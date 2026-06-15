Kako su samo slatke! Morate vidjeti ove papige naših čitateljica
Arjana Arci/Facebook
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Galerije
PERNATE ZVIJEZDE DANA

Kako su samo slatke! Morate vidjeti ove papige naših čitateljica

Žena.hr
15. lipnja 2026.

Ako postoji jedna stvar koja može uljepšati dan, onda su to fotografije sretnih i razigranih kućnih ljubimaca. Ovoga puta naše su čitateljice na Facebook stranici Žena.hr podijelile fotografije svojih prekrasnih papiga, a rezultat je galerija puna boja, karaktera i neodoljivih trenutaka.

Od simpatičnih tigrica i veselih nimfi, preko privrženih rozenkolisa do impresivnih ara i kakadua, svaka od ovih pernatih ljepotica ima svoju jedinstvenu osobnost. Neke znatiželjno promatraju svijet oko sebe, druge poziraju kao prave zvijezde, a treće svojim nestašlucima svakodnevno nasmijavaju svoje vlasnike.

Papige su među najinteligentnijim kućnim ljubimcima, poznate po svojoj društvenosti, privrženosti i zaigranoj naravi. Upravo zato nije teško zaključiti da život s njima nikada nije dosadan. Njihove vlasnice i vlasnici dobro znaju koliko radosti mogu unijeti u svakodnevicu, a fotografije koje su nam poslale najbolji su dokaz toga. Posebno nas je oduševila raznolikost boja i vrsta. Od nježnih pastelnih tonova kod tigrica do raskošnog perja velikih papiga, svaki je kadar prava mala eksplozija boja. No ono što najviše osvaja nisu njihovi živopisni izgledi, već izrazi, pogledi i karakter koji se jasno vidi na svakoj fotografiji. Uživajte u galeriji preslatkih pernatih ljubimaca naših čitateljica i uvjerite se zašto su papige jedni od najšarmantnijih kućnih ljubimaca. Sigurni smo da će vam barem jedna od ovih pernatih zvijezda izmamiti osmijeh na lice.

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