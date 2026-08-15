Zvijezde koje nećete sresti ni u plićaku: Will Smith ne zna plivati, a Rihanna se boji ribica

Dok se ljetni mjeseci neizbježno vežu uz slike opuštanja na plaži i plivanja u moru, stvarnost je za mnoge drugačija. Istraživanja pokazuju da iznenađujuće velik broj odraslih osoba ne zna plivati, a ta statistika ne zaobilazi ni one koji žive pod svjetlima reflektora. Unatoč vilama s bazenima i egzotičnim odmorima, brojne holivudske zvijezde dijele isti strah ili nedostatak vještine snalaženja u vodi. Vjerojatno najpoznatiji primjer vodenog paradoksa dolazi iz glumačke postave kultne serije "Baywatch". Carmen Electra, koja je utjelovila jednu od atraktivnih spasiteljica u crvenom kupaćem kostimu, godinama kasnije priznala je gorku istinu: ne samo da ne zna plivati, već pati od intenzivnog straha od vode. Will Smith otvoreno je rekao da ga je sram što nikada nije naučio plivati, objašnjavajući to činjenicom da u njegovom kvartu u Philadelphiji nije bilo bazena. U vodu, kaže, ulazi samo ako nogama može dotaknuti dno. Bilo da se radi o nedostatku prilika, dubokim fobijama ili jednostavno propuštenoj lekciji iz djetinjstva, njihova iskustva podsjećaju na to da se iza blještavila Hollywooda kriju sasvim obične ljudske slabosti. Evo koga sve nećete vidjeti na plaži!

Ne propusti gledati prvi Voyo Original, seriju "IQ 160"! Nova epizoda čeka te svakog petka na Voyo!