Kako su samo slatke! Morate vidjeti ove papige naših čitateljica

Ako postoji jedna stvar koja može uljepšati dan, onda su to fotografije sretnih i razigranih kućnih ljubimaca. Ovoga puta naše su čitateljice na Facebook stranici Žena.hr podijelile fotografije svojih prekrasnih papiga, a rezultat je galerija puna boja, karaktera i neodoljivih trenutaka.

Od simpatičnih tigrica i veselih nimfi, preko privrženih rozenkolisa do impresivnih ara i kakadua, svaka od ovih pernatih ljepotica ima svoju jedinstvenu osobnost. Neke znatiželjno promatraju svijet oko sebe, druge poziraju kao prave zvijezde, a treće svojim nestašlucima svakodnevno nasmijavaju svoje vlasnike.

Papige su među najinteligentnijim kućnim ljubimcima, poznate po svojoj društvenosti, privrženosti i zaigranoj naravi. Upravo zato nije teško zaključiti da život s njima nikada nije dosadan. Njihove vlasnice i vlasnici dobro znaju koliko radosti mogu unijeti u svakodnevicu, a fotografije koje su nam poslale najbolji su dokaz toga. Posebno nas je oduševila raznolikost boja i vrsta. Od nježnih pastelnih tonova kod tigrica do raskošnog perja velikih papiga, svaki je kadar prava mala eksplozija boja. No ono što najviše osvaja nisu njihovi živopisni izgledi, već izrazi, pogledi i karakter koji se jasno vidi na svakoj fotografiji. Uživajte u galeriji preslatkih pernatih ljubimaca naših čitateljica i uvjerite se zašto su papige jedni od najšarmantnijih kućnih ljubimaca. Sigurni smo da će vam barem jedna od ovih pernatih zvijezda izmamiti osmijeh na lice.