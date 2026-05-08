Omiljeni detalj preplavio špicu: Zagrepčanke obožavaju ove modele

S proljećem se vraća i mnogima najdraži modni dodatak - sunčane naočale, koje svake sezone iznova potvrđuju status nezaobilaznog detalja na zagrebačkoj špici.

Ako je suditi prema fotografijama koje je ekskluzivno za Žena.hr snimio Dosadni Fotograf, ovog proljeća i ljeta dominiraju modeli sa zatamnjenim staklima, ali i oni u boji koji svakom looku daju dozu razigranosti. Od klasičnih crnih do smeđih, zelenih i čak blago pastelnih nijansi, naočale su postale ključni modni dodatak koji podiže i najjednostavniju kombinaciju.

Posebno su popularni futuristički, minimalistički modeli - tankih linija, gotovo “nevidljivih” okvira i čistih silueta. Ovi modeli savršeno se uklapaju u trend tihog luksuza i često dolaze u uskim, pravokutnim oblicima koji su već nekoliko sezona u trendu. No, paralelno s njima, na špici se mogu vidjeti i potpuno suprotni stilovi. Velike, okrugle retro naočale i modeli s upečatljivim, naglašenim okvirima vraćaju se na velika vrata. Bilo da je riječ o predimenzioniranim oblicima ili zanimljivim teksturama i bojama okvira, ovakvi komadi postaju statement dodatak koji definira cijeli outfit. Zanimljivo je da se trendovi podjednako odnose i na ženske i na muške kombinacije. Muškarci sve češće biraju odvažnije modele - od obojenih stakala do većih okvira - dok žene kombiniraju minimalističke i statement varijante ovisno o raspoloženju i stilu.