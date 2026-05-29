Mladi talenti oduševili na ŠMID Gali: Ljupka Gojić Mikić prošetala u hit haljini

ŠMID Gala, organizirana od strane Škole za modu i dizajn pod vodstvom ravnateljice dr. sc. Maje Dadić Žeravica, ove je godine pratila temu Costume Art, inspiriranu Met Galom. Učenici i njihovi mentori pripremali su se cijelu nastavnu godinu, stvarajući 27 glamuroznih i umjetnički oblikovanih modela koji su spojili kreativnost, vizualni izraz i osobni rukopis svakog dizajnera.

Svaki model na pisti odražavao je različite inspiracije - od slikarstva i arhitekture, preko bunta, do nježnosti pretočene u tkaninu i pokret. Publika, koja je okupila više od 150 uzvanika, nije pratila samo modu, nego i sate rada pretvorene u eleganciju, korake mladih talenata i njihove ideje koje su oživjele na pisti.

Posebno iznenađenje večeri bila je Ljupka Gojić Mikić, poznata hrvatska i međunarodno priznata manekenka, koja je nosila haljinu inspiriranu Yayoi Kusama, japanskom dizajnericom prepoznatljivom po vizualnom jeziku i opsesivnoj uporabi točkica. Haljina je simbol beskonačnosti, ponavljanja i vizualne hipnoze, a njen nastup na pisti bio je pravi modni spektakl koji je naglasio kreativnost i talent mladih dizajnera.