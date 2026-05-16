Manikura kao iz salona: Kako odabrati savršeni set za trajni lak kod kuće?

Od praktičnih početničkih opcija do naprednijih sustava za dugotrajan rezultat, izdvojili smo setove i savjete uz koje će vaši nokti izgledati kao da ste upravo izašli iz salona

Uredni nokti sa sjajnim i postojanim lakom tjednima nakon nanošenja nekad su bili rezervirani isključivo za salonske tretmane. Na sreću, danas je situacija ipak puno jednostavnija jer se profesionalni rezultati mogu postići i kod kuće, bez previše muke. Na tržištu postoji zaista velik izbor setova za trajni lak, a mnogi od njih nude odličnu kvalitetu i dugotrajnost. Osim što ćete uštedjeti vrijeme i novac, kućna manikura daje vam potpunu slobodu da eksperimentirate s bojama i stilovima kad god poželite. No u moru opcija nije uvijek lako znati koji set zaista vrijedi kupiti i na što treba obratiti pažnju.

Što tražiti u setu za trajni lak?

Prije kupnje dobro je znati što zapravo čini kvalitetan set. Stručnjaci često ističu da ne postoji jedan univerzalno najbolji izbor, nego onaj koji najviše odgovara vašem iskustvu i navikama. “Početnicima preporučujem jednostavnije sustave”, savjetuje Tom Bachik, poznati nail artist. “Neki setovi imaju klasična tri koraka – bazu, boju i završni sloj – dok drugi koriste praktične formule ‘tri u jedan’ koje cijeli proces čine puno bržim i jednostavnijim.”

Najvažniji dio svakog seta svakako je UV/LED lampa. Upravo njezina snaga uvelike određuje koliko će manikura biti kvalitetna i dugotrajna. Lampe slabije od 36W često ne osuše gel dovoljno dobro pa se lak može početi ljuštiti već nakon nekoliko dana. Zato se uglavnom preporučuje lampa od barem 48W kako bi se gel ravnomjerno i potpuno osušio.

Dobar set trebao bi sadržavati sve što vam treba za cijeli proces – bazu, završni sloj, barem jednu nijansu laka, pribor za pripremu nokta poput rašpice i polirnog bloka, kao i sredstva za odmašćivanje i uklanjanje laka.

Pregled setova: Od početničkih do naprednijih opcija

Izbor seta za trajni lak kod kuće uglavnom ovisi o tome što vam je najvažnije – jednostavnost korištenja, brzina, dugotrajnost ili veliki izbor nijansi.

Najbolji za početnike: Sally Hansen Salon Gel Polish Starter Kit

Ovaj set već je godinama favorit među početnicama, i to s razlogom. Vrlo je jednostavan za korištenje, dolazi s jasnim uputama, a proces u tri koraka teško je pogriješiti. Svaki sloj suši se za otprilike 30 sekundi, a završni rezultat izgleda uredno, glatko i sjajno. Iako brend obećava do dva tjedna postojanosti, neke korisnice primjećuju tragove trošenja već nakon tjedan dana, osobito ako često obavljaju kućanske poslove. Ipak, za prvi korak u svijetu trajnog laka ovo je odličan izbor. Cijena: oko 50 €

Najbolji za brzinu i putovanja: Le Mini Macaron Gel Manicure Kit

Ako želite nešto brzo i praktično, ovaj kompaktni set mogao bi vas osvojiti. Njegova mini LED lampa u obliku macaronsa dovoljno je mala da stane gotovo bilo gdje, a lak se suši za samo 30 sekundi po noktu. Iako se svaki prst suši zasebno, cijeli postupak ide vrlo brzo zahvaljujući “tri u jedan” formuli koja kombinira bazu, boju i završni sloj. Idealan je za putovanja ili brze popravke manikure. Trajnost možda nije jednaka klasičnim sustavima, ali praktičnost i jednostavnost korištenja mnogima su sasvim dovoljan plus. Cijena: oko 40 €

Najbolji za dugotrajnost: Olive & June Gel Mani System Set

Ako vam je najvažnije da manikura traje što dulje, ovaj set često se ističe kao jedan od najboljih. Brend obećava i do tri tjedna postojanosti, a set uključuje baš sve – od profesionalne LED lampe do pribora za pripremu i njegu kožice. Ipak, ovdje je potrebno malo više strpljenja i vježbe. Ključ uspjeha je u vrlo tankim slojevima i dobro pripremljenom noktu. Kada se pravilno nanese, rezultat može izgledati gotovo kao profesionalna salonska manikura. Cijena: oko 50 €

Rizici i trikovi za uspjeh

Iako je trajni lak kod kuće siguran kada se pravilno koristi, postoje neke greške koje mogu uzrokovati probleme. “Najveći rizik je nedovoljno ili predugo sušenje gela, kao i nepravilno uklanjanje laka”, upozorava nail artistica Elle Gerstein. Upravo zato uklanjanje treba biti nježno i strpljivo.

Lak nikada ne biste trebali guliti ili nasilno skidati s nokta. Prvo je potrebno lagano ukloniti završni sjaj rašpicom, zatim natopiti blazinice acetonom i držati ih na noktima uz pomoć folije desetak do petnaest minuta. Tek tada se omekšani lak može nježno ukloniti drvenim štapićem.

Za kraj, nekoliko pravila koja stvarno čine razliku: uvijek nanosite tanke slojeve, vrh nokta “zatvorite” prelaskom kistića preko ruba i pazite da lak ne dodiruje kožicu. Uz malo prakse, dobar set i malo strpljenja, vaša kućna manikura može izgledati gotovo identično kao ona iz salona.