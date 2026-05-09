Kapri torta s malinama: Recept za neodoljivi spoj čokolade i voća

Iako se ne može reći da je njezina priprema posve jednostavna, ova raskošna torta s malinama, inspirirana popularnim sladoledom, vrijedi svake minute uložene u stvaranje. Oduševit će vas izgledom, mirisom i, naravno, okusom

Kapri torta jedna je od onih slastica koje savršeno spajaju kiselost voća, bogatstvo fine kreme s mirisom vanilije i intenzivan okus čokolade. Ova je torta naziv dobila po omiljenom trobojnom Kapri sladoledu koji je poslužio kao slatka inspiracija. Slijedite naš detaljan recept i stvorite desert savršen za svaku svečanu prigodu.

Sastojci za rapsodiju okusa

Za izradu ove torte bit će vam potrebni kvalitetni sastojci, podijeljeni u četiri ključne komponente: kora, voćni fil, vanilin krema i čokoladna glazura.

Za koru:

pet bjelanjaka

50 g šećera

85 g mljevenih oraha

20 g naribane čokolade za kuhanje

10 g glatkog brašna

pola vrećice praška za pecivo

prstohvat soli

Za fil od malina:

400 g svježih ili smrznutih malina

75 g šećera

50 ml vode

jedna vrećica pudinga od maline ili jagode

Za vanilin kremu:

pet žumanjaka

500 ml mlijeka

100 g šećera

30 g gustina (kukuruznog škroba)

50 g maslaca

50 ml slatkog vrhnja

jedna žlica arome vanilije

Za čokoladnu glazuru:

80 g tamne čokolade za kuhanje

80 ml slatkog vrhnja

Postupak pripreme korak po korak

Pažljivo praćenje koraka ključ je uspjeha. Pripremite kalup za tortu promjera otprilike 24 centimetra, obložite ga maslacem i brašnom ili papirom za pečenje. Pećnicu zagrijte na 170 °C.

1. Priprema kore: Bjelanjke s prstohvatom soli tucite mikserom dok se ne zapjene. Postupno dodajte šećer i nastavite miksati dok ne dobijete čvrst i sjajan snijeg. U drugoj posudi pomiješajte suhe sastojke: mljevene orahe, naribanu čokoladu, brašno i prašak za pecivo. Lagano, špatulom, umiješajte suhu smjesu u snijeg od bjelanjaka. Miješajte nježno kako smjesa ne bi izgubila prozračnost. Smjesu izlijte u pripremljeni kalup i pecite oko 20 minuta. Pečenu koru ostavite da se potpuno ohladi.

2. Priprema fila od malina: U lonac stavite maline, šećer i vodu te kuhajte dok ne zavrije i maline se ne počnu raspadati. Prašak za puding razmutite s nekoliko žlica hladne vode ili soka od malina. Umiješajte razmućeni puding u kipuće maline i nastavite kuhati nekoliko minuta uz stalno miješanje, dok se smjesa ne zgusne. Ohladite fil prije nanošenja na koru.

3. Priprema vanilin kreme: U posudi pjenjačom izmiješajte žumanjke sa šećerom dok smjesa ne postane blijeda i kremasta. Dodajte gustin i oko 40 ml hladnog mlijeka pa sve dobro sjedinite. Ostatak mlijeka (460 ml) zagrijte do vrenja. Vrelo mlijeko polako, u tankom mlazu, ulijevajte u smjesu sa žumanjcima uz neprestano miješanje. Vratite sve u lonac i kuhajte na laganoj vatri, miješajući pjenjačom dok se krema ne zgusne. Kremu prebacite u drugu posudu, prekrijte prozirnom folijom i ostavite da se potpuno ohladi. U ohlađenu kremu mikserom umiješajte omekšali maslac, a na kraju lagano dodajte prethodno istučeno slatko vrhnje i aromu vanilije.

4. Slaganje torte i glazura: Ohlađenu koru stavite na tanjur za posluživanje. Preko nje ravnomjerno rasporedite ohlađeni fil od malina. Stavite u hladnjak na barem sat vremena da se fil dobro stisne. Nakon toga, preko fila od malina nanesite vanilin kremu i ponovno vratite tortu u hladnjak. Za glazuru, slatko vrhnje zagrijte do vrenja, maknite s vatre i prelijte preko nasjeckane čokolade. Miješajte dok ne dobijete glatku i sjajnu smjesu. Malo prohlađenu glazuru prelijte preko kreme od vanilije.

Tortu je najbolje ostaviti u hladnjaku preko noći kako bi se svi okusi proželi, a slojevi savršeno stisnuli. Prije posluživanja, ukrasite je svježim malinama za dodatnu svježinu i atraktivan izgled.