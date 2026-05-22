Horoskop za subotu: Ovnovi su na vrhuncu kreativnosti, rakovi čeka financijski dobitak

Otkrijte što zvijezde prognoziraju svakom horoskopskom znaku za ovu subotu

Ovan

LJUBAV: Neočekivani razgovori otvaraju nova vrata. Ipak, izbjegavajte ishitrene odluke koje bi mogle utjecati na budućnost odnosa. POSAO: Kreativnost vam je na vrhuncu. Uspjeh je moguć u neformalnim dogovorima, ali ne žurite. ZDRAVLJE&SAVJET: Pripazite na prehranu.

Bik

LJUBAV: Naglašena je potreba za mirom i sigurnošću. Iskren razgovor može ojačati povjerenje i riješiti sitne nesuglasice. POSAO: Mars u vašem znaku jača odlučnost. Praktičan rad donosi napredak financijama. ZDRAVLJE&SAVJET: Grlo je osjetljivo.

Blizanci

LJUBAV: Komunikacija je ključna. Razgovor s partnerom donosi sklad, dok slobodni ulaze u dinamičnu prepisku koja ih intelektualno privlači. POSAO: Samopouzdanje raste. Važne ideje usmjeravaju vas prema novim prilikama. ZDRAVLJE&SAVJET: Izbjegavajte zadimljene prostore.

Rak

LJUBAV: Venera u vašem znaku potiče bliskost. Emocionalna jasnoća pomaže vam da realnije sagledate i ojačate odnose. POSAO: Intuicija vas dobro vodi, a moguć je i neočekivani priljev novca. Fokusirajte se na stabilnost. ZDRAVLJE&SAVJET: Laganija hrana smanjit će napetost.

Lav

LJUBAV: Vaša privlačnost je izražena i dobivate pažnju koju tražite. Moguće je iznenadno i strastveno priznanje emocija. POSAO: Dugoročni ciljevi zahtijevaju strpljenje. Umrežavanje i razgovori otvaraju vam nove vidike. ZDRAVLJE&SAVJET: Balansirajte aktivnosti i odmor.

Djevica

LJUBAV: Intenzivni, ali ljekoviti razgovori su pred vama. Konačno izricanje onoga što vas muči donosi veliko olakšanje. POSAO: Dan je idealan za planiranje. Pojednostavite obveze i odbacite rutine koje vam ne odgovaraju. ZDRAVLJE&SAVJET: Osigurajte si dovoljno sna.

Vaga

LJUBAV: Iskreni razgovori jačaju povjerenje i rješavaju emocionalnu zbunjenost. Dan je ispunjen velikim entuzijazmom. POSAO: Suradnja je ključ uspjeha. Vaša sposobnost pregovaranja i balansiranja bit će cijenjena. ZDRAVLJE&SAVJET: Obratite pozornost na svoje potrebe.

Škorpion

LJUBAV: Samopromatranje vam pomaže prepoznati obrasce i postaviti zdravije granice u odnosima. POSAO: Financije su u fokusu i moguć je priljev novca. Vjerujte instinktima kod dugoročnih projekata. ZDRAVLJE&SAVJET: Izbjegavajte tešku i začinjenu hranu.

Strijelac

LJUBAV: Ostanite otvorenog uma tijekom važnih razgovora, ali izbjegavajte prebrze emocionalne reakcije. Usporite. POSAO: Poslovni odnosi su pod povećalom. Prilagodljivost je presudna, a impulzivne odluke treba izbjeći. ZDRAVLJE&SAVJET: Istežite se i izbjegavajte napore.

Jarac

LJUBAV: Ljubav pokazujete kroz konkretna djela i podršku, što partner iznimno cijeni. Pokažite i svoju nježniju stranu. POSAO: Praktični ciljevi su naglašeni. Strpljenje i dosljednost donose vam stabilan napredak. ZDRAVLJE&SAVJET: Unosite dovoljno kalcija.

Vodenjak

LJUBAV: Neočekivani razgovori pomažu vam da preispitate prioritete. Osobni rast i emocionalna svjesnost jačaju. POSAO: Inovativne ideje dolaze do izražaja. Moguć je značajan pomak u IT sektoru, medijima ili obrazovanju. ZDRAVLJE&SAVJET: Redovita aktivnost je preporučljiva.

Ribe

LJUBAV: Intuicija je snažna, ali praktična komunikacija je jednako važna. Emocionalno ste otvoreniji za iskrene razgovore. POSAO: Kreativnost je naglašena. Informacija koja se čini nebitnom može dugoročno imati veliki potencijal. ZDRAVLJE&SAVJET: Obratite pozornost na prehranu.

