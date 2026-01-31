Sjećate li se da su Severina, Nina Badrić i Anica Kovač bile plavuše? Pogledajte ove rijetko viđene fotografije

Postoji ona stara izreka da se plavuše bolje zabavljaju. Bilo da je riječ o mitu, provokaciji ili čistoj znatiželji, jedno je sigurno: plava kosa oduvijek je imala moć privući pažnju, potaknuti komentare i označiti veliku promjenu. Nije zato čudno da su se brojne poznate Hrvatice barem jednom u životu okušale u ulozi plavuše.

Severina je možda i najpoznatiji domaći primjer. Njezine plave faze uvijek su bile glasne, samouvjerene i pomno tempirane uz nove albume, turneje ili medijske preokrete. Kao plavuša, Severina je dodatno naglašavala status pop-ikone koja se ne boji riskirati, ni imidžem, ni stavom. Nina Badrić, s druge strane, plavom kosom dala je notu profinjenosti i svježine. Iako je mnogi najviše pamte kao tamnokosu damu snažnog vokala, plava faza pokazala je nježniju, romantičniju stranu pjevačice, bez gubitka ozbiljnosti i klase.

Posebnu pažnju izazvala je i Žanamari Perčić, čiji je prelazak u plavu bio sve samo ne neprimijećen. Žanamari je nedavno otvoreno priznala da je promjenu požalila. Plava kosa donijela je iskustvo, ali i spoznaju da nije svaka transformacija ona prava. I to je, zapravo, dio čari: isprobati, pogriješiti i vratiti se sebi. Kao plavuša se okušala i Lana Klingor-Mihić koju sada gledamo u interesantnoj bakrenoj verziji.

Plava je bila i slavna brineta Anica Kovač, ali i Ella Dvornik koja je toj boji kose bila vjerna dugo vremena.

Pogledajte fotografije u galeriji i prisjetite se njihovih najupečatljivijih plavih izdanja.