imati na radaru

Traper je jedan od onih bezvremenskih klasika koji se iz sezone u sezonu vraća u središte modnih priča, uvijek u nekom novom, osvježenom izdanju. Ovog proljeća posebno se ističu traper košulje koje su se tiho, ali sigurno vratile na modnu scenu i postale ključni komad svake garderobe. Njihova najveća prednost leži u svestranosti – jednako dobro funkcioniraju u chic kombinacijama kao i u onim ležernima, a lako se uklapaju u gotovo svaki stil.

Upravo ta prilagodljivost čini traper košulju savršenim izborom za prijelazno razdoblje i proljetne dane. Možeš je nositi zakopčanu kao klasičnu košulju, prebačenu preko topa poput lagane jakne ili nonšalantno uvučenu u hlače visokog struka. Ove sezone dolazi u različitim varijacijama – od klasičnih tamnih indigo modela do svijetlih, ispranih nijansi koje se savršeno uklapaju u proljetnu paletu boja. Novi krojevi i detalji poput naglašenih ramena, oversized silueta ili romantičnih ovratnika dodatno naglašavaju njezinu modernu stranu.

Za svakodnevne kombinacije možeš je upariti s bijelim trapericama ili lanenim hlačama za svjež i opušten look, dok će u kombinaciji s elegantnom suknjom ili elegantnim hlačama dobiti sofisticiraniji prizvuk. Ljubiteljice trendova mogu se poigrati i popularnim “double denim” stilom, kombinirajući različite nijanse trapera za efektan, ali i dalje nenametljiv outfit.

Bez obzira biraš li klasičan ili statement model, jedno je sigurno – traper košulja ovog je proljeća komad koji vrijedi imati u ormaru. U nastavku donosimo 10 high street favorita koji će se lako uklopiti u svakodnevne proljetne kombinacije.

Arket - 89 €

COS - 89 €

COS - 99 €

Mango - 45,99 €

Zara - 39,95 €

Zara - 27,95 €

