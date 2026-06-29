Teyana Taylor slavila na dodjeli BET Awards u neobičnoj haljini: Morate vidjeti ostale

Dodjela BET nagrada za 2026., koja slavi izvrsnost Afroamerikanaca u kulturi, održana je 28. lipnja u losanđeleskom Peacock Theateru. Večer je prvi put vodio komičar Druski, a ceremonija je ponudila brojne nezaboravne nastupe i istaknula ključne figure koje su obilježile proteklu godinu.

Apsolutni pobjednici večeri bili su svestrana umjetnica Teyana Taylor i hip-hop duo Clipse, s po čak tri osvojene nagrade. Taylor je trijumfirala u kategorijama za najbolju glumicu, video redateljicu godine te u novoj kategoriji Fashion Vanguard. Kao kruna večeri, legendarna Janet Jackson joj je uručila počasnu nagradu Ikona godine. Clipse je dominirao glazbenim kategorijama, osvojivši nagradu za album godine za hvaljeni "Let God Sort Em Out", najbolju grupu te najbolju suradnju za pjesmu "Chains & Whips" s Kendrickom Lamarom. Cardi B, koja je vodila sa šest nominacija, osvojila je nagradu za najbolju žensku hip-hop izvođačicu, dok je Lamar deveti put proglašen najboljim muškim hip-hop izvođačem.

Emotivne posvete

Ceremoniju su obilježili snažni nastupi i posvete glazbenim velikanima. Legendarnoj Lauryn Hill uručena je inauguracijska nagrada Living Legend Icon. U njezinu čast nastupila je impresivna postava zvijezda, uključujući SZA, Doechii, Doja Cat, Nas i Queen Latifah, izvodeći bezvremenske hitove poput "Doo Wop (That Thing)" i "Killing Me Softly". Nakon emotivne posvete, i sama Hill je izašla na pozornicu te izvela "Ex-Factor". Dirljiv trenutak bio je i kada su djeca pokojnog D'Angela najavila tribute svom ocu. Britanska pjevačica RAYE oduševila je publiku debitantskim nastupom, zaradivši ovacije za izvedbu balade "Nightingale Lane".

Modno šarenilo

Crveni tepih, kao i uvijek, bio je modna pista za sebe. Zvijezde su predstavile upečatljive kombinacije, a među najzapaženijima bile su Lizzo, sama Teyana i legendarna Janet Jackson koja je odjenula majicu s Tupacom.

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