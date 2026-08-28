Vole 'šarati': Muškarci rođeni u ova četiri horoskopska znaka skloni su nevjeri

Odanost je izbor koji se temelji na poštovanju, komunikaciji i zajedničkom trudu, vrijednostima koje nadilaze bilo koji horoskopski znak. Ipak, astrologija kaže da su pripadnici nekih znakova skloniji varanju partnerica nego drugi

Iako astrologija ne ispisuje sudbinu i svaka osoba sama donosi odluke o vjernosti, astrološka tumačenja mogu otkriti sklonosti i osobine karaktera koje pojedine znakove čine podložnijima iskušenjima. Povjerenje je temelj svake veze, no ponekad se čini da su zvijezde nekim muškarcima podarile nemirniji duh. Dok se bikovi i jarčevi grčevito drže stabilnosti, postoje znakovi čija priroda žudi za promjenom, uzbuđenjem i slobodom, što ih ponekad može odvesti na krivi put. Prema analizama, četiri se znaka posebno ističu po svojoj sklonosti "izletima" izvan veze.

Ovan

Muškarac ovan poznat je po svojoj vatrenoj strasti, natjecateljskom duhu i gotovo dječjoj impulzivnosti. Njegova nevjera rijetko je plod dugoročnog plana; ona je češće rezultat trenutka, nagona koji nadvlada razum bez previše razmišljanja o posljedicama. Za ovna je život niz izazova, a flert i osvajanje duboko su utkani u njegovu prirodu. Monotonija i predvidljivost u vezi za njega su poput sporog umiranja. Kada romansa izgubi početni žar i pretvori se u rutinu, njegov pogled počinje lutati u potrazi za novim plijenom, novom iskrom koja će ponovno zapaliti njegovu lovačku strast. Njegove afere uglavnom su tjelesne prirode, vođene željom za osvajanjem i uzbuđenjem, a ne potragom za dubokom emocionalnom povezanošću.

Da bi ovan ostao vjeran, veza mora biti dinamična i ispunjena adrenalinom. Potrebna mu je partnerica koja je istovremeno i ljubavnica i suparnica, netko tko će ga izazivati intelektualno i fizički. Važno je dati mu prostora i ne pokušavati kontrolirati njegovu urođenu potrebu za neovisnošću. On mora osjećati da vas i dalje osvaja, a zajedničke avanture, spontanost i održavanje strasti ključni su za zadržavanje njegove pažnje.

Blizanci

Vladar blizanaca je Merkur, planet komunikacije i intelekta, a njihov simbol su blizanci, što savršeno opisuje njihovu dvojnu prirodu. Muškarac blizanac ima nezasitnu znatiželju i stalnu potrebu za mentalnom stimulacijom. Njegov najveći neprijatelj je dosada. Kada veza postane predvidljiva, a razgovori se svedu na svakodnevne obaveze, njegov nemirni um tražit će uzbuđenje na drugom mjestu. Nevjera za njega često nije primarno fizička, već počinje kao intelektualna prevara ili bezazleni flert koji, korak po korak, eskalira. On je majstor racionalizacije i svoje će postupke opravdati strahom od propuštanja ili objašnjenjem da je to bio samo način da se "osjeća živim".

Kako bi blizanac ostao odan, ključno je održavati vezu svježom i zanimljivom. Potrebna mu je partnerica koja je izvrstan sugovornik, netko s kime može voditi duboke i raznolike razgovore. Spontanost je imperativ; iznenadni izleti, isprobavanje novih stvari i izbjegavanje krute rutine zadržat će njegov interes. Jednako je važno dati mu slobodu da njeguje svoja prijateljstva i interese izvan veze. Neće tolerirati posesivnost, ali će cijeniti partnericu koja je sigurna u sebe i koja razumije njegovu potrebu za mentalnim prostorom.

Strijelac

Muškarac strijelac iznad svega cijeni osobnu slobodu. Svaki pokušaj da ga se sputa ili stavi u kavez doživljava kao napad na samu srž njegova bića. Vladan Jupiterom, planetom ekspanzije, strijelac život vidi kao veliko putovanje i istraživanje. Njegova nevjera često proizlazi iz straha od vezivanja i osjećaja da ga veza guši. Za njega afera nije nužno izdaja, već nova avantura, još jedno iskustvo u nizu. Njegov optimizam i sklonost filozofskom opravdavanju vlastitih postupaka omogućuju mu da aferu ne doživi s težinom krivnje, već kao dio svog osobnog rasta. Prilike za nevjeru često se javljaju tijekom njegovih brojnih putovanja ili izleta.

Zadržati strijelca zahtijeva potpuno prihvaćanje njegove prirode. Partnerica koja mu pokuša ograničiti slobodu ili je pretjerano posesivna brzo će ga otjerati. Najbolji način da ga se zadrži jest da mu se pruži obilje prostora i neovisnosti. Idealna partnerica za njega je ona koja dijeli njegovu ljubav prema avanturama, putovanjima i novim iskustvima. Veza s njim mora biti uzbudljiva i dinamična. Umjesto da ga pokušavate vezati, postanite njegov omiljeni suputnik u životnim avanturama, i on neće imati potrebu tražiti uzbuđenje drugdje.

Vodenjak

Vodenjak je znak koji pleše po vlastitom ritmu. Emocionalno je često distanciran i ljubav doživljava na nekonvencionalan način, daleko od tradicionalnih okvira. Njegova potreba za neovisnošću je ekstremna, a monogamiju ne mora nužno smatrati jedinim ispravnim modelom veze. Njegova nevjera rijetko je vođena sirovom strašću; češće je posljedica intelektualne znatiželje, osjećaja da ga veza guši ili potrage za duhovnom povezanošću koju ne pronalazi kod kuće. Prijateljstvo mu je temelj svake romantične veze, pa se može dogoditi da granice između prijateljstva i ljubavi postanu nejasne.

Da bi vodenjak ostao vjeran, ključno je poštovati njegovu potrebu za osobnim prostorom i slobodom. Odnos s njim mora se temeljiti na čvrstom prijateljstvu, povjerenju i intelektualnoj povezanosti. Cijeni partnericu koja je neovisna, ima svoje interese i ne zahtijeva stalne dramatične izljeve emocija. Put do njegovog srca vodi kroz um. Ako se osjeća prihvaćeno i shvaćeno, te ako u partnerici vidi ne samo ljubavnicu već i najboljeg prijatelja, njegova će odanost biti neupitna.

Na kraju, važno je ponoviti da zvijezde mogu ukazati na sklonosti, ali ne određuju postupke. Odanost je izbor koji se temelji na poštovanju, komunikaciji i zajedničkom trudu, vrijednostima koje nadilaze bilo koji horoskopski znak.

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