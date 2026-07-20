Ljubičasti raj: Ova polja lavande izgledaju kao iz bajke, mirišu i preko fotografije

Beskrajna ljubičasta polja lavande, njihov opojan miris i prizori kao s razglednice svake godine privlače brojne posjetitelje. Dok jedni dolaze zbog savršene fotografije, drugi traže mir, prirodu i blagotvorne učinke ove mirisne biljke. Donosimo pet europskih destinacija koje vrijedi posjetiti tijekom sezone cvatnje.

Provansa, Francuska

Provansa je sinonim za lavandu. Najpoznatija polja nalaze se na visoravni Valensole te u okolici Saulta i Luberona, između vinograda, maslinika i slikovitih sela. Posjetitelji mogu obići i destilerije eteričnih ulja te kušati lokalne specijalitete s lavandom.

Brihuega, Španjolska

Brihuega u regiji Castilla-La Mancha često se naziva „španjolskom Provansom”. Svakog srpnja okolna polja postaju ljubičasta kulisa popularnog Festivala lavande.

Tihany, Mađarska

Poluotok Tihany na Balatonu poznat je po benediktinskoj opatiji, prekrasnim pogledima i nasadima lavande koji ondje rastu već desetljećima. Osim šetnje poljima, mogu se kušati slastice, sirupi i drugi proizvodi od lavande.

Mayfield Lavender, Engleska

Nedaleko od Londona nalazi se jedna od najpoznatijih britanskih farmi lavande. Posebno je atraktivna u zoru i pred zalazak sunca, a prepoznatljiv detalj je crvena telefonska govornica usred ljubičastih redova.

Banstead, Engleska

Banstead u Surreyju idealan je za mirne šetnje i piknike. Valoviti brežuljci, kameni zidovi i polja lavande stvaraju romantičan ugođaj engleskog sela.

Više od lijepog prizora

Lavanda se često koristi u aromaterapiji, kozmetici i biljnim pripravcima. Poznata je po umirujućem mirisu, a mnogi je povezuju s opuštanjem i kvalitetnijim snom. Bilo da odaberete Provansu, Balaton ili englesko selo, sezona lavande odličan je povod za ljetni izlet.