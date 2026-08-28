Zgodni gladijatori osvajaju Pulu: Pogledajte spektakularne prizore iz rimske Arene

Jedan od najpoznatijih rimskih simbola u Hrvatskoj i ovog ljeta privukao je ljubitelje povijesti, spektakla i dobrih fotografija. U sklopu programa Spectacula Antiqua, Arena u Puli ugostila je rekonstrukciju gladijatorskih borbi koja posjetiteljima pruža priliku da izbliza vide kako su izgledali drevni rimski spektakli.

Današnji gladijatori, odjeveni u ručno izrađene replike oklopa, koriste mačeve, koplja i štitove kako bi što vjernije dočarali atmosferu nekadašnjih borbi. Publika može upoznati različite vrste rimskih boraca - od teško oklopljenih murmilona do brzih recijarija s mrežama.

No, ovaj spektakl nije samo borba. Kroz predstavu posjetitelji mogu naučiti više o rimskim običajima, pravilima gladijatorskih igara i životu boraca koji su nekoć punili tribine Arene.

Posebnu pažnju, osim samog programa, privlače i atraktivni gladijatori u raskošnim kostimima, koji su postali pravi magnet za fotografiranje. Nakon predstave posjetitelji mogu upoznati borce, razgledati njihovu opremu i zabilježiti trenutke za pamćenje.

Pogledajte u galeriji kako izgleda kada se povijest vrati u život - uz mačeve, oklope i spektakularne prizore iz pulske Arene.

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