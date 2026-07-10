Crveni tepih u Puli: Pogledajte tko je sve došao na otvorenje festivala

U veličanstvenom ambijentu do posljednjeg mjesta ispunjene pulske Arene u četvrtak, 9. srpnja, svečano je otvoren 73. Pulski filmski festival. Pod sloganom "Svemir u nama", najstariji i najprestižniji domaći filmski festival započeo je večeri punoj emocija, glazbe i, prigodno, filmskog trijumfa. Projekcijom apsolutnog kino hita "Svadba" redatelja Igora Šeregija, festival je odao počast publici, a upravo je u Areni zabilježen i povijesni trenutak - film je premašio brojku od osamsto tisuća gledatelja.

Emotivna glazbena uvertira

Svečanu ceremoniju, koju su vješto vodili televizijska voditeljica Martina Validžić i filmski kritičar Boško Picula, režirala je Kristina Grubiša. Večer je započela stihovima Daniela Načinovića u izvedbi glumice Nike Ivančić, no glazbeni vrhunac priredio je istarski glazbenik Livio Morosin. Zajedno s mladom Zoe Šestan, pobjednicom dječjeg Sanrema, i u pratnji čak 150 pjevača udruženih pulskih zborova, izveo je kultnu pjesmu "More dimboko, nebo visoko". Njihova zajednička izvedba odjeknula je drevnim zdanjem i izazvala ovacije publike, stvarajući uistinu poseban ugođaj za otvorenje ovogodišnjeg festivala Zoe Šestan je samostalno izvela i himnu "Lijepa naša domovino" te svečanu istarsku pjesmu "Krasna zemljo", dodatno naglasivši svečanost trenutka.

Rekord za 'Svadbu' i buket za nastavak

Glavni filmski događaj večeri bila je projekcija komedije "Svadba", koja je ovim prikazivanjem i službeno postala najgledaniji hrvatski film svih vremena. Organizatori su priredili i posebno iznenađenje. U simboličnoj nagradnoj igri, glumica iz filma Nika Grbelja bacila je vjenčani buket u publiku. Sretna gledateljica koja ga je uhvatila osvojila je ekskluzivnu pozivnicu za premijeru već najavljenog nastavka, "Svadba 2". Crvenim tepihom prije projekcije prošetala je i brojna filmska ekipa predvođena glumcima Reneom Bitorajcem, Draganom Bjelogrlićem, Nikom Grbeljom, Anđelkom Stević Žugić i Lindom Begonjom.

Tijekom ceremonije odana je i počast nedavno preminulom velikanu hrvatskog filma, redatelju Zrinku Ogresti. Publiku su pozdravili ravnateljica festivala Vlatka Kolarović i umjetnički ravnatelj Danijel Pek, dok je izbornik programa Mario Kozina predstavio filmove iz natjecateljskog programa.

Pred nama je tjedan ispunjen filmom, koji će u Pulu donijeti pregršt regionalnih premijera i novih ostvarenja, potvrđujući status festivala kao ključnog mjesta susreta filmskih autora i publike.