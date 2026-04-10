Kraljica Letizia u moćnom bordo odijelu savršenom za posao i dnevna događanja

Letizia od Španjolske još je jednom potvrdila svoj status modne ikone pojavivši se u besprijekornoj poslovnoj kombinaciji, u nijansi crnog vina. Njezin odabir odijela i profinjenih modnih detalja istaknuo je spoj elegancije, suvremenog kroja i promišljene modne poruke koja slavi španjolski dizajn

Španjolska kraljica Letizia još je jednom potvrdila svoj status modne ikone, ali i predane zagovornice ženskog poduzetništva. Prisustvovala je 16. dodjeli nagrada Ap!Lleida, koju organizira Udruženje poslovnih žena Lleide, a za ovu je prigodu odabrala besprijekornu poslovnu kombinaciju koja šalje snažnu poruku podrške španjolskom dizajnu i ekonomiji.

U središtu njezina modnog izdanja bilo je elegantno odijelo u dubokoj nijansi crnog vina. Riječ je o komadu s potpisom omiljenog španjolskog brenda Bleis Madrid, poznatog po savršeno krojenim odijelima koja su postala nezaobilazan dio kraljičine garderobe. Ovo specifično odijelo, koje se sastoji od strukiranog sakoa s jednim gumbom i hlača ravnog kroja, Letizia je već nosila u nekoliko prigoda, potvrđujući svoju sklonost modnoj održivosti i ponovnom nošenju provjerenih komada, slično kao i britanska princeza Kate Middleton.

Profimedia

Odabir koji slavi španjolsku izradu

Odabir španjolskog brenda za događaj koji slavi uspjeh žena u Kataloniji nije bio nimalo slučajan. Kraljica Letizia poznata je po tome što svojim modnim odabirima promišljeno promovira španjolske domaće dizajnere, dajući im tako vidljivost na svjetskoj pozornici. Njezin je stil stoga više od same estetike, on je platforma za isticanje kreativnosti i kvalitete koja dolazi iz Španjolske.

Profimedia

Strogi kroj odijela ublažila je elegantnom bluzom s mašnom, klasičnim komadom koji potpisuje Carolina Herrera. Bluza s decentnim plavo-bijelim prugama unijela je dašak svježine i ženstvenosti u cjelokupnu kombinaciju, stvarajući savršen balans između poslovne strogosti i profinjene elegancije.

Profimedia

Ključ elegancije leži u detaljima

Kao i uvijek, kraljica je posebnu pažnju posvetila modnim dodacima. Cjelokupan dojam zaokružila je provjerenim salonkama u boji crnog vina s potpisom njezina omiljenog brenda obuće, Magrit. Riječ je o modelu s elegantnim špic vrhom i niskom, tankom potpeticom, takozvanom 'kitten heel', koja spaja udobnost i profinjenost te je idealan odabir za cjelodnevne obaveze. Ove cipele, koje je nosila i u siječnju na ceremoniji Pascua Militar u Kraljevskoj palači, dokaz su njezine vjernosti komadima koji su istovremeno praktični i stilski nepogrešivi.

Profimedia

Sjaj koji zaokružuje kombinaciju

Posebnu pažnju privukao je i nakit - naušnice koje su dio kolekcije koju su dizajnirale Carolina Adriana Herrera i umjetnica Grillo Demo. Izrađene su od pozlaćenog srebra i oblikovane kao niz cvjetova jasmina koji se nježno spuštaju. Jasmin, kao motiv, jedan je od prepoznatljivih simbola kuće Carolina Herrera te se često pojavljuje u njezinim parfemima i modnim detaljima, što ovim naušnicama daje dodatnu simboliku. Kraljica Letizia ih rado nosi u različitim prilikama, od poslovnih susreta do svečanih događanja, zbog čega su postale jedan od njezinih prepoznatljivih komada nakita.